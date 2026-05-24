Colombia

Identificaron los cuerpos hallados calcinados en zona rural de Quindío: investigan el asesinato de dos jóvenes ingenieros

Las víctimas, operarios caldenses dedicados a la fumigación de aguacate, no tenían antecedentes penales. Las autoridades priorizan la hipótesis de un posible móvil pasional y descartan nexos con grupos criminales

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Las autoridades de Quindío confirmaron la identidad de los dos hombres hallados muertos e incinerados en la zona rural del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá - crédito Policía de Quindío
Las autoridades de Quindío confirmaron la identidad de los dos hombres hallados muertos e incinerados en la zona rural del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá - crédito Policía de Quindío

Las autoridades de Quindío confirmaron la identidad de los dos hombres hallados muertos e incinerados en zona rural del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá.

La Fiscalía General de la Nación informó que se trata de Yoneyder Correa Gómez, de 23 años, y Tomás Gómez Tamayo, de 24, ambos oriundos del departamento de Caldas. Los cuerpos, localizados por un trabajador en la mañana del jueves 21 de mayo, presentaban marcas de atadura con material plástico en las muñecas y evidencias de disparos.

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El hallazgo, que conmocionó a los habitantes del sector, ocurrió en inmediaciones de un cultivo de aguacate. Vecinos del área observaron llamas en la madrugada, aunque no dieron aviso inmediato por tratarse de una zona donde suelen realizarse quemas controladas para labores agrícolas.

La Policía Nacional recibió la alerta formal cerca de las 6:30 a. m. y desplazó unidades de policía judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para acordonar el lugar y adelantar el levantamiento de los cuerpos.

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Fiscalía identificó a las víctimas como Tomás Gómez Tamayoy Yoneyder Correa Gómez, ambos originarios del departamento de Caldas y localizados con señales de disparos y ataduras plásticas - crédito @OjosDeBuga / X
Fiscalía identificó a las víctimas como Tomás Gómez Tamayoy Yoneyder Correa Gómez, ambos originarios del departamento de Caldas y localizados con señales de disparos y ataduras plásticas - crédito @OjosDeBuga / X

Trayectoria y contexto laboral de los caldenses

De acuerdo con información de la Policía del Quindío, Tomás Gómez Tamayo era ingeniero agrónomo, originario de Manizales y residente en Chinchiná, mientras que Yoneyder Correa Gómez provenía de Viterbo y vivía en Pereira.

Ambos se encontraban en la región debido a un contrato para fumigar cultivos de aguacate mediante drones, actividad que realizaban de forma periódica cada tres meses. El secretario de Gobierno de Calarcá, Mario Augusto Castaño, precisó que las víctimas habían dejado sus pertenencias a resguardo en una finca vecina antes de que el vehículo en el que se movilizaban sufriera una avería mecánica.

La confirmación de sus identidades se logró tras diligencias forenses en Medicina Legal, donde se verificó que ninguno de los jóvenes presentaba antecedentes judiciales. El reporte de las autoridades señaló que el último contacto registrado de Tomás Gómez con su pareja sentimental se dio la tarde del 20 de mayo.

Hipótesis y avances de la investigación

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Los cuerpos fueron encontrados por un trabajador en las inmediaciones de un cultivo de aguacate, en hechos que conmocionaron a los habitantes de la zona - crédito X

El coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, comandante del Departamento de Policía Quindío, indicó que la línea investigativa principal apunta a un posible móvil pasional. Las autoridades descartaron cualquier vínculo de las víctimas con el microtráfico, grupos armados ilegales o actores delincuenciales de la región.

“Estamos haciendo todas las articulaciones para revisar cámaras, investigación, fuentes humanas que nos permitan dar con los responsables de estos hechos desafortunados en el departamento del Quindío”, manifestó el oficial.

El CTI de la Fiscalía continúa con la recolección de material videográfico de cámaras del sector y la toma de entrevistas a habitantes de la zona para establecer una hipótesis sólida sobre los móviles y los responsables del crimen. Hasta ahora, no existe evidencia de que las víctimas hayan tenido conflictos personales en Caldas o en Quindío.

Detalles forenses y antecedentes de violencia en la región

Levantamiento de cuerpo
Diligencias forenses en Medicina Legal confirmaron las identidades y descartaron antecedentes judiciales en ambos jóvenes originarios de Caldas - crédito Colprensa

El análisis preliminar realizado por las autoridades forenses indica que ambas víctimas fueron ejecutadas con arma de fuego antes de ser parcialmente incineradas. Gómez Tamayo presentaba quemaduras extensas en torso y piernas, mientras que Correa Gómez tenía lesiones en brazos, torso y rostro.

Asimismo, las autoridades descartaron que existieran otras señales de violencia distintas a la incineración y los disparos.

El caso se suma a una serie de hechos violentos recientes en el departamento de Quindío. Con base en cifras del secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez, en lo corrido de 2026 se registraron 89 homicidios en el departamento, con un incremento del 30% respecto al mismo periodo del 2025. No obstante, casi el 90% de los crímenes tiene relación con el microtráfico, una variable que en este doble homicidio fue descartada por la Fiscalía.

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