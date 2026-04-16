Daniel Quintero continuó respondiendo a quienes critican su designación como superintendente de Salud: “Se la han robado desde la Ley 100”

Daniel Quintero se despachó en X contra Daniel Briceño y Andrés Forero - crédito Colprensa - @Danielbricen/Twitter

El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Daniel Quintero Calle será el próximo jefe de la Superintendencia Nacional de Salud tras la publicación oficial de su hoja de vida por parte del Gobierno nacional en la página web de la Presidencia.

El documento, divulgado el 15 de abril en el portal de aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción, lo posiciona como principal candidato para dirigir la entidad responsable de la vigilancia y control del sistema de salud en Colombia.

Su eventual llegada se produce tras la salida de Bernardo Camacho, quien ocupaba el cargo hasta la semana pasada.

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales. Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y militante del Centro Democrático, escribió en X: “Daniel Quintero nuevo Superintendente Nacional de Salud. Jorge Iván Ospina nuevo agente interventor de la Nueva EPS. No van a dejar nada, se lo van a robar todo”.

Daniel Quintero señaló a la ley 100 y acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de irregularidades en el sistema de salud - crédito @QuinteroCalle/X

Briceño vinculó estos nombramientos a supuestos intereses políticos y cuestionó la transparencia de las designaciones recientes en el sector salud.

El propio Quintero le respondió en la misma red social. “Daniel, la salud se la han robado desde la ley 100. Un plan perfectamente diseñado para que los privados manejaran cientos de billones cada año: construyeron campos de golf, mandaron la plata para las Bahamas. Se robaron todo”, dijo el excandidato presidencial.

Quintero le echó la culpa al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al partido Centro Democrático de la crisis actual de la salud.

“Adivina ¿qué partido y qué presidente se inventó esa ley? Tu partido y tu Presidente: Uribe”, acusó el exalcalde, señalando presuntas irregularidades históricas en la administración de recursos públicos destinados a salud.

Andrés Forero, representante a la Cámara también por el Centro Democrático, cuestionó el nombramiento: “En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué supone uno?”.

Daniel Quintero respondió a críticas y preguntó a Andrés Forero por posibles vínculos con el sector salud - crédito @QuinteroCalle/X

Forero sugirió que la designación tiene motivaciones electorales y expresó dudas sobre la idoneidad de Quintero para liderar la entidad.

Quintero le replicó a Forero con una postura desafiante. “En plenas elecciones que nombren a alguien a quien no le tiembla la mano para enfrentar a los corruptos y decir la verdad debe ser muy preocupante para algunos. ¿También para usted, Senador? ¿Tiene usted negocios en el sistema de salud? ¿Está preocupado?”, escribió en X, insinuando que su llegada incomoda a quienes tendrían intereses en el sector.

Por último, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, calificó en X la decisión como “un mensaje subversivo más del gobierno”.

Según Oviedo, la designación “refuerza la infraestructura de corrupción montada dentro del sector salud, a 44 días de la elección”, y representa una apuesta por la ideología política “por encima de la vida de niños, mujeres y hombres que hoy esperan un medicamento”.

Juan Daniel Oviedo calificó de “mensaje subversivo” el nombramiento de Daniel Quintero en Supersalud - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo advirtió que la administración de Gustavo Petro privilegia intereses partidistas sobre el bienestar nacional. “La idea de ‘gobierno de la vida’ terminó privilegiando su ideología política”, afirmó. Además, sostuvo que la decisión “acelera la bomba de tiempo en la salud” y anticipó que su sector llegará en agosto “a desactivarla, a remediar el sistema y a transformarlo con personas idóneas y transparencia”.

Por su parte, el exalcalde de Medellín le dijo a Oviedo: “Fui el primero en advertir que votar por Oviedo era votar por Uribe”. Cuestionó la defensa de Oviedo a la ley 100 y lo acusó de alinearse “con los que saquearon el sistema de salud durante décadas”.

Según Quintero, la deuda acumulada con hospitales y clínicas supera los $32,9 billones, mientras “convertían la vida de los colombianos en un negocio”.

Daniel Quintero acusó a Juan Daniel Oviedo de respaldar el saqueo al sistema de salud y prometió “desmontar la corrupción” - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero afirmó que su llegada a la Supersalud tiene como objetivo “garantizar el derecho a la salud y desmontar, sin miedo y a los ojos del país, la infraestructura de corrupción que nació con el uribismo”.

Prometió vigilancia técnica y uso de tecnología avanzada. “No tuve miedo con Hidroituango, no me temblará la mano para poner orden en el sistema de salud”, aseguró. Por último, afirmó: “Se les acabó el festín con la plata de la salud”.