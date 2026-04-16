Ricardo Bonilla reaparece en foro económico en la Universidad Nacional tras su libertad por vencimiento de términos en caso Ungrd

Ricardo Bonilla participó en un foro económico sobre política monetaria en la Universidad Nacional, en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso Ungrd. - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla participó en un foro económico realizado en la Universidad Nacional de Colombia, pocos días después de haber recobrado la libertad por vencimiento de términos dentro del proceso que enfrenta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con Caracol Radio, el encuentro académico estuvo centrado en el análisis del papel de los bancos centrales en la economía, la política monetaria y su impacto en la inflación, el crecimiento económico y las condiciones sociales del país.

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La participación de Bonilla se dio en calidad de exministro de Hacienda, en un espacio en el que también intervinieron otros expertos del sector económico y académico.

El evento contó con la participación de distintas figuras del ámbito económico nacional, quienes expusieron posiciones frente al rol de la política monetaria en Colombia.

En la Universidad Nacional se realizó un debate académico sobre el papel de los bancos centrales, con participación de expertos del sector económico y público. - crédito Universidad Nacional

Entre los participantes estuvieron:

Germán Ávila , ministro de Hacienda

Ricardo Bonilla , exministro de Hacienda

César Giraldo , codirector del Banco de la República

Francisco Azuero , profesor de la Universidad de los Andes

Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Durante el foro se abordaron temas relacionados con la coordinación entre política fiscal y monetaria, así como los efectos de las decisiones del banco central en el comportamiento de la economía nacional.

Libertad por vencimiento de términos en el caso Ungrd

La participación de Bonilla en este espacio académico se da tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso judicial que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

La magistrada Isabel Álvarez Fernández determinó que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación dentro del plazo legal establecido, correspondiente a 120 días después de la imputación, término que venció el pasado 1 de abril.

En consecuencia, el tribunal resolvió conceder la libertad al exministro, decisión que se mantiene vigente mientras continúa el proceso judicial.

Proceso judicial continúa pese a la libertad del exministro

Aunque recobró la libertad, Ricardo Bonilla sigue vinculado formalmente al proceso penal relacionado con el caso Ungrd.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Las acusaciones hacen parte de una investigación sobre un presunto esquema de direccionamiento de contratos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión, argumentando que el plazo legal para presentar la acusación se extendía hasta el 16 de abril por tratarse de delitos contra la administración pública - crédito Colprensa

Apelaciones de la Fiscalía y de las víctimas del proceso

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, así como por las entidades reconocidas como víctimas en el proceso, entre ellas la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El ente acusador sostiene que, al tratarse de delitos contra la administración pública, el término para presentar el escrito de acusación debía ser de 240 días y no de 120, como lo estableció el tribunal.

Según la Fiscalía, bajo esa interpretación, el plazo para radicar el escrito vencía hoy 16 de abril.

Asimismo, la entidad indicó que el documento fue presentado en la mañana del 7 de abril, antes de que se emitiera la decisión judicial en horas de la tarde, por lo que no habría vencimiento de términos. Sin embargo, estos argumentos no fueron acogidos por la magistrada al resolver la solicitud de libertad.

El escándalo de la Ungrd se sustenta en declaraciones de exdirectivos y exfuncionarios que han señalado la existencia de acuerdos para la entrega de recursos a cambio de respaldos legislativos - crédito Ungrd

Caso Ungrd: presunto entramado de corrupción

El proceso contra Ricardo Bonilla se enmarca en una investigación más amplia por un presunto esquema de corrupción en la Ungrd, que involucra a exfuncionarios del Gobierno nacional.

De acuerdo con la Fiscalía, en el caso también estaría vinculado el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien habría participado en un esquema para gestionar apoyos en el Congreso mediante la asignación de contratos.

Las investigaciones señalan que se habrían comprometido contratos por más de $612.000 millones, asociados a proyectos de infraestructura y gestión de riesgos, incluyendo entidades como el Invías y la Ungrd.