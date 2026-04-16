Madre de Luis Andrés Colmenares dio sentido mensaje tras el cierre del proceso por la muerte de su hijo: “La justicia nos falló”

Oneida Escobar expresó su inconformidad con la decisión y cuestionó el actuar de la justicia en el proceso - crédito Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las decisiones judiciales que absolvieron a Laura Moreno y declararon la prescripción del proceso contra Jessy Quintero, en el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.

La determinación, adoptada al resolver los recursos de casación presentados por la representación de las víctimas y el Ministerio Público, cierra de manera definitiva el proceso penal tras más de una década de investigaciones.

El alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, concluyó que las pruebas recaudadas no permiten establecer con certeza qué ocurrió la noche de los hechos ni derivar responsabilidades penales concretas. En consecuencia, decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que ya había confirmado la absolución en segunda instancia.

La decisión judicial se produce en un contexto de amplio debate público y jurídico, marcado por múltiples hipótesis sobre la causa de la muerte del joven estudiante. Desde el inicio del proceso, las autoridades analizaron versiones que iban desde un accidente hasta la posibilidad de un homicidio, sin que ninguna lograra ser demostrada con el nivel de certeza exigido en materia penal, como concluyó la Corte.

Reacción de madre de Luis Andrés Colmenares

Escobar afirmó que continuará buscando respuestas sobre lo ocurrido y señaló que, aunque la justicia terrenal no haya dado una respuesta definitiva, seguirá confiando en una justicia divina - crédito @jcolmenarese/Instagram

Minutos antes de la lectura del fallo en el Palacio de Justicia, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, expresó su inconformidad con el resultado del proceso y cuestionó el actuar de las autoridades judiciales.

“Vengo representando a muchas mamás que hemos llorado a nuestros hijos, que hemos luchado por la justicia y que la justicia nos ha fallado. Hoy estoy representando a todas esas mamás que ven cómo han asesinado a nuestros hijos y que en Colombia no pasa nada”, afirmó.

La madre del joven también señaló que, tras años de búsqueda de respuestas, continuará explorando caminos para esclarecer lo ocurrido. “La justicia terrenal puede fallar, pero todo se lo dejo a la justicia divina. Yo sé que Dios me va a hacer justicia”, manifestó, antes de ingresar a la diligencia.

Escobar indicó que, junto a su equipo jurídico, evaluará los pasos a seguir en busca de verdad y reparación, luego de que la decisión de la Corte dejara sin efectos las pretensiones de modificar los fallos previos.

Cierre del proceso

La Corte advirtió falencias en la estructuración del caso por parte de la Fiscalía, particularmente en la formulación de la hipótesis fáctica y la calificación jurídica de los hechos - crédito Colprensa

En su análisis, la Corte Suprema reiteró que el proceso no logró superar el estándar de certeza requerido para emitir una condena penal. Según el fallo, las pruebas periciales, testimoniales y documentales presentaron inconsistencias y contradicciones que impidieron establecer de manera concluyente si la muerte de Colmenares fue producto de un homicidio o de un accidente.

El alto tribunal destacó que, tanto en primera como en segunda instancia, se mantuvo una duda razonable sobre la causa del fallecimiento, lo que obligaba a aplicar el principio de presunción de inocencia. “No logró superarse la duda sobre la causa de la muerte de Luis Andrés Colmenares”, se desprende del análisis judicial .

Asimismo, la Corte examinó los argumentos presentados por la Fiscalía, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, quienes cuestionaron la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior de Bogotá. Entre otros aspectos, señalaron presuntos errores en la apreciación de peritajes, testimonios y reconstrucciones de los hechos.

El alto tribunal decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que ya había confirmado la absolución de Laura Moreno en segunda instancia - crédito Colprensa

No obstante, el alto tribunal concluyó que esas diferencias correspondían a interpretaciones divergentes sobre las pruebas, pero no configuraban irregularidades suficientes para anular el fallo ni para modificar su sentido. En particular, determinó que las críticas a la valoración probatoria debían analizarse dentro de los límites de la casación, sin que ello implicara sustituir la apreciación realizada por los jueces de instancia.

La Corte también hizo referencia a falencias en la estructuración del caso por parte de la Fiscalía, señalando inconsistencias en la formulación de la hipótesis fáctica y en la calificación jurídica de los hechos. Estas dificultades, según el fallo, incidieron en el desarrollo del proceso y en la imposibilidad de alcanzar una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

El alto tribunal advirtió que la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y la sustentación probatoria presentaron deficiencias que se extendieron a lo largo de la actuación penal, lo que afectó la solidez de la acusación.