El centro quedaría fuera de la pelea por la Presidencia: ni Sergio Fajardo ni Claudia López pudieron acercarse a los punteros en encuesta del CNC

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría revela que el centro político no supera el umbral mínimo para obtener financiación estatal - crédito Colprensa

Mientras que en años pasados el centro político del país logró mantenerse con una fuerza importante en diferentes escenarios como el congreso, lo cierto es que las predicciones de las elecciones del 2026 parecen ratificar al polarización que vive el país.

De hecho, ese bloque político enfrenta uno de sus momentos más críticos, con cifras que, lejos de acercarlo a una segunda vuelta presidencial, apenas le permitirían asegurar la reposición de votos.

PUBLICIDAD

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, los candidatos de este espectro apenas logran sumar una pequeña fracción de la intención de voto frente al empuje de los extremos.

El panorama electoral revela que figuras como Claudia López y Sergio Fajardo escuchan con frecuencia que sus propuestas resultan atractivas, pero que, en palabras de sus propios simpatizantes, “no van a ganar”. Esta percepción ha limitado su potencial de crecimiento, relegando sus campañas a una lucha por no desaparecer de la escena política.

PUBLICIDAD

Para que un candidato acceda a la financiación estatal, la legislación exige superar el 4% de los votos válidos en la primera vuelta. Quienes no alcancen ese umbral quedarán sin derecho a reposición de recursos, lo que puede significar la ruina financiera de sus campañas.

Ante ese panorama, el sondeo muestra que Claudia López y Sergio Fajardo apenas concentran el 2,5 % y 2,1 % de la intención de voto, respectivamente. Otros nombres del centro, como Roy Barreras y Mauricio Lizcano, se sitúan en márgenes aún menores. Solo Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia superan ese umbral, mientras los demás se quedan lejos de la meta.

PUBLICIDAD

El cálculo es claro: un punto porcentual representa unos 214 mil votos, por lo que la suma de todos los candidatos de centro apenas rondaría los 500 mil votos. Este dato es insuficiente para influir en la contienda, aunque podría adquirir relevancia en una elección ajustada, señala el sondeo.