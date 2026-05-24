Colombia

Igualdad alerta riesgos de confrontación en la Universidad Pedagógica: “Defender participación juvenil es proteger la democracia”

El Ministerio pidió garantías de seguridad para la comunidad universitaria, rechazó la estigmatización contra los jóvenes y solicitó a las autoridades actuar frente a las alertas conocidas en el entorno de la institución

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La Universidad Pedagógica no cobrará la inscripción a pregrados y posgrados - crédito @comunidadUPN/X
La Universidad Pedagógica abrió inscripciones gratis a pregrados y posgrados - crédito @comunidadUPN/X

El Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad emitió este viernes 22 de mayo un comunicado público en el que expresó su preocupación por las alertas conocidas durante la jornada sobre posibles provocaciones y riesgos de confrontación en el entorno de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en Bogotá.

A través del documento, la entidad señaló que cualquier situación que pueda derivar en hechos de violencia o intimidación dentro de espacios universitarios debe ser atendida de manera urgente por las autoridades competentes.

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Cualquier acción orientada a generar violencia, intimidar o escalar tensiones en espacios universitarios resulta inadmisible y debe ser esclarecida con urgencia por las autoridades competentes”, indicó el Viceministerio en el comunicado.

La cartera también manifestó su solidaridad con la comunidad universitaria y reiteró que la participación social, la organización estudiantil y la movilización pacífica hacen parte de los derechos fundamentales de las juventudes y deben ser garantizados.

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El Consejo Académico informó que las personas involucradas no pertenecen a la institución. El rector alertó sobre amenazas y la existencia de un plan de infiltración en el campus.

Rechazo a la estigmatización de jóvenes y procesos sociales

En el pronunciamiento, el Ministerio de Igualdad insistió en que las expresiones o acciones que señalen a jóvenes y organizaciones sociales pueden profundizar escenarios de tensión y afectar la convivencia democrática.

Por ello, rechazó de manera enfática cualquier forma de estigmatización hacia las juventudes y los procesos sociales vinculados a espacios universitarios o de participación pública.

“Señalar o poner en riesgo a quienes participan en la vida pública debilita la democracia y afecta la construcción de paz”, señaló la entidad.

El Viceministerio de la Juventud también recordó que las universidades deben mantenerse como espacios seguros para el diálogo, el pensamiento crítico y la participación ciudadana, especialmente en contextos donde existen diferencias políticas o sociales.

Comunicado del Viceministerio de la Juventud sobre la situación en la UPN. - crédito @MinIgualdad_Col/X
Comunicado del Viceministerio de la Juventud sobre la situación en la UPN. - crédito @MinIgualdad_Col/X

Llamado a las autoridades para garantizar seguridad

Dentro del comunicado, el Ministerio de Igualdad hizo un llamado a las autoridades distritales y nacionales para que adopten medidas orientadas a proteger la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Además, pidió que se entregue información clara y oportuna sobre lo que está ocurriendo en el entorno de la Universidad Pedagógica Nacional, ante las alertas conocidas durante las últimas horas.

La entidad sostuvo que la protección de la vida, el diálogo y la convivencia deben ser principios centrales en cualquier actuación institucional frente a este tipo de situaciones.

“La protección de la vida, el diálogo y la convivencia deben ser el centro de toda actuación institucional”, agregó el Ministerio.

Contexto de preocupación en la Universidad Pedagógica Nacional

El pronunciamiento del Ministerio de Igualdad se conoce en medio de alertas relacionadas con la situación de seguridad en la Universidad Pedagógica Nacional, una de las principales instituciones públicas de educación superior del país.

Durante los últimos días, diferentes sectores han advertido sobre hechos que podrían afectar la tranquilidad dentro del campus y el desarrollo normal de las actividades académicas.

La situación también generó reacciones desde otros sectores del Gobierno, que han insistido en la necesidad de proteger tanto a la comunidad universitaria como la autonomía de las instituciones públicas de educación superior.

Desmanes en la Universidad Pedagógica requirieron la presencia de la Undmo - crédito @manolitosalazar/X
Autoridades mantienen seguimiento a las alertas en la UPN. - crédito @manolitosalazar/X

Ministerio de Educación pidió medidas urgentes de protección

Unas horas antes del comunicado del Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación Nacional solicitó medidas urgentes para proteger a la Universidad Pedagógica Nacional y garantizar la seguridad de su rector, Helberth Augusto Choachí González.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, envió una carta al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que el rector denunciara amenazas contra su vida.

La solicitud se produjo además después de que el Consejo Académico de la universidad suspendiera las actividades presenciales en la sede de la calle 72, tras confirmar la presencia de personas armadas dentro del campus.

En esa comunicación, el Ministerio de Educación advirtió sobre los riesgos de los discursos estigmatizantes contra las universidades públicas y recordó antecedentes de violencia contra comunidades académicas en Colombia.

El Gobierno ha insistido en que las universidades deben ser escenarios de pensamiento crítico, formación ciudadana y construcción democrática, libres de cualquier forma de violencia o intimidación.

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