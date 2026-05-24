Colombia

Elecciones presidenciales 2026: Registraduría autorizó votar con cédula digital desde el celular bajo condiciones específicas

La ciudadanía puede acceder a portales oficiales y aplicaciones móviles para conocer previamente su lugar de sufragio, lo que contribuye a evitar inconvenientes y mejora la logística durante la jornada electoral

Guardar
Google icon
Ciudadanos deben tener la cédula digital cargada en la aplicación antes de llegar a la mesa, para evitar demoras y congestiones - crédito Imagen Ilustrada Infobae
Ciudadanos deben tener la cédula digital cargada en la aplicación antes de llegar a la mesa, para evitar demoras y congestiones - crédito Imagen Ilustrada Infobae

El domingo 31 de mayo de 2026, más de 41 millones de colombianos estarán habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Si bien la cédula física sigue siendo el documento más usado para ejercer este derecho, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que también es válido votar presentando únicamente la cédula digital en el celular, bajo estrictas condiciones y lineamientos de seguridad.

Según la Ley 39 de 1961, la cédula de ciudadanía es el único documento legalmente aceptado para actos políticos y civiles de mayores de edad. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Decreto 1413 de 2017, la nueva cédula digital —con validez jurídica igual a la física— puede utilizarse como documento oficial para votar. La Registraduría ha dispuesto dos mecanismos para validar la identidad en las urnas:

PUBLICIDAD

  1. Presentar la cédula física en policarbonato (alta seguridad).
  2. Exhibir la cédula digital activa desde la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia” en el celular.

Esto quiere decir que no es necesario portar el documento físico si se cuenta con la versión digital activa y descargada en el celular.

Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, presentando cédula física o cédula digital - crédito Registraduría Nacional
Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, presentando cédula física o cédula digital - crédito Registraduría Nacional

Condiciones obligatorias para votar solo con la cédula digital

La Registraduría y la organización electoral han sido precisos en las condiciones que deben cumplir los ciudadanos que opten por ejercer su derecho al voto solo con la cédula digital en el celular:

PUBLICIDAD

  • Uso exclusivo de la App Oficial: el documento solo puede mostrarse desde la aplicación “Cédula Digital Colombia” de la Registraduría. No se aceptarán capturas de pantalla, fotos, archivos PDF, fotocopias ni imágenes en galerías.
  • Verificación del holograma 3D: el jurado de votación debe comprobar que la aplicación despliega el holograma oficial con movimiento 3D, validando la autenticidad del documento en tiempo real.
  • No se aceptan otros documentos: ni la antigua “contraseña” física ni el certificado de trámite de la cédula son válidos para votar.

No se admite la cédula digital en otros formatos: Solo se reconoce el documento desplegado en la app oficial, con las medidas de seguridad activas.

Quienes cuentan con cédula digital pueden mostrarla desde su teléfono ante el jurado, pero deben guardarlo antes de dirigirse al tarjetón- crédito VisualesIA
Los jurados de votación deben validar el holograma 3D en la app oficial para aceptar la cédula digital como identificación válida - crédito VisualesIA

¿Qué hacer si rechazan la cédula digital?

Si un jurado de votación no acepta la cédula digital presentada correctamente desde la app oficial, el ciudadano debe solicitar la presencia del delegado de la Registraduría en el puesto de votación. Además, puede presentar una queja ante la entidad, que hará un llamado de atención y tomará correctivos en la mesa correspondiente.

La Registraduría recomendó abrir la aplicación y tener la cédula digital cargada y visible antes de acercarse a la mesa, para evitar demoras por posibles fallas de conexión o congestión en los puestos de votación.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

Conocer con anticipación el lugar asignado para sufragar es clave para evitar contratiempos. La Registraduría pone a disposición distintas opciones:

  • Sitio web oficial: www.registraduria.gov.co, opción “Consulta Censo Electoral”.
  • Aplicación móvil “Infovotantes 2026”: permite consultar desde el celular el puesto, mesa y dirección.
  • Enlaces directos: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ y https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/.
  • El proceso es sencillo: el ciudadano ingresa el número de cédula y obtiene la información precisa de su puesto y mesa de votación.
La Registraduría instó a las autoridades de todas las regiones deben reconocer la cédula digital - crédito Registraduría
El certificado de trámite, la antigua 'contraseña' o imágenes de la cédula no tienen validez para ejercer el voto en Colombia - crédito Registraduría

¿Qué hacer si el puesto de votación cambió?

El cambio puede deberse a redistribución logística, actualización automática tras un trámite reciente o ajustes para evitar aglomeraciones. Si se detecta un error o inconsistencia, la recomendación es comunicarse cuanto antes con la Registraduría para resolver el inconveniente antes del cierre del censo.

Además, la herramienta de consulta georreferenciada permite visualizar en mapa la ubicación exacta de cada puesto de votación en Colombia y en el exterior, facilitando la logística electoral.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Elecciones Presidenciales ColombiaCédula digitalLugar de votaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

El cuadro “Verdolaga” venció al “Pijao” en el duelo de ida disputado en Ibagué, y ante su público buscará jugar su segunda final de liga colombiana en menos de dos años

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Encuesta Invamer marca el pulso electoral en Colombia: la violencia lidera las preocupaciones rumbo a las presidenciales

El estudio ofrece una radiografía del ambiente electoral en su última semana, con datos que marcan el estado de ánimo del país

Encuesta Invamer marca el pulso electoral en Colombia: la violencia lidera las preocupaciones rumbo a las presidenciales

Armando Benedetti respondió a las críticas de Alexander López Maya y lanzó sablazo: “Te botaron de este Gobierno”

El exdirector del DNP aseguró que el ministro del Interior “no le ha aportado gran cosa” al proyecto de izquierda progresista de Gustavo Petro

Armando Benedetti respondió a las críticas de Alexander López Maya y lanzó sablazo: “Te botaron de este Gobierno”

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Denuncian campaña del Gobierno para “maquillar” la Paz Urbana y proteger a los responsables de la fiesta en cárcel de Itagui

La concejala Carrasquilla se fue lanza en ristre contra Otty Patiño y la administración Petro

Denuncian campaña del Gobierno para “maquillar” la Paz Urbana y proteger a los responsables de la fiesta en cárcel de Itagui
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Tolima EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online en el Atanasio Girardot

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga

Hora y dónde ver en Colombia River vs. Belgrano: la final del fútbol argentino tendrá sabor cafetero