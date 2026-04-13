Colombia

Identifican a un menor de edad entre los abatidos en operativo militar contra Los Pachencas en La Guajira

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que finalizó abordaje de los nueve cuerpos hallados tras la operación en Uribia, entre los que se encuentra un joven de 17 años

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Resultados de la operación contra Los Pachenca, brazo criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército Nacional
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identidad de los nueve hombres abatidos en el operativo militar en Uribia, La Guajira - crédito Ejército Nacional

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el domingo 12 de abril la identidad de los nueve hombres abatidos en el reciente operativo militar llevado a cabo en la vereda Kamuishisain, zona rural del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira.

Entre los cuerpos identificados figura un menor de edad de 17 años, según informó la entidad en un comunicado oficial. La acción, ejecutada en el desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, fue llevada a cabo por las Fuerzas Militares de Colombia con el apoyo de la Policía Nacional.

La institución forense detalló que la identificación de los cuerpos se realizó aplicando el Protocolo de Minnesota y contó con la participación de equipos interdisciplinarios provenientes de Atlántico y Magdalena.

“Todos corresponden a personas de sexo masculino, entre ellas un menor de edad. El Instituto informa a los familiares y allegados que la entrega de los cuerpos se realizará dentro del debido proceso que corresponde a la Fiscalía de Justicia Penal Militar”, señaló el comunicado divulgado por el director general, Ariel Emilio Cortés Martínez.

Entre los fallecidos en el operativo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional figura un menor de 17 años, según el informe oficial - crédito @MedLegalColombi / X
Entre los fallecidos en el operativo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional figura un menor de 17 años, según el informe oficial - crédito @MedLegalColombi / X

Detalles del operativo y los fallecidos

El operativo tuvo como objetivo principal golpear la estructura del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), conocidas como Los Pachenca. De acuerdo con la Décima Brigada del Ejército Nacional, la acción impactó cerca del 75% de la organización criminal al desarticular la red de seguridad y apoyo de alias Naín, señalado como cabecilla del grupo.

Durante la incursión, las autoridades incautaron armas largas y cortas, así como dos camionetas y dos motocicletas que, de acuerdo con los informes oficiales, eran utilizadas para actividades ilícitas en la región.

Es de mencionar que se hicieron públicos seis de los nueve nombres de los fallecidos: Gian Carlos Ramos Brito (27 años), Sergiño Andrés Ojeras García (20), Sneider Fuente Balcázar (38), Carlos Andrés Sánchez Mendoza (28), Alan Salin Romero Fragozo (17) y Johimar Enrique Miranda Brito (31). Cuatro de ellos eran oriundos de Riohacha, uno de Maicao y otro de Ciénaga, en el departamento de Magdalena.

Durante la operación, tres uniformados resultaron heridos. Según el reporte médico, los militares fueron evacuados en helicóptero a una clínica en Riohacha y posteriormente trasladados al Hospital Militar, donde permanecen fuera de peligro.

Traslado de los cuerpos de los integrantes del anillo de seguridad de Los Pachenca - crédito Ministerio de Defensa
La acción militar buscó desarticular el frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocido como Los Pachenca - crédito Ministerio de Defensa

Contexto de violencia y tensión en la región

La ofensiva de las Fuerzas Armadas ocurre en un contexto de creciente tensión en La Guajira. El 5 de abril, el asesinato del exconcejal y líder social Edilbert Nicolás Moscote Freila, ocurrido en La Punta de los Remedios, incrementó la preocupación en la zona.

Según la organización Indepaz, Moscote era un reconocido dirigente político del municipio de Dibulla, electo por el Partido Liberal durante el periodo 2020-2023. Hombres armados lo atacaron cuando se desplazaba por el barrio El Poblado, hecho que generó rechazo entre la comunidad y líderes sociales.

Las autoridades atribuyen a los grupos armados organizados, como las Acsn, la responsabilidad sobre actividades ilícitas en la región, incluyendo narcotráfico, extorsión y control de rutas estratégicas. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que los abatidos cumplían funciones de seguridad y logística para alias Naín, uno de los principales cabecillas de la estructura criminal.

Armas largas y proveedoras hallados a los integrantes de la red criminal Los Pachenca, neutralizados en operativo - crédito Ejército Nacional
Las autoridades incautaron armas, dos camionetas y motocicletas utilizadas presuntamente para actividades ilícitas en la región de La Guajira - crédito Ejército Nacional

Procedimientos forenses y avances judiciales

La identificación de los cuerpos se realizó en la sede de Medicina Legal en Santa Marta, donde familiares acudieron para contribuir en el proceso. El instituto reiteró su compromiso con la aplicación rigurosa de los protocolos internacionales y la colaboración con la Fiscalía de Justicia Penal Militar para la entrega de los cuerpos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron además material de guerra e intendencia que será fundamental en las investigaciones orientadas a desarticular completamente la organización delictiva. El paradero de alias Naín aún se desconoce, y tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional mantienen la ofensiva para lograr su captura.

La entrega de los cuerpos a los familiares se realizará conforme al procedimiento de la Justicia Penal Militar, mientras que la investigación judicial y las operaciones en la zona continúan para frenar el accionar de grupos armados ilegales.

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