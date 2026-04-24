Colombia

Preocupante panorama del reclutamiento infantil en Colombia: Defensoría reportó 19 casos en los primeros tres meses de 2026

El informe reveló la participación de distintos grupos armados, la caracterización de las víctimas y un contraste con las cifras registradas durante 2025

Guardar
La entidad advirtió que el reclutamiento infantil vulnera gravemente los derechos de los menores - crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo
La entidad advirtió que el reclutamiento infantil vulnera gravemente los derechos de los menores - crédito Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con el registro oficial de la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año se identificaron 19 casos de menores vinculados a estructuras armadas ilegales en el país.

El informe señala que estos hechos se distribuyen en diferentes departamentos, con mayor concentración en Norte de Santander, que registra 6 casos; Antioquia, con 4; y Caquetá, con 3. A estos se suman reportes individuales en Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca, cada uno con un caso.

Caracterización de víctimas

Registro de la Defensoría del Pueblo sobre casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el primer trimestre de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo
Registro de la Defensoría del Pueblo sobre casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el primer trimestre de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo identificó a los presuntos responsables del reclutamiento en este periodo. Según el reporte, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes concentra el 42,1% de los casos, seguido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 31,4%.

Otros actores mencionados en el informe incluyen a Comandos de Frontera, disidencias sin identificar, otros grupos sin identificar, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Estado Mayor Central, cada uno con una participación del 5,3% en los casos registrados.

En cuanto a la distribución geográfica del primer trimestre de 2026, el informe detalla los siguientes reportes por departamento:

  • Norte de Santander: 6 casos
  • Antioquia: 4 casos
  • Caquetá: 3 casos
  • Boyacá: 1 caso
  • Cauca: 1 caso
  • Guainía: 1 caso
  • Magdalena: 1 caso
  • Putumayo: 1 caso
  • Valle del Cauca: 1 caso

Estos datos reflejan la presencia del fenómeno en distintas regiones del país, incluyendo zonas fronterizas y territorios con antecedentes de actividad de grupos armados ilegales.

Distribución por actores armados y departamentos

Mapa y consolidado territorial de los casos de reclutamiento infantil reportados por la Defensoría del Pueblo en 2026, con mayor incidencia en departamentos como Norte de Santander y Antioquia - crédito Defensoría del Pueblo
Mapa y consolidado territorial de los casos de reclutamiento infantil reportados por la Defensoría del Pueblo en 2026, con mayor incidencia en departamentos como Norte de Santander y Antioquia - crédito Defensoría del Pueblo

El informe también incluye información sobre las características de los menores afectados durante el primer trimestre de 2026. En este periodo, el 63% de los casos corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 37% corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

En relación con la pertenencia étnica, el reporte indica que el 90% de los menores no se reconoce dentro de ningún grupo étnico. Por su parte, el 5% pertenece a población indígena y el 5% restante corresponde a población afrocolombiana.

Estos datos forman parte del registro consolidado por la Defensoría del Pueblo a través de su sistema de reporte de casos.

Comparación con cifras de 2025

Registro de la Defensoría del Pueblo sobre casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante 2025 - crédito Defensoría del Pueblo
Registro de la Defensoría del Pueblo sobre casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante 2025 - crédito Defensoría del Pueblo

El informe incluye además una actualización correspondiente al año 2025, en el que se registraron 361 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre enero y diciembre.

En ese periodo anual, la distribución por sexo fue de 57% de niños y adolescentes hombres y 43% de niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la pertenencia étnica, el 54% de los casos correspondió a población indígena, el 39% a menores que no se reconocen en ningún grupo étnico y el 7% a población afrocolombiana.

Respecto a los presuntos responsables en 2025, el informe señala que:

  • Estado Mayor Central: 41,0%
  • Otro grupo sin identificar: 19,7%
  • Disidencia sin especificar: 12,4%
  • ELN: 9,1%
  • Estado Mayor de los Bloques y Frentes: 7,5%
  • Clan del Golfo (autodenominado EGC): 6,4%
  • Segunda Marquetalia: 2,5%
  • Comando de la Frontera: 1,1%
  • Crimen organizado: 0,3%

En cuanto a la distribución territorial en 2025, el informe detalla cifras en múltiples departamentos, entre ellos: Cauca (168 casos), Antioquia (30), Chocó (25), Nariño (16), Norte de Santander (2), Arauca (10), Bolívar (10), Guaviare (7), Putumayo (7), Caquetá (6), Amazonas (6), Vaupés (5), Huila (17), Tolima (4), Magdalena (3), Risaralda (3), La Guajira (1), Meta (2), Bogotá (1), Santander (1) y Vichada (1).

Distribución porcentual de los casos de reclutamiento infantil en 2025 según presuntos responsables, encabezados por el Estado Mayor Central, seguido de grupos sin identificar y disidencias - crédito Defensoría del Pueblo
Distribución porcentual de los casos de reclutamiento infantil en 2025 según presuntos responsables, encabezados por el Estado Mayor Central, seguido de grupos sin identificar y disidencias - crédito Defensoría del Pueblo

Llamado institucional y advertencias

Frente a los datos recopilados, la Defensoría del Pueblo reiteró la gravedad de esta problemática y su impacto en los derechos de la niñez. La entidad hizo un llamado a los aspirantes y candidatos a la Presidencia para que incluyan en sus propuestas estrategias integrales orientadas a la prevención del reclutamiento forzado.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados y promover acciones con enfoque diferencial y participación comunitaria.

Finalmente, la entidad advirtió que el reclutamiento de menores continúa siendo una vulneración grave de derechos, e insistió en la importancia de implementar medidas coordinadas que permitan prevenir nuevos casos en las regiones identificadas.

Temas Relacionados

Reclutamiento infantilGrupos armados ilegalesDefensoría del PuebloConflicto armado en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La SAE subastó en más de $400 millones una torrefactora que perteneció al capo que pagó la fiesta del 5-0 contra Argentina

Justo Pastor Perafán fue el líder del cartel de Bogotá y un socio directo de los miembros del cartel de Medellín

La SAE subastó en más de $400 millones una torrefactora que perteneció al capo que pagó la fiesta del 5-0 contra Argentina

Renunció Billy Escobar, superintendente de Sociedades: “Se trata de una decisión personal”

El funcionario agradeció al presidente Gustavo Petro por garantizar la independencia de la entidad

Renunció Billy Escobar, superintendente de Sociedades: “Se trata de una decisión personal”

Apoyo de la Alianza Verde a Iván Cepeda no gustó del todo: Julián Sastoque rechazó la decisión, “Decepción absoluta”

Con 34 votos a favor y tres en contra, la colectividad respaldará la candidatura del aspirante presidencial de la izquierda

Apoyo de la Alianza Verde a Iván Cepeda no gustó del todo: Julián Sastoque rechazó la decisión, “Decepción absoluta”

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

El colombiano fue titular con el Tricolor en el Brasileirão, pero una acción de juego desató el enfado del entrenador argentino hasta el punto que la transmisión captó sus duros calificativos

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Resultados Super Astro Sol hoy 24 de abril: verifique el signo ganador y reclame su premio

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 24 de abril: verifique el signo ganador y reclame su premio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

ENTRETENIMIENTO

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Superlitio presenta su LP ‘Días Perfectos’, una respuesta a un mundo saturado: “Siempre hay una vocación muy artesanal en nosotros”

Fonseca lanzó su nuevo álbum ‘Antes que el tiempo se vaya’: Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano están en el proyecto

Aida Victoria Merlano reaccionó con pulla a supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario: “No tiene ni para la cuota del niño”

El cantante Sai, hijo de Diego Trujillo, confesó que le robó dos millones de pesos a un ministro: “Los gastamos en Mc Donalds”

Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Deportes

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa

Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”