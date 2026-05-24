Turismo internacional en Colombia crece 6,7% en el primer trimestre, según Petro, mientras agencias reportan caída en ingresos

Durante los primeros meses de 2026, el sector turístico en Colombia mostró variaciones en el flujo de viajeros y en la dinámica de movilidad aérea dentro del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de turistas internacionales a Colombia registró un crecimiento del 6,7% en el primer trimestre de 2026, según informó el presidente Gustavo Petro con base en datos de Migración Colombia. El mandatario destacó además, a través de sus redes sociales, que el tráfico aéreo interno también mostró un comportamiento positivo, con un incremento cercano al 10% frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con estas cifras oficiales, el país evidencia un mayor dinamismo en la movilidad aérea, tanto en la llegada de visitantes extranjeros como en los desplazamientos dentro del territorio nacional.

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En palabras de Petro, “hemos logrado en lo que va en el primer trimestre del 2026, con fuente en datos de Migración Colombia, aumentar un 6,7% la llegada de extranjeros a Colombia respecto al mismo periodo del año anterior. El número de pasajeros en vuelos internos ha aumentado casi un 10% en el primer trimestre del año”.

El mandatario asoció estos resultados a la política de promoción “Colombia, el país de la belleza”, y resaltó que esta tendencia fortalece las reservas internacionales que administra el Banco de la República, incrementa las utilidades de la nación y mejora la capacidad para el pago de importaciones y compromisos de deuda externa.

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Petro señaló que el crecimiento del turismo internacional contribuye a mitigar la caída de divisas por exportación de hidrocarburos como parte de la descarbonización de la balanza de pagos.

Petro se refirió a los resultados recientes del sector turístico y su impacto en la economía nacional. - crédito @petrogustavo/X

El contraste: agencias de viajes reportan descenso en ingresos y empleo

En contraste con las cifras oficiales, un informe publicado el 21 de mayo por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), con base en la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMAV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indicó que los ingresos nominales de las agencias de viajes disminuyeron un 1,5% en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. El informe también señala una reducción del 3,7% en el personal ocupado y del 3,4% en los salarios.

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Según ANATO, la desaceleración se atribuye a una menor llegada de visitantes no residentes, incertidumbre internacional, gasto mesurado de los viajeros, percepción de seguridad y tensiones geopolíticas. El gremio turístico reiteró la necesidad de fortalecer la seguridad, estimular la demanda y mejorar la competitividad de los destinos.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, declaró: “si bien el turismo continúa siendo un motor importante para la economía y la conectividad del país, estas cifras evidencian un momento de ajuste influenciado por diversos factores externos, como la desaceleración en la llegada de visitantes no residentes, la incertidumbre económica internacional y el gasto mesurado de los viajeros. Asimismo, se pueden destacar otros factores asociados a la percepción de seguridad en algunos destinos, las tensiones geopolíticas y el comportamiento del mercado aéreo internacional”.

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El comportamiento del sector turístico ha estado marcado por distintos indicadores que reflejan tanto dinamismo en algunos segmentos como ajustes en otros frentes de la industria. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Diferencias en el comportamiento del sector

La información presentada por el Gobierno nacional sobre el aumento de turistas internacionales y pasajeros en vuelos internos contrasta con la situación reportada por las agencias de viajes. Mientras las cifras oficiales muestran un crecimiento en el arribo de extranjeros, el sector privado registra caídas en ingresos, empleo y salarios.

El reporte de ANATO subraya que, aunque algunas agencias muestran crecimiento en ventas, los indicadores económicos clave para el conjunto del sector reflejan una desaceleración. De acuerdo con la organización, la urgencia está en fortalecer la seguridad, mejorar la competitividad y continuar promoviendo a Colombia en los mercados internacionales mediante el trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

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Perspectivas y contexto del turismo en Colombia

Según el presidente, la expansión del turismo internacional contribuye a la revaluación del peso colombiano frente a otras divisas y genera un efecto positivo en la balanza de pagos del país. El mandatario sostiene que el aumento de visitantes extranjeros es resultado de políticas de promoción y representa una alternativa para compensar la disminución de divisas provenientes de hidrocarburos.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) señaló que la coyuntura actual plantea desafíos para el sector, con una desaceleración en variables relevantes y la necesidad de fortalecer estrategias que impulsen la demanda y la competitividad del turismo colombiano.

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