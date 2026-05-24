Antiguos periodistas de Red+ denunciaron acoso sexual y laboral por parte de su director: “Le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hi...”

Periodistas de Red Más Noticias relataron episodios de acoso sexual y maltrato laboral vinculados al director Giovanni Celis Sarmiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias de acoso sexual y maltrato laboral han sacudido la redacción de Red Más Noticias en Colombia, donde múltiples voces de periodistas han señalado directamente al director Giovanni Celis Sarmiento como responsable de una serie de conductas inapropiadas y violentas.

El canal, perteneciente a la multinacional Claro, enfrenta ahora la mirada pública y la intervención de las autoridades laborales, tras difundirse relatos consistentes y detallados sobre episodios de hostigamiento.

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A partir de los testimonios recogidos por la revista RAYA, se encontró un escenario donde el miedo y la precarización laboral habrían propiciado el silencio de las víctimas durante años. Las periodistas afectadas relataron que el temor a perder sus empleos, por la modalidad de contratación tercerizada y de corta duración, dificultó cualquier intento de denuncia formal ante la empresa.

Testimonios de acoso y hostigamiento en la redacción

El medio recopiló las declaraciones de Diana y Natalia, nombres ficticios asignados para proteger su identidad por RAYA. Ambas describieron un patrón de comportamiento reiterado por parte del director, que combinaba acercamientos físicos no consentidos y control sobre la vida privada de las reporteras.

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Reporteras señalaron que el acoso sexual no solo afectaba a periodistas experimentadas, sino también a practicantes recién vinculadas al canal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diana, una de las denunciantes, aseguró que Celis aprovechaba su cargo para forzar situaciones incómodas: “En al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca. La primera vez lo vi como un error, pero luego me di cuenta de que se volvía algo habitual, y lo único que hacía él era minimizar su acción con risas”.

Según su relato, los episodios de contacto físico se extendieron incluso a los trayectos nocturnos en los vehículos de la empresa, donde el directivo buscaba quedarse a solas con ella.

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El control iba más allá del espacio laboral. Celis le solicitaba, fuera de horario y a través de mensajes, eliminar fotos personales de sus redes sociales, bajo el argumento de que podían afectar la imagen del canal. “Veía mis redes sociales y me pedía vía Whatsapp que las eliminara, como ignoraba dichos mensajes, que además estaban fuera de horario laboral, comenzaba a llamarme; al ver que no contestaba pasaba a eliminar los mensajes”, narró la reportera.

Dinámica de poder y consecuencias emocionales

Natalia, por su parte, describió al medio el ambiente hostil que predominaba en la redacción, especialmente durante la época en que la sede del noticiero estaba en La Macarena, Bogotá.

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Varias reporteras denunciaron que el director controlaba sus redes sociales y enviaba mensajes fuera del horario laboral para exigir la eliminación de contenidos personales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando nos pasamos a Plaza Claro disminuyó un poco el maltrato laboral, pero esto fue porque la arquitectura del nuevo edificio, donde todas las oficinas son con vidrios, permitía que se midiera un poco” aseguró.

Según su testimonio, Celis mantenía una actitud lasciva y profería comentarios de índole sexual: “Me escaneaba de abajo arriba de manera obscena. Incluso, en alguna oportunidad me dijo: ‘Uyyy, usted está muy bonita, si no tuviera pareja yo le haría’”. Natalia relató que su decisión de renunciar estuvo marcada tanto por el acoso sexual como por la presión laboral constante, lo que desencadenó en ella problemas de ansiedad y depresión.

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Maltrato laboral y precarización de los vínculos

El patrón de comportamiento denunciado no se limitó al acoso sexual. Katherine, una excolaboradora, narró que varias de sus colegas experimentaron humillaciones públicas, gritos y agresiones físicas por parte de Celis. “Uno llegaba al consejo de redacción y comenzaba: usted no tiene un culo, le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hijueputas, a un compañero le rompió un teclado por no poner bien una tilde”, relató.

Además, Katherine señaló actitudes homofóbicas del director: “Me llamó mucho la atención que un periodista abiertamente gay tuviera la oportunidad de trabajar en Red Más, porque yo sabía que Giovanni era homofóbico. Y claro, a él le hizo acoso laboral, no le sacaba notas, hacía comentarios despectivos, incluso el día que el periodista se iba a casar Giovanni lo iba a enviar a un cubrimiento teniendo pleno conocimiento que ya había pedido permiso y que ese día tenía su boda” relató.

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Testimonios anónimos de periodistas revelaron que los gritos, insultos y amenazas formaban parte de la dinámica diaria en la sala de redacción bajo la dirección de Giovanni Celis Sarmiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamados fuera de horario y presión psicológica

Varios testimonios coinciden en que Giovanni Celis recurría con frecuencia a los llamados fuera de horario laboral, exigiendo a los periodistas disponibilidad total y generando temor a represalias.

Natalia explicó: “En mi caso yo recibía llamadas antes de iniciar mi jornada laboral o después de terminarla, esa era una constante. Si mi turno comenzaba a las 8:00 a. m., yo recibía llamados de él antes de las 5:00 a. m. para pedirme fuentes o que sacara una noticia que él acababa de escuchar en una de las emisoras radiales que sintoniza”. Santiago, otro reportero, sostuvo que la negativa a responder estos llamados podía derivar en humillaciones públicas o amenazas de despido.

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Intervención del Ministerio del Trabajo y reacción de la empresa

El 30 de abril, el Ministerio del Trabajo realizó una inspección en la sede de Red Más Noticias. Según el informe preliminar, se identificó una alta proporción de trabajadores tercerizados y denuncias de acoso laboral, además de deficiencias en las condiciones de trabajo y ausencia de rutas de evacuación visibles. “Cabe resaltar que la mayoría de la planta se encuentra tercerizada, por lo que solo existen 42 trabajadores y trabajadoras con un contrato directo con la organización”, consigna el informe.

Consultado por el medio, Celis negó tajantemente todas las acusaciones: “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso. Déjeme, por favor, yo reviso ese tema porque no es así”.

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Claro Colombia, por su parte, evitó referirse a los detalles de las denuncias, pero afirmó: “Red+ Noticias ha mantenido total disposición y apertura para atender los requerimientos formulados por la autoridad administrativa” .