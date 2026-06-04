Si siente estrés o ansiedad electoral en Colombia en esta línea le pueden ayudar

La entidad explicó que el canal funciona de manera permanente en todo el país y sugirió usarlo especialmente durante las votaciones, cuando la ciudadanía puede sentirse abrumada por el entorno social - crédito @SaludCali/X

La Secretaría de Salud de Cali recordó que la línea 106 de teleorientación en salud mental está disponible las 24 horas, todos los días, para atender a quienes sientan estrés, ansiedad, frustración u otras afectaciones emocionales ante el panorama electoral en Colombia, un proceso que, según la entidad, puede alterar el bienestar por la exposición constante a información, discusiones y opiniones antes y después de las votaciones.

“Se aproxima la jornada electoral en nuestro país, un momento importante para la democracia que también puede generar tensión, estrés o frustración ¡Te invitamos a cuidar tu salud mental! Si te sientes abrumado, recuerda que la Línea 106 está disponible para ti. Hablar sana“, dice una publicación de la entidad en X.

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Desde la entidad se explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que se trata de una línea nacional de atención permanente y pidió usarla especialmente durante la jornada electoral, cuando algunas personas pueden sentirse abrumadas por el contexto político y social.

En ese servicio, la Secretaría precisó que profesionales de psicología brindan acompañamiento emocional.

La línea 106 ofrece teleorientación con profesionales de psicología para atender estrés, ansiedad, frustración y otras afectaciones emocionales - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Secretaría sostuvo que el cuidado de la salud mental también forma parte del ejercicio democrático e insistió en que quienes necesiten orientación pueden acudir a ese canal de atención. También reiteró que buscar apoyo y hablar sobre lo que se siente puede ser un paso para enfrentar momentos de tensión.

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Según la entidad, es normal experimentar emociones intensas durante una jornada electoral. La entidad afirmó que estos momentos sociales para el país también pueden tener un impacto importante sobre el bienestar emocional de parte de la ciudadanía.

En una de sus recomendaciones, la dependencia señaló: “Las jornadas electorales son momentos sociales para nuestro país, pero también pueden generar un impacto importante en nuestro bienestar emocional”.

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La entidad advirtió que la tensión, el estrés y la frustración pueden aparecer en el entorno familiar, laboral y comunitario. Por eso, llamó a reconocer esas emociones y a tomar medidas para conservar el equilibrio emocional durante la jornada.

La entidad señaló que la sobreexposición a noticias, análisis y debates políticos puede saturar el sistema nervioso y aumentar la carga emocional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Es natural sentir en estos días tensión, estrés o frustración en el entorno laboral, del hogar o en el entorno comunitario. Por eso queremos darte unas recomendaciones que te pueden ayudar con tu salud mental”, dijeron desde la entidad.

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Entre esas medidas, la entidad ubicó en primer lugar la gestión del consumo de información. Según explicó, la sobreexposición a noticias, análisis y debates políticos puede añadir carga emocional y afectar el bienestar de las personas.

La recomendación oficial fue esta: “Nuestra primera recomendación es gestionar el consumo de información. La sobreexposición a noticias y a debates puede saturar nuestro sistema nervioso”.

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A partir de ese diagnóstico, la Secretaríai aconsejó consultar solo fuentes oficiales, verificar la información antes de compartirla y fijar horarios concretos para informarse. También sugirió evitar el consumo constante de noticias antes de dormir para favorecer el descanso y reducir el estrés.

La Secretaría también dio pautas para manejar las diferencias ideológicas que pueden surgir en los hogares durante las elecciones. Su llamado fue a priorizar los vínculos afectivos por encima de las posiciones políticas.

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En ese contexto, la dependencia indicó que establecer límites en las conversaciones es una práctica válida cuando el intercambio empieza a afectar el bienestar emocional. En sus palabras: “Es válido poner límites de manera asertiva. Recuerde que puedes expresar valor o tu opinión, pero prefiero que hoy cuidemos de nuestro espacio conversando de otros temas”.

La recomendación oficial es consultar fuentes oficiales, verificar la información y fijar horarios para informarse sobre el panorama electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

El ámbito laboral es otro de los espacios en los que, según la entidad, suelen presentarse debates asociados con las elecciones. Frente a eso, recomendó concentrarse en los objetivos comunes y preservar ambientes de trabajo armónicos.

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La línea 106 es la respuesta directa para quienes necesiten orientación emocional durante la jornada electoral o en los días previos y posteriores, de acuerdo con la Secretaría. El servicio funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana, con atención de profesionales de psicología.

La entidad agregó que, si las discusiones políticas interfieren con la concentración o generan malestar en el trabajo, conviene redirigir las conversaciones hacia asuntos profesionales de manera respetuosa.

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