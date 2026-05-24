Elecciones presidenciales 2026: Registraduría autorizó votar con cédula digital desde el celular bajo condiciones específicas

Ciudadanos deben tener la cédula digital cargada en la aplicación antes de llegar a la mesa, para evitar demoras y congestiones - crédito Imagen Ilustrada Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos estarán habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Si bien la cédula física sigue siendo el documento más usado para ejercer este derecho, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que también es válido votar presentando únicamente la cédula digital en el celular, bajo estrictas condiciones y lineamientos de seguridad.

Según la Ley 39 de 1961, la cédula de ciudadanía es el único documento legalmente aceptado para actos políticos y civiles de mayores de edad. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Decreto 1413 de 2017, la nueva cédula digital —con validez jurídica igual a la física— puede utilizarse como documento oficial para votar. La Registraduría ha dispuesto dos mecanismos para validar la identidad en las urnas:

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Presentar la cédula física en policarbonato (alta seguridad). Exhibir la cédula digital activa desde la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia” en el celular.

Esto quiere decir que no es necesario portar el documento físico si se cuenta con la versión digital activa y descargada en el celular.

Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, presentando cédula física o cédula digital - crédito Registraduría Nacional

Condiciones obligatorias para votar solo con la cédula digital

La Registraduría y la organización electoral han sido precisos en las condiciones que deben cumplir los ciudadanos que opten por ejercer su derecho al voto solo con la cédula digital en el celular:

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Uso exclusivo de la App Oficial: el documento solo puede mostrarse desde la aplicación “Cédula Digital Colombia” de la Registraduría. No se aceptarán capturas de pantalla, fotos, archivos PDF, fotocopias ni imágenes en galerías.

Verificación del holograma 3D: el jurado de votación debe comprobar que la aplicación despliega el holograma oficial con movimiento 3D, validando la autenticidad del documento en tiempo real.

No se aceptan otros documentos: ni la antigua “contraseña” física ni el certificado de trámite de la cédula son válidos para votar.

No se admite la cédula digital en otros formatos: Solo se reconoce el documento desplegado en la app oficial, con las medidas de seguridad activas.

Los jurados de votación deben validar el holograma 3D en la app oficial para aceptar la cédula digital como identificación válida - crédito VisualesIA

¿Qué hacer si rechazan la cédula digital?

Si un jurado de votación no acepta la cédula digital presentada correctamente desde la app oficial, el ciudadano debe solicitar la presencia del delegado de la Registraduría en el puesto de votación. Además, puede presentar una queja ante la entidad, que hará un llamado de atención y tomará correctivos en la mesa correspondiente.

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La Registraduría recomendó abrir la aplicación y tener la cédula digital cargada y visible antes de acercarse a la mesa, para evitar demoras por posibles fallas de conexión o congestión en los puestos de votación.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

Conocer con anticipación el lugar asignado para sufragar es clave para evitar contratiempos. La Registraduría pone a disposición distintas opciones:

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Sitio web oficial: www.registraduria.gov.co, opción “Consulta Censo Electoral”.

Aplicación móvil “Infovotantes 2026”: permite consultar desde el celular el puesto, mesa y dirección.

Enlaces directos: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ y https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/.

El proceso es sencillo: el ciudadano ingresa el número de cédula y obtiene la información precisa de su puesto y mesa de votación.

El certificado de trámite, la antigua 'contraseña' o imágenes de la cédula no tienen validez para ejercer el voto en Colombia - crédito Registraduría

¿Qué hacer si el puesto de votación cambió?

El cambio puede deberse a redistribución logística, actualización automática tras un trámite reciente o ajustes para evitar aglomeraciones. Si se detecta un error o inconsistencia, la recomendación es comunicarse cuanto antes con la Registraduría para resolver el inconveniente antes del cierre del censo.

Además, la herramienta de consulta georreferenciada permite visualizar en mapa la ubicación exacta de cada puesto de votación en Colombia y en el exterior, facilitando la logística electoral.

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