Colombia

Acueducto de Bogotá anunció cortes de agua en más de 100 barrios de la ciudad y Soacha durante 24 horas entre el 25 y el 29 de mayo

Quienes viven en zonas de la capital y Soacha deben consultar el cronograma de intervenciones para evitar contratiempos en casa

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Una escena callejera en un barrio de Bogotá, Colombia, donde residentes recogen agua de un gran tanque azul. Un cartel naranja anuncia 'AGUA CORTADA'.
La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) programa cortes de agua entre el 25 y 28 de mayo de 2026 por mantenimiento y reparación de redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Eaab anunció cortes de agua programados entre el 25 y el 28 de mayo de 2026 en distintos sectores de Bogotá y Soacha debido a obras de mantenimiento y reparación en las redes de distribución. Estas intervenciones buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio.

De acuerdo con el calendario publicados por la compañía los cortes se registrarán de la siguiente manera:

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Lunes 25 de mayo de 2026

Ciudad Bolívar

  • Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo III, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba, Quiba Bajo, Villa Gloria
    • De la calle 67 Sur a la calle 80A sur, entre la carrera 14A a la carrera 26
    • Hora: 1:00 p. m.
    • Duración: 6 horas
  • Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz
    • De la calle 65 sur a la calle 78D bis sur, entre la carrera 14A a la carrera 18T
    • Hora: 1:00 p. m.
    • Duración: 6 horas
Cortes de agua en Bogotá
Sectores de Bogotá como Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero, Kennedy y Bosa, junto a zonas de Soacha y Gachancipá, resultan afectados por cortes de agua - crédito Colprensa

Martes 26 de mayo de 2026

Soacha

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  • Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael
    • De la calle 25A a la calle 42, entre la transversal 34A este a la carrera 53 este
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 7 horas

Usaquén, Chapinero

  • San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico Cafam Calle 90, Odonto Especialistas, Parque de la 93
    • De la calle 88 a la calle 127, entre la carrera 11 a la carrera 4 Este
    • Hora: 10:00 a. m.,
    • Duración: 6 horas

Chapinero

  • Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis, CC El Retiro
    • De la calle 53 a la calle 88, entre la carrera 7 a la carrera 15
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 6 horas

Engativá

  • Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almería, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, París Francia, Villas de Madrigal, Álamos Norte, Molinos El Viento, Garcés Navas
    • De la calle 72 a la calle 80, entre la avenida Boyacá a la carrera 110
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas
  • Villa Gladys, Engativá, Marandú, Sabanas del Dorado
    • De la calle 63 a la calle 70, entre la carrera 111C a la carrera 128
    • Hora: 9:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Suba

  • Canta Gallo, Britalia, Gran Granada Norte
    • De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170
    • Hora: 8:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Kennedy

  • Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
    • De la calle 6 a la calle 6D, entre la carrera 86 a la carrera 96
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas
  • Tairona
    • De la calle 6 a la calle 38 sur, entre la carrera 86 a la carrera 89
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Ciudad Bolívar

  • Lucero Alto
    • De la calle 63 sur a la avenida Calle 61 sur, entre la carrera 18M a la carrera 18Z
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas
Cortes de agua en Bogotá
Algunas intervenciones tendrán duración de hasta 24 horas, impactando sectores residenciales, comerciales y centros médicos estratégicos de Bogotá y Soacha - crédito Colprensa

Miércoles 27 de mayo de 2026

Usaquén

  • Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucia, San Antonio Norte
    • De la calle 170 a la calle 190, entre la carrera 9 a la Autopista Norte
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 4 horas
  • Santa Bárbara Central
    • De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127
    • Hora: 8:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Suba, Usaquén

  • Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca
    • De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 174B a la calle 194
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Suba

  • Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua, San José V Sector
    • De la carrera 58 a la carrera 75, entre la calle 153 a la calle 170
    • Hora: 8:00 a. m., Duración: 24 horas

Soacha

  • Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida
    • De la calle 1 a la calle 14, entre la carrera 6 este a la carrera 3B
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Rafael Uribe Uribe

  • Marco Fidel Suárez 1, Arboleda Sur
    • De la Avenida Carrera 14 a la carrera 11G, entre la calle 41A sur a la calle 49D Bis A sur
    • Hora: 10:00 a. m., Duración: 24 horas

Jueves 28 de mayo de 2026

Gachancipá

  • Municipio de Gachancipá
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Duración: 14 horas
Cortes de agua en Bogotá
La Eaab recomienda almacenar agua suficiente, racionalizar el consumo durante los cortes y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos - crédito Colprensa

Kennedy

  • Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Última Etapa - Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos Se Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma - Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín de Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I Sector, El Rubí II, El Progreso II Sector, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales, Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 Timiza
    • Afectación área occidente: de la avenida 1 de Mayo a la calle 58G sur, entre la carrera 72 a la carrera 78B
    • Afectación área oriente 1: de la calle 26 sur a la calle 39B sur, entre la transversal 68J a la avenida Boyacá
    • Afectación área oriente 2: de la calle 20 sur a la calle 39 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas
  • Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur
    • De la calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
    • Hora: 8:00 a. m.
    • Duración: 24 horas
  • Conjunto Residencial Recodo del Tintal
    • De la calle 6 (avenida Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

Kennedy, Bosa

  • Argelia
    • De la Avenida Calle 59 sur a la calle 60 sur, entre la carrera 81A a la carrera 82
    • Hora: 10:00 a. m.
    • Duración: 24 horas

San Cristóbal, Usme

  • Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso, Nueva Gloria
  • De la calle 53 S a la calle 46B sur, entre la carrera 11 este a la carrera 4 Este
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Duración: 24 horas
Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá
Algunas intervenciones tendrán duración de hasta 24 horas, impactando sectores residenciales, comerciales y centros médicos estratégicos de Bogotá y Soacha - crédito Acueducto de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios

Llenar el tanque de reserva antes del corteConsumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horasRacionalizar el uso del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentosSolicitar carrotanques a la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público

La Eaab reiteró que las intervenciones son esenciales para mantener la calidad y continuidad del servicio de acueducto en Bogotá. Los usuarios pueden consultar el cronograma detallado y los sectores afectados en el portal oficial de la empresa.

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