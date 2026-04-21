Colombia

Daniel Briceño instó al procurador Eljach a suspender al director de la Aerocivil por nuevo incidente aéreo en El Dorado

El representante a la Cámara electo del Centro Democrático se pronunció tras conocerse un nuevo suceso en el que dos aeronaves estuvieron cerca de protagonizar una tragedia, al recibir autorización para aterrizar en la misma pista

Guardar
Daniel Briceño - Luis Alfonso Martínez
El director (e) de Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, fue blanco de duras críticas por parte del representante electo Daniel Briceño - crédito suministrada a Infobae Colombia - @Aerocivil/X

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, desafió de manera pública al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, a explicar la ausencia de medidas disciplinarias ante la proliferación de incidentes graves en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras un nuevo episodio que compromete la seguridad de las operaciones en la principal terminal de Colombia.

Briceño, que se convirtió en el congresista con mayor votación en la jornada del domingo 8 de marzo, centró sus críticas en la continuidad de Luis Alfonso Martínez al frente de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en un cargo que ocupa de manera interina gracias al Decreto 1265 de 2025, al señalar que la inacción de la entidad frente a este tipo de hechos podría, según expertos, ocasionar una tragedia de proporciones incalculables.

Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video
Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz/Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El detonante de la controversia que involucra a Martínez, el titular de Aerocivil, fue el incidente registrado la tarde del 19 de abril en Bogotá, cuando dos aeronaves, un Boeing 787-9 de Lufthansa, procedente de Frankfurt (Alemania), y un avión de Qatar Airways Cargo recibieron autorización para dirigirse a la misma pista, en una situación que obligó a una maniobra de emergencia de los pilotos para evitar un choque.

De acuerdo con la grabación de la torre de control, difundida por Blu Radio, la tripulación de Lufthansa detectó visualmente el conflicto y comunicó de inmediato. “Iniciando aproximación frustrada”, se escuchó, mientras la torre autorizó el ascenso de la aeronave alemana a 13.000 pies. Esta reacción permitió mantener la distancia de seguridad y evitar un suceso que, para Briceño, igual sigue siendo de gravedad.

Daniel Briceño se pronunció sobre el incidente en El Dorado
El representante a la Cámara Daniel Briceño se pronunció sobre incidente en El Dorado y pidió acciones urgentes de la Procuraduría - crédito @danielbricen/X

Es por ello que el parlamentario electo cuestionó la respuesta de los órganos de control y la transparencia de los procedimientos internos. “¿Por qué el Procurador Gregorio Eljach no ha sido capaz de suspender al director de la Aerocivil o de exigirle cuentas ante los múltiples y peligrosos incidentes en el aeropuerto El Dorado? ¿Por qué el procurador guarda silencio? ¿Por qué el procurador no hace nada?”, dijo Briceño.

¿Qué sucedió en El Dorado?

Según el reporte oficial de la Aerocivil, la situación se originó por la “congestión aérea que incidió en la fase de aproximación y aterrizaje hacia la pista 32 izquierda”. La pista 32 derecha se encontraba inhabilitada por el bloqueo de una tercera aeronave, lo que forzó a redirigir todas las operaciones a la pista disponible y provocó un incremento en la presión operativa y una reducción de la separación horizontal entre vuelos.

Pese a las alarmas que causó este incidente, la autoridad aclaró que, durante la maniobra de cruce vertical, se mantuvo una altitud mínima controlada de 1.500 pies, que luego ascendió a 3.000 pies tras la intervención de la tripulación de Lufthansa. Con todo y ello, la molestia del exconcejal de Bogotá y veedor ciudadano se hizo pública, al igual que otros pronunciamientos, como el del aspirante presidencial Roy Barreras.

La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito Captura video
La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito suministrado a Infobae Colombia

La maniobra de aproximación frustrada ejecutada por la tripulación de Lufthansa fue descrita por la propia empresa como imprescindible y ajustada a la normativa internacional. “Inició una maniobra de aproximación frustrada conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, comunicó la compañía, que atribuyó la causa directa del incidente a “ajustes en la operación aeroportuaria” en El Dorado.

En consecuencia, la insistencia de Briceño, que ya se había pronunciado en ocasiones anteriores sobre la situación de Martínez, es que la falta de sanciones o investigaciones por parte del ente de control disciplinario convierte a la gestión aeroportuaria en un factor de riesgo adicional, con el impacto de la acumulación de episodios reiterativos en la terminal que influye en el tráfico aéreo de todo el país.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoGregorio EljachTráfico aéreo El DoradoAerocivilColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

El delantero de la selección Colombia se refirió a su penal errado en el clásico del fútbol portugués entre su equipo y el Benfica

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Siete errores que le pueden costar si vuela un dron cerca de aeropuertos, conciertos, parques o zonas residenciales

Estas son las recomendaciones de expertos para evitar multas, teniendo en cuenta la regulación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitida en abril de 2026

Siete errores que le pueden costar si vuela un dron cerca de aeropuertos, conciertos, parques o zonas residenciales

“Ya no hay margen de espera”: confirman que Colombia tendría problemas en el servicio eléctrico en pleno fenómeno de El Niño

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, apuntó que el rezago en proyectos de generación y los desafíos en renovables generan alta presión sobre el sector productivo, lo que obliga a buscar acciones inmediatas para evitar impactos severos

“Ya no hay margen de espera”: confirman que Colombia tendría problemas en el servicio eléctrico en pleno fenómeno de El Niño

La Alcaldía de Bogotá anunicó más de 1.700 vacantes laborales hasta el 25 de abril: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

Los interesados tendrán la posibilidad de postularse a opciones en sectores como transporte, salud y servicios generales, tanto de forma presencial como mediante canales virtuales y la Unidad Móvil

La Alcaldía de Bogotá anunicó más de 1.700 vacantes laborales hasta el 25 de abril: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

La Dian dio más detalles sobre cómo devolverá el dinero que pagaron miles de colombianos en impuestos en los primeros meses de 2026

La entidad implementará procedimientos específicos para las compras de bajo valor, es decir, aquellas hechas por medio de plataformas digitales por montos entre $50 y $200 millones

La Dian dio más detalles sobre cómo devolverá el dinero que pagaron miles de colombianos en impuestos en los primeros meses de 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Deportes

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”

Atlético Nacional podría volver a contar con uno de sus jugadores: ¿de quién se trata?

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Él es José Escorcia, el campeón con la selección Colombia y goleador del Sudamericano Sub17