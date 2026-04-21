Daniel Briceño instó al procurador Eljach a suspender al director de la Aerocivil por nuevo incidente aéreo en El Dorado

El director (e) de Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, fue blanco de duras críticas por parte del representante electo Daniel Briceño - crédito suministrada a Infobae Colombia - @Aerocivil/X

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, desafió de manera pública al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, a explicar la ausencia de medidas disciplinarias ante la proliferación de incidentes graves en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tras un nuevo episodio que compromete la seguridad de las operaciones en la principal terminal de Colombia.

Briceño, que se convirtió en el congresista con mayor votación en la jornada del domingo 8 de marzo, centró sus críticas en la continuidad de Luis Alfonso Martínez al frente de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), en un cargo que ocupa de manera interina gracias al Decreto 1265 de 2025, al señalar que la inacción de la entidad frente a este tipo de hechos podría, según expertos, ocasionar una tragedia de proporciones incalculables.

Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz/Colprensa - suministrado a Infobae Colombia

El detonante de la controversia que involucra a Martínez, el titular de Aerocivil, fue el incidente registrado la tarde del 19 de abril en Bogotá, cuando dos aeronaves, un Boeing 787-9 de Lufthansa, procedente de Frankfurt (Alemania), y un avión de Qatar Airways Cargo recibieron autorización para dirigirse a la misma pista, en una situación que obligó a una maniobra de emergencia de los pilotos para evitar un choque.

De acuerdo con la grabación de la torre de control, difundida por Blu Radio, la tripulación de Lufthansa detectó visualmente el conflicto y comunicó de inmediato. “Iniciando aproximación frustrada”, se escuchó, mientras la torre autorizó el ascenso de la aeronave alemana a 13.000 pies. Esta reacción permitió mantener la distancia de seguridad y evitar un suceso que, para Briceño, igual sigue siendo de gravedad.

El representante a la Cámara Daniel Briceño se pronunció sobre incidente en El Dorado y pidió acciones urgentes de la Procuraduría - crédito @danielbricen/X

Es por ello que el parlamentario electo cuestionó la respuesta de los órganos de control y la transparencia de los procedimientos internos. “¿Por qué el Procurador Gregorio Eljach no ha sido capaz de suspender al director de la Aerocivil o de exigirle cuentas ante los múltiples y peligrosos incidentes en el aeropuerto El Dorado? ¿Por qué el procurador guarda silencio? ¿Por qué el procurador no hace nada?”, dijo Briceño.

¿Qué sucedió en El Dorado?

Según el reporte oficial de la Aerocivil, la situación se originó por la “congestión aérea que incidió en la fase de aproximación y aterrizaje hacia la pista 32 izquierda”. La pista 32 derecha se encontraba inhabilitada por el bloqueo de una tercera aeronave, lo que forzó a redirigir todas las operaciones a la pista disponible y provocó un incremento en la presión operativa y una reducción de la separación horizontal entre vuelos.

Pese a las alarmas que causó este incidente, la autoridad aclaró que, durante la maniobra de cruce vertical, se mantuvo una altitud mínima controlada de 1.500 pies, que luego ascendió a 3.000 pies tras la intervención de la tripulación de Lufthansa. Con todo y ello, la molestia del exconcejal de Bogotá y veedor ciudadano se hizo pública, al igual que otros pronunciamientos, como el del aspirante presidencial Roy Barreras.

La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito suministrado a Infobae Colombia

La maniobra de aproximación frustrada ejecutada por la tripulación de Lufthansa fue descrita por la propia empresa como imprescindible y ajustada a la normativa internacional. “Inició una maniobra de aproximación frustrada conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, comunicó la compañía, que atribuyó la causa directa del incidente a “ajustes en la operación aeroportuaria” en El Dorado.

En consecuencia, la insistencia de Briceño, que ya se había pronunciado en ocasiones anteriores sobre la situación de Martínez, es que la falta de sanciones o investigaciones por parte del ente de control disciplinario convierte a la gestión aeroportuaria en un factor de riesgo adicional, con el impacto de la acumulación de episodios reiterativos en la terminal que influye en el tráfico aéreo de todo el país.