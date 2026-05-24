Colombia

Operativo en pagadiarios del centro de Bogotá: siete capturados y miles de dosis de droga incautadas

Agentes hallaron cápsulas de bazuco, marihuana, dinero y mercancía hurtada durante registros en barrios señalados por la comunidad como puntos de expendio de estupefacientes

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Operativo - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Autoridades inspeccionaron ocho inmuebles y suspendieron establecimientos, tras decomisar estupefacientes, dinero y bienes vinculados a delitos en San Bernardo y Las Cruces - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

El operativo en pagadiarios del centro de Bogotá dejó siete capturados y miles de dosis de droga incautadas tras una intervención simultánea de las autoridades en los barrios San Bernardo y Las Cruces, ubicados en la localidad de Santa Fe.

La acción se desplegó en ocho inmuebles señalados por la comunidad como puntos utilizados para el expendio de estupefacientes y otras actividades delictivas.

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Más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de la Secretaría de Seguridad participaron en los registros. Las inspecciones abarcaron habitaciones, zonas comunes, camas, armarios y maletines, donde fueron localizadas cerca de 10.000 cápsulas de bazuco, más de 1.000 gramos de marihuana y 11 papeletas de cocaína. Además, las autoridades incautaron más de dos millones de pesos en efectivo, dinero que estaría relacionado con la comercialización de sustancias ilícitas en la zona.

Pagadiarios - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
El operativo en pagadiarios del centro de Bogotá dejó siete capturados y miles de dosis de droga incautadas tras una intervención simultánea de las autoridades en los barrios San Bernardo y Las Cruces, ubicados en la localidad de Santa Fe - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

“Con un despliegue de más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de la Secretaría de Seguridad, se realizó una intervención simultánea en ocho puntos del barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, donde fueron inspeccionados varios pagadiarios señalados por la comunidad de ser utilizados para el expendio de estupefacientes y otras actividades delictivas”, señaló la Secretaría de Bogotá.

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Durante el procedimiento, los uniformados hallaron elementos asociados a otros delitos. Se recuperaron celulares reportados como hurtados, cuatro bicicletas robadas, municiones y armas blancas, objetos que se encontraban ocultos en diferentes espacios dentro de los establecimientos intervenidos.

Uno de los hallazgos más destacados ocurrió cuando una mujer intentó esconder más de mil dosis de bazuco, varias dosis de marihuana y dinero en efectivo en el interior de un peluche, mecanismo que habría sido empleado para evitar la detección de los elementos por parte de las autoridades.

Las revisiones también permitieron ubicar droga escondida en maletines y celulares hurtados ocultos en gavetas y armarios. Las bicicletas robadas fueron encontradas en zonas comunes de los inmuebles.

Los pagadiarios intervenidos eran señalados por habitantes del sector como lugares utilizados presuntamente para almacenar droga y facilitar otras conductas delictivas que afectan la seguridad y la convivencia en sectores centrales de Bogotá.

"Durante las inspecciones, la Policía halló cerca de 10.000 dosis de bazuco, más de mil gramos de marihuana y 11 papeletas de cocaína listas para ser distribuidas en la zona, además de dinero en efectivo, celulares con reporte de hurto, cuatro bicicletas robadas, municiones y armas blancas. Todos estos elementos estaban ocultos en habitaciones de los pagadiarios intervenidos", señaló la entidad.

Pagadiarios - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Los pagadiarios intervenidos eran señalados por habitantes del sector como lugares utilizados presuntamente para almacenar droga y facilitar otras conductas delictivas que afectan la seguridad y la convivencia en sectores centrales de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

La intervención dejó como resultado la suspensión temporal de cuatro pagadiarios por incumplimiento de la normatividad vigente. Las autoridades judiciales recibieron a los siete capturados, quienes deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes y por su presunta participación en actividades asociadas al microtráfico y la receptación de bienes hurtados.

Según la Secretaría de Seguridad, este tipo de acciones se orienta a recuperar sectores afectados por estructuras dedicadas al tráfico de drogas, hurtos y otros delitos que inciden en la seguridad ciudadana. Los operativos forman parte de una estrategia de control en zonas priorizadas por las autoridades, que contempla la continuidad de intervenciones en diferentes localidades de la ciudad.

Las diligencias desarrolladas en San Bernardo y Las Cruces se suman a otras intervenciones realizadas en el centro de la capital, donde las autoridades buscan contrarrestar delitos que afectan tanto el orden público como la convivencia. El despliegue contó con la colaboración de más de 200 uniformados en labores de inspección, verificación y control en inmuebles y establecimientos señalados por la comunidad.

Pagadiarios - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
El despliegue contó con la colaboración de más de 200 uniformados en labores de inspección, verificación y control en inmuebles y establecimientos señalados por la comunidad - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Las investigaciones continúan para establecer los posibles vínculos entre las personas capturadas y otras actividades ilegales en la localidad de Santa Fe. Las autoridades reiteraron la intención de mantener y fortalecer los operativos en puntos identificados como críticos para la seguridad de Bogotá.

“La Secretaría de Seguridad señala que estas intervenciones buscan recuperar sectores afectados por estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, el hurto, la receptación y otros delitos que afectan la seguridad y convivencia en el centro de Bogotá“, aseveró la secretaría.

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