Gerente del Banco de la República advirtió sobre los riesgos de la inflación para los colombianos: los alimentos, los más afectados según la entidad

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, justificó el alza de tasas como una decisión dolorosa pero necesaria para restaurar la credibilidad en el control de la inflación en Colombia - crédito Lina Guasca/Colprensa

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se refirió a los riesgos que enfrenta Colombia en materia de inflación y a las acciones necesarias en los próximos meses para abordar esta situación.

En entrevista con Bloomberg, Villar indicó que el IPC de alimentos registró un aumento y se ubicó en 5,51%; en noviembre de 2025 era de 4,85%, lo que representa un incremento de 66 puntos básicos.

“La inflación básica se ubicaba en 4,85% en noviembre de 2025; en febrero estaba en 5,51%. El aumento, de cerca de 66 puntos básicos en tres meses, es muy preocupante”, afirmó.

Leonardo Villar indicó que el IPC de alimentos registró un aumento y se ubicó en 5,51%; en noviembre de 2025 era de 4,85%, lo que representa un incremento de 66 puntos básicos - crédito Luisa González/REUTERS

Villar señaló que, según las proyecciones de los analistas, al cierre de 2026 el IPC de alimentos podría registrar un aumento de 6,5%.

“La preocupación mayor es lo que puede pasar hacia delante y la perspectiva de que el año completo termine con la inflación de más de 6%, que es lo que esperan la mayor parte de analistas y el equipo técnico del banco”, indicó Villar a Blomberg.

El gerente del Banco de la República indicó que la inflación de bienes y servicios regulados mostró un comportamiento inusual, lo que provocó una disminución significativa, pasando de aproximadamente 5,5% a cerca de 4%.

Según Leonardo Villar, se esperaba alcanzar la meta de 3% de inflación en 2026, aunque afirmó que las circunstancias cambiaron.

“Creíamos que este año se podría cumplir la meta. El año pasado también lo considerábamos, y la mayoría de los analistas compartían esa expectativa. Sin embargo, las circunstancias cambiaron”, indicó al citado medio.

Para Villar, la política fiscal y el aumento del salario mínimo, dificultaron la reducción de la inflación en Colombia. El gerente enfatizó que no quería entrar en el debate de los beneficios del aumento del salario mínimo.

“La política fiscal no aportó el apoyo esperado y el aumento significativo del salario mínimo, aunque puede tener varias justificaciones, dificultó la reducción de la inflación según lo previsto. No quiero entrar en el debate sobre los beneficios del aumento del salario mínimo, pero es un hecho que complica la disminución de la inflación”, aseveró a Blomberg.

Y agregó: “Por eso, la situación actual es la que tenemos. No sería correcto cambiar la meta si no se cumple; la meta permanece y la política está orientada a alcanzarla. Trabajábamos para cumplirla en 2026, pero varios factores adversos lo dificultaron y las expectativas y proyecciones de inflación del propio banco aumentaron considerablemente a comienzos de este año”.

Para Leonardo Villar, la política fiscal y el aumento del salario mínimo, dificultaron la reducción de la inflación en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Leonardo Villar aseguró que desde el Banco de la República siguen enfocados en lograr que la inflación llegue al 3%, motivo por el cual esperan lograrlo en 2027.

“Por eso debemos ser realistas: no vemos viable cumplir la meta este año, pero seguimos enfocados en lograr que el 3% sea la dirección hacia la que avanzamos, y esperamos acercarnos a ese objetivo en 2027″, afirmó.

En rueda de prensa, Villar ya había mencionado que el principal riesgo inflacionario actual se concentra en la inflación básica, que corresponde a la inflación general.

Sobre los alimentos, Villar había mencionado que registraron un aumento temporal, “pero no hay razones para pensar que eso no se pueda ajustar en los próximos meses y que eso haya sido puramente coyuntural”.

Leonardo Villar ya había mencionado que el principal riesgo inflacionario actual se concentra en la inflación básica, que corresponde a la inflación general - crédito @BancoRepublica/X

El gerente señaló que la preocupación principal de la política monetaria y de los bancos centrales en Colombia se centra en la inflación de los numerosos productos que no están claramente clasificados como bienes regulados ni como alimentos.

“Todo lo demás está incorporado en lo que llamamos inflación básica, y esa inflación básica ha tenido una aceleración importante. Ahí están los mayores riesgos hacia futuro”, aseveró en su momento.

Frente a la presencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las próximas reuniones de la junta, Villar señaló que confía “en que prevalezca la sensatez. Tenemos una Constitución y unas leyes que establecen que la Junta del Banco de la República debe reunirse al menos una vez al mes”.