Paloma Valencia reaccionó a encuestas que la dan perdedora en primera vuelta: “Estamos para ganar elecciones y vamos a demostrarlo”

La senadora del Centro Democrático le restó importancia a los sondeos que no la dan como favorita de la contienda del 31 de mayo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ante cerca de 15.000 personas presentes en el Movistar Arena de Bogotá, la senadora Paloma Valencia convirtió su cierre de campaña, el domingo 24 de mayo, en un desahogo frente a las recientes encuestas, que ubican su aspiración en el tercer lugar, ya descolgada de su más inmediato rival, el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, y del congresista oficialista Iván Cepeda Castro.

La candidata, que ganó el proceso interno de su colectividad y el 8 de marzo se impuso en La Gran Consulta por Colombia, indicó que su apuesta no es “ganar encuestas”, sino “ganar elecciones”, y usó ese acto para endurecer su discurso sobre seguridad, Constitución y el fortalecimiento de sus alianzas políticas, en una aspiración en la que confluyeron diferentes colectividades del espectro político.

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La senadora Paloma Valencia estuvo acompañada en el cierre de su campaña presidencial de su familia y sus amigos - crédito suministrada a Infobae Colombia

De acuerdo con los sondeos publicados entre el jueves 21 y el domingo 24 de mayo, muestran a Valencia oscilando entre el 12,6% y 16,7% en primera vuelta, detrás de Cepeda y De La Espriella; lo que reflejaría una caída cercana a los seis puntos frente a mediciones previas en las que superaba el 19%. Por tal motivo, la congresista no dudó en reaccionar y enviar un mensaje de optimismo.

“Nosotros estamos hechos, no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones y vamos a demostrarlo nuevamente. El uribismo hoy más grande que nunca, el uribismo hoy más fuerte que nunca. Aquí les digo: miren cómo vamos a la victoria”, dijo la congresista, que también estuvo acompañada de su esposo, Tomás, y de su hija, Amapola, además de su círculo cercano, que recibió el cariño de los presentes.

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En su intervención, la candidata planteó el acto como una demostración de fortaleza interna en medio de un escenario adverso en los estudios de opinión. Y afirmó que su campaña busca disputar el resultado final, aunque los sondeos la dejan lejos de los dos primeros lugares y reducen sus opciones de avanzar a la segunda vuelta; en contraste con el repunte que habría tenido el autodenominado “Tigre”.

En el cierre de su campaña a la presidencia, la congresista del Centro Democrático envió un sentido mensaje a su hija, su esposo y su círculo cercano - crédito suministrada a Infobae Colombia

Paloma Valencia usó el cierre de campaña para oponer su candidatura a la Paz Total y a Iván Cepeda

En otro tramo de sus declaraciones, la candidata vinculó la campaña con la lucha frontal contra los grupos armados y las políticas que asocia con sus rivales. “Tenemos el camino de entregarnos a los violentos con la continuidad de la Paz Total y seguir destruyendo el sistema de salud, y, por otro lado, al odio de los que quieren destripar a otros”, avisó la congresista, que reiteró que no dará su brazo a torcer.

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Asimismo, lanzó un contundente mensaje a las estructuras armadas que han ganado terreno en el país con la implementación de la política de Gobierno, que se mantiene a 75 días del final del mandato actual. “Nosotros queremos la Colombia grande donde conquistemos la seguridad; aquí les digo al ELN, al Clan del Golfo y a las Farc que los voy a cazar como ratas”, expresó la candidata durante su discurso.

Para Valencia, la elección que harán los colombianos en las urnas es una clara disputa entre su propuesta de seguridad y un bloque al que acusa de ceder ante actores armados: por lo que, en esa misma línea, también señaló de forma directa a Cepeda como uno de los responsables del fracaso de la estrategia de negociación múltiple del Ejecutivo con las organizaciones al margen de la ley.

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En sus declaraciones, la congresista de oposición le 'cantó la tabla' a las estructuras armadas como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Esta es una gran alianza con un solo propósito: defender nuestra democracia de los violentos, de la tiranía que representa Iván Cepeda y de toda esa zona ambigua éticamente que no merece Colombia; porque Colombia merece manos limpias”, agregó la congresista opositora, que venía de protagonizar el sonado “café” con el candidato de centro, Sergio Fajardo, sin resultados positivos sobre una alianza.

Paloma Valencia salió en defensa, una vez más, de la Constitución

Del mismo modo, la congresista también hizo una férrea defensa de la Constitución de 1991 y la ligó a la presencia del expresidente César Gaviria, director del partido Liberal, en el acto. “Que usted esté aquí presidente Gaviria es muy simbólico, porque mientras otros promueven destruir la constitución del 91, aquí está el presidente que la sacó adelante”, expresó Valencia en otro de los apartes de su discurso.

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Y agregó que no permitirá que triunfen las corrientes que quieren llevar, según él, a Colombia a una dictadura. “Nuestro compromiso: no destruirán la constitución para imponer un régimen neocomunista en Colombia”, agregó la parlamentaria caucana, que describió su intención como un dique frente a cambios de régimen y frente a proyectos que pondrían en riesgo el orden constitucional.

En el acto, la aspirante Paloma Valencia estuvo acompañada de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo - crédito Luisa González/REUTERS

En el tramo final de su intervención, la mujer reafirmó su promesa de cercanía con los colombianos en el ejercicio del poder, y sobre todo, en el respeto a la diferencia. “Yo no quiero ser una presidente solitaria y encerrada en peceras, seré una presidente que esté al lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que gobierne para transformar a Colombia”, puntualizó la senadora opositora.

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Por último, la candidata también aprovechó el cierre para destacar la coalición reunida en torno a su campaña y para ratificar el lugar de Juan Daniel Oviedo en su fórmula. “Que nos muestren una selección así en otras campañas, una selección Colombia como esta de La Gran Consulta. Juan Daniel, el próximo vicepresidente, es la inteligencia, la capacidad y la fuerza que doblega la circunstancia”, concluyó.