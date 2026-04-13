Colombia

Partido de la U confirmó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “La mejor representa al centro”

Según la colectividad, la mayoría de los congresistas actuales y electos decidió acompañar a la candidata del Centro Democrático, ganadora de la Gran Consulta por Colombia

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Paloma Valencia y Partido de la U - crédito Sergio Acero/REUTERS/@partidodelaucol/X
Partido de la U insistió que tanto Paloma Valencia como Juan Daniel Oviedo son la opción que mejor representa el centro - crédito Sergio Acero/REUTERS/@partidodelaucol/X

Este lunes 13 de abril de 2026, el Partido de la U confirmó a través de un comunicado que apoyará a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Según la colectividad, la mayoría de los congresistas actuales y electos decidió acompañar la candidatura de Paloma Valencia porque es quien “mejor representa al centro”.

“La Dirección Colegiada del Partido de La U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”, señaló el Partido de la U.

Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X
Según el Partido de la U, la mayoría de los congresistas actuales y electos decidió acompañar la candidatura de Paloma Valencia - crédito @partidodelaucol/X

En su comunicado, el partido insistió que tanto Paloma Valencia como Juan Daniel Oviedo son la opción que mejor representa el centro.

El Partido de la U aseguró que la decisión de apoyar a la candidata del Centro Democrático “responde” a la responsabilidad que tienen con los colombianos de “respaldar una opción” que garantice la estabilidad institucional en Colombia.

La colectividad también precisó que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo también garantizan “la seguridad y la mejora de vida” de los colombianos.

“Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos”, indicó el partido.

Comunicado Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X
El Partido de la U aseguró que la decisión de apoyar a la candidata del Centro Democrático “responde” a la responsabilidad que tienen con los colombianos de “respaldar una opción” que garantice la estabilidad institucional en Colombia - crédito @partidodelaucol/X

Por ahora, falta conocer cuál será el apoyo del Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Verde, aunque de esta última colectividad algunos congresistas han expresado su respaldo a candidatos como Iván Cepeda y Roy Barreras.

Otros apoyos

Diecisiete exalcaldes de distintas regiones de Colombia oficializaron el 8 de abril de 2026 su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, sumando su influencia local a la campaña del Centro Democrático y la coalición Gran Consulta por Colombia. Dentro de este grupo figuran exmandatarios con trayectorias marcadas por cuestionamientos judiciales y procesos penales vigentes.

Entre quienes lideran esta adhesión se encuentran Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga; Carlos Ordosgoitia, exalcalde de Montería; Juan Carlos Saldarriaga, exalcalde de Soacha; Germán Chamorro, exalcalde de Pasto; y Andrés Fabián Hurtado, exalcalde de Ibagué. Hurtado, en particular, enfrenta una sanción de doce años de inhabilidad impuesta por la Procuraduría General en febrero, además de investigaciones judiciales y sanciones económicas.

A pesar de estos antecedentes, Paloma Valencia expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y destacó el papel de los exalcaldes como portavoces de su proyecto político. “Recibimos con gratitud y compromiso absoluto este respaldo, que refleja la confianza en una propuesta que pone a las regiones en el centro. Vamos a trabajar codo a codo por una Colombia más fuerte, más unida y con más oportunidades para todos”, sostuvo Valencia.

Paloma Valencia recibió respaldo de 17 exalcaldes de Colombia
En un evento efectuado en Bogotá, la candidata presidencial Paloma Valencia recibió el respaldo de 17 exalcaldes de Colombia, aunque algunos de ellos estén cuestionados - crédito suministrado a Infobae Colombia

La campaña de la senadora caucana informó que los exalcaldes asumirán la responsabilidad de liderar comités ciudadanos y fortalecer la relación entre la candidatura y las comunidades locales. Esto ocurre pese a que algunos de ellos han sido objeto de investigaciones por parte de autoridades judiciales y de control durante su gestión municipal.

“Quiero darle las gracias a los diecisiete alcaldes de ciudades capitales, los alcaldes de la pandemia, que hoy quieren sumar para una Colombia más grande. Estamos seguros de que con todo este talento de ciudadanos que quieren construir, sacar a Colombia adelante, ayudar a las regiones, vamos a poder avanzar mucho. Desde hoy se convierten en embajadores de esta campaña en todos los territorios de Colombia”, afirmó Valencia.

La adhesión de estos exfuncionarios acerca a la campaña a figuras con expedientes judiciales, disciplinarios y administrativos. El caso de Hurtado resalta, pues aunque fue absuelto en 2024 de cargos por piques ilegales en un aeropuerto de Ibagué, sigue vinculado a un proceso por presunto peculado relacionado con el uso de un estadio público. También pesa sobre él una inhabilidad por participación política y una multa por daños ambientales, además de haber enfrentado una orden de arresto domiciliario por desacato a fallos judiciales en 2023.

Por otra parte, Andrés Eduardo Gómez, exalcalde de Sincelejo, perdió su mandato en 2023 tras ser hallado responsable de doble militancia al apoyar a un candidato de otro partido y fue expulsado de Cambio Radical. Otros exalcaldes, como José Manuel Ríos de Armenia, fueron investigados pero resultaron absueltos y concluyeron su gestión.

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