Colombia

Antiguos periodistas de Red+ denunciaron acoso sexual y laboral por parte de su director: “Le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hi...”

El grupo de periodistas manifestó que sentía temor a sufrir maltrato o perder su empleo si decidían presentar una queja

Guardar
Google icon
Un estudio de noticias de televisión vacío con pantallas encendidas, equipos de cámara, mesas de control con consolas y monitores, y reflectores de iluminación.
Periodistas de Red Más Noticias relataron episodios de acoso sexual y maltrato laboral vinculados al director Giovanni Celis Sarmiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las denuncias de acoso sexual y maltrato laboral han sacudido la redacción de Red Más Noticias en Colombia, donde múltiples voces de periodistas han señalado directamente al director Giovanni Celis Sarmiento como responsable de una serie de conductas inapropiadas y violentas.

El canal, perteneciente a la multinacional Claro, enfrenta ahora la mirada pública y la intervención de las autoridades laborales, tras difundirse relatos consistentes y detallados sobre episodios de hostigamiento.

PUBLICIDAD

A partir de los testimonios recogidos por la revista RAYA, se encontró un escenario donde el miedo y la precarización laboral habrían propiciado el silencio de las víctimas durante años. Las periodistas afectadas relataron que el temor a perder sus empleos, por la modalidad de contratación tercerizada y de corta duración, dificultó cualquier intento de denuncia formal ante la empresa.

Testimonios de acoso y hostigamiento en la redacción

El medio recopiló las declaraciones de Diana y Natalia, nombres ficticios asignados para proteger su identidad por RAYA. Ambas describieron un patrón de comportamiento reiterado por parte del director, que combinaba acercamientos físicos no consentidos y control sobre la vida privada de las reporteras.

PUBLICIDAD

Interior de una sala de redacción de noticias con varias personas trabajando en escritorios. Se ven monitores, teclados, teléfonos y grandes pantallas de televisión mostrando informativos.
Reporteras señalaron que el acoso sexual no solo afectaba a periodistas experimentadas, sino también a practicantes recién vinculadas al canal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diana, una de las denunciantes, aseguró que Celis aprovechaba su cargo para forzar situaciones incómodas: “En al menos cuatro ocasiones, él simulaba un descuido cuando me saludaba y me dio varios besos directamente en la boca. La primera vez lo vi como un error, pero luego me di cuenta de que se volvía algo habitual, y lo único que hacía él era minimizar su acción con risas”.

Según su relato, los episodios de contacto físico se extendieron incluso a los trayectos nocturnos en los vehículos de la empresa, donde el directivo buscaba quedarse a solas con ella.

El control iba más allá del espacio laboral. Celis le solicitaba, fuera de horario y a través de mensajes, eliminar fotos personales de sus redes sociales, bajo el argumento de que podían afectar la imagen del canal. “Veía mis redes sociales y me pedía vía Whatsapp que las eliminara, como ignoraba dichos mensajes, que además estaban fuera de horario laboral, comenzaba a llamarme; al ver que no contestaba pasaba a eliminar los mensajes”, narró la reportera.

Dinámica de poder y consecuencias emocionales

Natalia, por su parte, describió al medio el ambiente hostil que predominaba en la redacción, especialmente durante la época en que la sede del noticiero estaba en La Macarena, Bogotá.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone que muestra un chat de WhatsApp con el contacto "Jefe", repleto de mensajes eliminados y llamadas perdidas.
Varias reporteras denunciaron que el director controlaba sus redes sociales y enviaba mensajes fuera del horario laboral para exigir la eliminación de contenidos personales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando nos pasamos a Plaza Claro disminuyó un poco el maltrato laboral, pero esto fue porque la arquitectura del nuevo edificio, donde todas las oficinas son con vidrios, permitía que se midiera un poco” aseguró.

Según su testimonio, Celis mantenía una actitud lasciva y profería comentarios de índole sexual: “Me escaneaba de abajo arriba de manera obscena. Incluso, en alguna oportunidad me dijo: ‘Uyyy, usted está muy bonita, si no tuviera pareja yo le haría’”. Natalia relató que su decisión de renunciar estuvo marcada tanto por el acoso sexual como por la presión laboral constante, lo que desencadenó en ella problemas de ansiedad y depresión.

Maltrato laboral y precarización de los vínculos

El patrón de comportamiento denunciado no se limitó al acoso sexual. Katherine, una excolaboradora, narró que varias de sus colegas experimentaron humillaciones públicas, gritos y agresiones físicas por parte de Celis. “Uno llegaba al consejo de redacción y comenzaba: usted no tiene un culo, le pegaba a las paredes, gritaba, nos trataba de hijueputas, a un compañero le rompió un teclado por no poner bien una tilde”, relató.

Además, Katherine señaló actitudes homofóbicas del director: “Me llamó mucho la atención que un periodista abiertamente gay tuviera la oportunidad de trabajar en Red Más, porque yo sabía que Giovanni era homofóbico. Y claro, a él le hizo acoso laboral, no le sacaba notas, hacía comentarios despectivos, incluso el día que el periodista se iba a casar Giovanni lo iba a enviar a un cubrimiento teniendo pleno conocimiento que ya había pedido permiso y que ese día tenía su boda” relató.

Un hombre con una credencial de "Jefe de Edición" rompe un teclado blanco. Las teclas caen sobre el escritorio. Un joven colega lo mira sorprendido.
Testimonios anónimos de periodistas revelaron que los gritos, insultos y amenazas formaban parte de la dinámica diaria en la sala de redacción bajo la dirección de Giovanni Celis Sarmiento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamados fuera de horario y presión psicológica

Varios testimonios coinciden en que Giovanni Celis recurría con frecuencia a los llamados fuera de horario laboral, exigiendo a los periodistas disponibilidad total y generando temor a represalias.

Natalia explicó: “En mi caso yo recibía llamadas antes de iniciar mi jornada laboral o después de terminarla, esa era una constante. Si mi turno comenzaba a las 8:00 a. m., yo recibía llamados de él antes de las 5:00 a. m. para pedirme fuentes o que sacara una noticia que él acababa de escuchar en una de las emisoras radiales que sintoniza”. Santiago, otro reportero, sostuvo que la negativa a responder estos llamados podía derivar en humillaciones públicas o amenazas de despido.

Intervención del Ministerio del Trabajo y reacción de la empresa

El 30 de abril, el Ministerio del Trabajo realizó una inspección en la sede de Red Más Noticias. Según el informe preliminar, se identificó una alta proporción de trabajadores tercerizados y denuncias de acoso laboral, además de deficiencias en las condiciones de trabajo y ausencia de rutas de evacuación visibles. “Cabe resaltar que la mayoría de la planta se encuentra tercerizada, por lo que solo existen 42 trabajadores y trabajadoras con un contrato directo con la organización”, consigna el informe.

Consultado por el medio, Celis negó tajantemente todas las acusaciones: “No, eso no es cierto, yo no he hecho eso. Déjeme, por favor, yo reviso ese tema porque no es así”.

Claro Colombia, por su parte, evitó referirse a los detalles de las denuncias, pero afirmó: “Red+ Noticias ha mantenido total disposición y apertura para atender los requerimientos formulados por la autoridad administrativa” .

Temas Relacionados

Acoso sexualAcoso laboralRed+ NoticiasMinisterio del TrabajoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Estas serían las pruebas que entregaría la Fiscalía a Venezuela para procesar a capturados por muerte de Yulixa Toloza

El expediente forense será utilizado por las autoridades venezolanas para fortalecer el proceso judicial sobre la muerte de la mujer de 52 años tras una cirugía estética en Bogotá y colaborar con la captura de más implicados

Estas serían las pruebas que entregaría la Fiscalía a Venezuela para procesar a capturados por muerte de Yulixa Toloza

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Se espera que durante la semana entre el 25 y el 29 de mayo, los finalistas comiencen sus respectivas promociones con los jefes de campaña, de los que todavía se desconocen sus nombres

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

El colombiano terminó en el quinto puesto, luego de largar en el puesto 18, y sumó 10 puntos que le permiten ser decimoprimero en la clasificación de pilotos

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Álvaro Uribe envió mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”

El exmandatario colombiano (2002-2010) volvió a cuestionar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desde sus redes sociales oficiales

Álvaro Uribe envió mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video