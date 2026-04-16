Hermano de Luis Andrés Colmenares reaccionó a la absolución de Laura Moreno y criticó a la Fiscalía: “No habrá impunidad”

Jorge Colmenares aseguró que en el proceso judicial se pudo comprobar que su hermano, Luis Andrés Colmenares, tenía heridas en su rostro - crédito Juan Páez/Colprensa

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronunció luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo absolutorio proferido en favor de Laura Milena Moreno Ramírez, investigada por la muerte del estudiante Luis Andrés, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.

En la decisión, el alto tribunal no casó el fallo emitido el 30 de abril de 2021 y respaldó la absolución de Moreno Ramírez por el delito de homicidio agravado. Además, no tomó ninguna determinación frente a la situación jurídica de Jessy Mercedes Quintero Moreno, también procesada por los hechos, debido a que, en febrero de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de los delitos de falso testimonio y encubrimiento que le fueron endilgados.

La Corte afirmó que la Fiscalía General de la Nación no expuso las razones que pudo tener Moreno Ramírez para involucrarse en la muerte de Luis Andrés Colmenares y tampoco tenía información sobre los “autores materiales”. “Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, precisó la Sala.

Luis Andrés Colmenares murió el 31 de octubre de 2010, tras salir de un fiesta de Halloween en Bogotá - crédito Colprensa

Declaraciones de Jorge Colmenares ante la decisión

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Colmenares expresó su dolor por la ausencia de su hermano, la cual ha tenido que enfrentar su familia en medio de una investigación de 16 años que, a su juicio, sigue sin tener un resultado justo.

“Han sido días, meses y años difíciles, marcados por el dolor, la incertidumbre y una ausencia que nunca deja de sentirse. Hoy solo puedo decir que confío en la justicia, en que sabrá estar a la altura de la verdad y de lo que mi familia merece”, indicó en una carta dirigida al estudiante.

En el documento, enlistó las cualidades que resalta de su hermano fallecido y afirmó que aunque su muerte ha causado tristeza en sus allegados, la familia persiste en la idea de alcanzar la justicia a través de las entidades y organismos competentes.

Jorge Colmenares se pronunció tras absolución de Laura Moreno en relación con la muerte de su hermano, Luis Andrés Colmenares - crédito @jcolmenarese/IG

“A mi hermano. Te recuerdo como eras; noble, alegre, una persona increíble que dejó huella en todos los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tu ausencia duele todos los días, pero también nos da fuerza para seguir adelante y no rendirnos”, añadió.

Aclaró que acudirá a las instancias judiciales que estén a su disposición para garantizar que los presuntos responsables de su muerte respondan como considera debido. “Hoy no es solo un fallo. Es un paso en la búsqueda de paz (...). Te amo, no habrá impunidad”, precisó.

Falencias de la Fiscalía en la investigación

Posteriormente, anto los medios de comunicación, criticó la labor de la Fiscalía en el proceso, basándose en la decisión de la Corte Suprema. Pues, el alto tribunal advirtió que, con las evidencias allegadas, sí fue posible determinar que la víctima murió por asfixia por inmersión al haber aspirado agua del caño El Virrey (Bogotá); sin embargo, no se pudo comprobar que las lesiones que se encontraron en su rostro fueron causadas por terceros o por una caída en el caño, mientras estaba en estado de ebriedad.

Jorge Colmenares aseguró que la Fiscalía tuvo un mal proceder y no cumplió con su deber se probar el delito de homicidio en el caso de su hermano - crédito Luisa González/Reuters

A juicio de Jorge Colmenares, la Fiscalía tuvo un mal proceder y no cumplió con su deber se probar el delito de homicidio. Pese a ello, la familia de Luis Andrés Colmenares insiste en que fue asesinado ese 31 de octubre de 2010.

“Tristemente, no hay condenas, pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado, de que somos persistentes y que mi hermano fue asesinado hace dieciséis años. Y no solamente para mí, sino que en todos los colombianos quedará que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y aquí nosotros como familia lo confirmamos”, dijo el hermano del estudiante.