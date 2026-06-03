Consejo Gremial lanza advertencia: no dialogará con quienes desconozcan resultados electorales en Colombia

Consejo Gremial Nacional insistió en la importancia del respeto a la institucionalidad electoral. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Gremial Nacional informó que no mantendrá espacios de diálogo institucional con actores políticos que desconozcan los resultados electorales certificados por las autoridades competentes en el país. La organización sostuvo que esta condición es necesaria para preservar la confianza en las instituciones democráticas y el funcionamiento del Estado Social de Derecho.

La posición fue expuesta mediante un comunicado en el que el gremio empresarial reiteró su compromiso con la Constitución, la institucionalidad electoral y las reglas del sistema democrático, en un contexto de debate público sobre el proceso electoral.

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Defensa de la Constitución y principios económicos

En su pronunciamiento, el Consejo Gremial reafirmó que su actuación se fundamenta en la defensa de la libre empresa, la propiedad privada, la economía de mercado, la libre competencia y la seguridad jurídica, principios que, según la organización, son esenciales para la estabilidad económica del país.

Asimismo, señaló que su labor institucional se orienta por la ética, la transparencia, la observancia del bien común y el respeto por las diferencias dentro del marco democrático.

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El comunicado destaca que estos elementos son indispensables para garantizar condiciones adecuadas para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo social.

El Consejo Gremial fijó su posición frente al respeto de las reglas del sistema electoral en Colombia. - crédito Foto AP/Matias Delacroix

Señalamientos sobre el debate político y el proceso electoral

El Consejo Gremial expresó preocupación por lo que considera expresiones de actores políticos que podrían afectar la confianza en las instituciones electorales y en la neutralidad del proceso democrático.

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En ese sentido, la organización advirtió sobre cuestionamientos a los resultados electorales sin respaldo probatorio y sobre manifestaciones que podrían generar incertidumbre respecto a la actuación de las autoridades encargadas de la organización y vigilancia electoral.

El gremio señaló que este tipo de situaciones inciden en la percepción de estabilidad institucional, especialmente en escenarios de competencia electoral.

Referencia al marco constitucional

El comunicado también hace referencia al artículo 188 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y se compromete a garantizar el cumplimiento de la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

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En ese contexto, el Consejo Gremial subrayó la importancia de preservar la confianza en las instituciones como un elemento fundamental del orden democrático.

El Consejo Gremial Nacional hizo referencia al artículo 188 de la Constitución Política, que establece la responsabilidad del Presidente como garante de la unidad nacional y del respeto a las instituciones del país. - crédito EFE

Condiciones para el relacionamiento institucional

Uno de los apartes centrales del comunicado establece que la confianza institucional depende del respeto a las reglas del proceso electoral y a las autoridades encargadas de su organización y certificación.

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El gremio señaló: “El desconocimiento anticipado de las reglas del proceso electoral, de las autoridades competentes o de los resultados que estas proclamen, es incompatible con los principios democráticos que el Consejo Gremial Nacional defiende.”

La organización agregó que la estabilidad del sistema democrático requiere la aceptación de las decisiones emitidas por las entidades electorales dentro del marco constitucional.

Posición frente al diálogo con actores políticos

El Consejo Gremial Nacional precisó que mantiene su disposición a dialogar con todos los sectores que respeten la Constitución y el orden institucional vigente. Sin embargo, estableció límites en su relacionamiento institucional frente a quienes desconozcan los resultados electorales o cuestionen la legitimidad del sistema electoral sin fundamentos verificables.

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En el comunicado se indica: “Cuando una campaña o movimiento político pone en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas serias, o condiciona el reconocimiento de sus resultados, no existen las condiciones mínimas de confianza para sostener un diálogo institucional constructivo con los gremios.”

La organización añadió que su decisión de abstenerse de promover espacios de interlocución en estos casos responde a la necesidad de garantizar coherencia con sus principios estatutarios.

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La organización reafirmó su compromiso con la institucionalidad y el Estado de Derecho. - crédito @ConsejoGremial/X

Postura sobre el respeto a las reglas democráticas

El gremio insistió en que el respeto a las reglas del sistema electoral es un elemento estructural para el funcionamiento del Estado Social de Derecho. En esa línea, reiteró que la confianza entre actores institucionales depende de la aceptación de los resultados emitidos por las autoridades competentes.

El Consejo Gremial señaló que el debate democrático debe desarrollarse dentro del marco constitucional, sin que ello implique desconocer las decisiones adoptadas por las entidades responsables del proceso electoral.

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