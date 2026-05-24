Usuarios denuncian en redes sociales que el pago por llaves en Nequi está caído: “En este momento estamos revisando qué pasa con Bre-B”

La plataforma no deja hacer transferencias a llaves - crédito Pixabay

Usuarios de la billetera virtual Nequi alertaron este domingo 24 de mayo sobre una interrupción que afecta una de las funcionalidades más recientes de la plataforma.

Según los reportes, la opción de transferir fondos mediante las llaves de Bre-B dejó de estar disponible, lo que generó inquietud entre quienes utilizan este servicio para sus transacciones diarias.

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Las transferencias por medio de Bre-B no están disponibles - captura de pantalla / Nequi

Frente a la situación, la aplicación se pronunció en redes sociales para confirmar que el equipo técnico se encuentra investigando el inconveniente. En su mensaje, Nequi pidió paciencia y aseguró que están trabajando para resolver el problema lo antes posible.

Muchos usuarios expresaron su preocupación por la imposibilidad de completar transferencias a través de esta vía. La compañía recomendó consultar el estado actualizado de los servicios en su página oficial, mientras continúan las labores para restablecer el funcionamiento habitual de las llaves Bre-B. La expectativa de los clientes se centra ahora en el pronto restablecimiento del sistema.

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