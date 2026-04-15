Colombia

Vuelos afectados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: hay alerta por baja visibilidad debido a niebla en la zona

La baja visibilidad registrado en la terminal aérea genera complicaciones en el tráfico aéreo, lo que motiva a las autoridades a mantener medidas de control y a advertir sobre posibles demoras para los viajeros

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La baja visibilidad en El Dorado generó retrasos, reprogramaciones y posibles cancelaciones de vuelos según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura de video
La baja visibilidad en El Dorado generó retrasos, reprogramaciones y posibles cancelaciones de vuelos según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura de video

La operación aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá enfrenta limitaciones en la madrugada del miércoles 15 de abril, luego de que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) emitiera una alerta por la baja visibilidad que generan los bancos de niebla en la zona.

El reporte oficial señala que la normalización de los vuelos podría producirse después de las 11:00 a. m., cuando se espera que la visibilidad mejore progresivamente.

La Aeronáutica Civil informó a través de sus redes sociales a las 6:15 a. m. que “en este momento, se presentan condiciones meteorológicas adversas debido a la niebla en el Aeropuerto El Dorado”.

Hasta entonces, permanecen vigentes las restricciones para el despegue y aterrizaje de aeronaves, lo que genera modificaciones en la programación habitual.

Muchos pasajeros deben prepararse ante la posibilidad de retrasos, reprogramaciones y cancelaciones, pues la evolución del clima determinará el restablecimiento de las operaciones.

La entidad agregó en su cuenta de X: “Se estima que la visibilidad mejorará en las próximas horas; manténgase informado sobre el estado de su vuelo con su aerolínea”.

La autoridad aeronáutica sugiere a los viajeros comunicarse directamente con su aerolínea para recibir información actualizada sobre su vuelo. Además, aconsejan prever cambios en los horarios y mantener flexibilidad en los planes de viaje durante la contingencia.

La situación permanecerá bajo observación hasta que las condiciones permitan el reinicio seguro y ordenado de las operaciones en El Dorado. Las alternativas para los usuarios serán informadas oportunamente a través de los canales oficiales de cada compañía aérea.

Lluvias en Bogotá

Las lluvias más intensas del año llegarán este miércoles 15 de abril a Bogotá, con pronóstico de ráfagas de viento, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en sectores especialmente expuestos.

El oriente y nororiente de la ciudad enfrentarán precipitaciones desde horas de la tarde, con temperaturas previstas entre 10 °C y 20 °C, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El Ideam informó que la jornada del miércoles 15 de abril podrían presentarse lluvias fuertes en diferentes sectores - crédito X
El Ideam informó que la jornada del miércoles 15 de abril podrían presentarse lluvias fuertes en diferentes sectores - crédito X

La alerta emitida por el Ideam y el Ministerio de Ambiente responde a la acumulación de fenómenos climáticos recientes, como El Niño, que han aumentado la variabilidad y la severidad de los episodios meteorológicos en la capital y el resto del país. Esta jornada ha sido calificada como la tormenta más intensa de abril.

Para el miércoles 15 de abril, las mayores precipitaciones se concentrarán en departamentos como Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y el occidente de Boyacá.

El Ideam informó que estos episodios serán especialmente marcados durante la tarde y la noche, con potencial de desbordamientos e inundaciones en áreas urbanas y rurales vulnerables.

En Bogotá, las lluvias dejan calles convertidas en ríos y carros varados en plena vía - crédito Imagén Ilustrativa Infobae
Las entidad meteorológica advirtió que en distintas zonas se presentarán fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas, por lo que recomiendan medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones y afectaciones estructurales - crédito Imagén Ilustrativa Infobae

El episodio de lluvias coincide con la primera temporada húmeda de 2026, en un momento en que los efectos acumulados de El Niño han alterado los patrones atmosféricos en Colombia. Este fenómeno ha intensificado la frecuencia y la severidad de las precipitaciones, complicando la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

La entidad advirtió que el evento climático previsto para el 15 de abril, conocido como la “tormenta negra”, se perfila como el fenómeno más intenso de lluvias continuas en abril de 2026, con una duración estimada de 48 horas.

Se recomendó a la población ahorrar agua en las áreas donde se espera déficit hídrico y permanecer alerta ante cambios repentinos en la intensidad de las precipitaciones.

Además, entre las medidas sugeridas figuran el monitoreo constante del clima tanto regional como local, asegurar tejados y estructuras elevadas vulnerables a daños, así como limpiar techos, canales y sumideros para evitar obstrucciones y acumulaciones de agua.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas de precaución, especialmente en barrios y municipios con historial de emergencias asociadas a lluvias intensas. El Ideam recordó que este miércoles se espera la tormenta más fuerte del mes.

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