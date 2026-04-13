Colombia

Defensoría del Pueblo lanza alerta por violencia en La Guajira tras masacre y combates con menores entre las víctimas

La entidad advirtió un recrudecimiento del conflicto en la región y urgió medidas para frenar el reclutamiento de menores y proteger a las comunidades afectadas

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Equipos de la Policía y el CTI trabajan en la zona recolectando pruebas e información sobre los responsables del múltiple homicidio - crédito @CartelWatchNet / X
La Guajira enfrenta una nueva ola de violencia con dos ataques que dejaron menores de edad entre las víctimas - crédito @CartelWatchNet / X

Lo que ocurrió en La Guajira volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la región. En cuestión de tiempo, dos hechos violentos dejaron un saldo trágico y evidenciaron un panorama que, lejos de mejorar, parece deteriorarse.

La preocupación no es solo por el número de víctimas, sino por quiénes están siendo afectados. Entre los fallecidos hay menores de edad, un dato que refuerza la gravedad del contexto y pone el foco en la vulnerabilidad de niños y adolescentes en medio del conflicto.

La Defensoría del Pueblo exigió fortalecer medidas de protección y prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo exigió fortalecer medidas de protección y prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados - crédito @DefensoriaCol/X

Desde distintos sectores se advierte que estos episodios no son aislados. Por el contrario, responden a una dinámica creciente de presencia y confrontación entre grupos armados ilegales en el Caribe colombiano, donde las disputas territoriales siguen cobrando vidas.

De acuerdo con la información conocida, uno de los hechos se registró en el municipio de Maicao. Allí, en el barrio Villa Mery, cinco jóvenes fueron asesinados en un ataque que generó conmoción entre los habitantes. Entre las víctimas se encontraba un menor de 17 años, lo que incrementa la preocupación por el impacto de la violencia en la población juvenil.

Horas después, otro episodio se desarrolló en zona rural de Uribia. En ese punto, un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada dejó un saldo aún más alto. Nueve presuntos integrantes de ese grupo murieron en medio del combate, mientras que tres militares resultaron heridos. Entre los fallecidos también habría un menor de edad. Este detalle, confirmado en reportes preliminares, volvió a poner sobre la mesa una problemática persistente, la vinculación de niños y adolescentes a estructuras armadas ilegales.

La masacre en Maicao se registra pocos días después de una operación militar contra la red de alias Naín en Uribia - crédito @CartelWatchNet / X
Un ataque armado en Maicao dejó cinco jóvenes asesinados, incluyendo un menor de 17 años, generando conmoción local - crédito @CartelWatchNet / X

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud y calificó la situación como alarmante. La entidad señaló que estos hechos reflejan un recrudecimiento de la violencia en el departamento y advirtió sobre las consecuencias que esto tiene para las comunidades, especialmente para los más jóvenes.

El llamado principal se centra en la necesidad de reforzar las medidas de protección. La Defensoría insistió en que es urgente prevenir el reclutamiento, uso y utilización de menores por parte de grupos armados, una práctica que sigue presente en varias zonas del país. Además, la entidad señaló que estos hechos deben ser atendidos con acciones concretas que vayan más allá de la respuesta militar. La protección de la población civil, el fortalecimiento institucional y la presencia integral del Estado aparecen como factores clave para contener la escalada de violencia.

El contexto en el que se producen estos ataques no es menor. En departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar se evidencia un aumento en la actividad de organizaciones ilegales, entre ellas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Estas estructuras mantienen disputas por el control de rutas y territorios estratégicos.

Ante este panorama, el Gobierno anunció un refuerzo en la ofensiva contra estos grupos. La estrategia incluye el incremento del pie de fuerza y el despliegue de nuevas capacidades militares en la región, con el objetivo de recuperar el control y reducir la incidencia de estas organizaciones.

El deterioro de la seguridad en La Guajira enfatiza la necesidad de abordar causas estructurales y fortalecer la respuesta estatal - crédito Defensoría
El deterioro de la seguridad en La Guajira enfatiza la necesidad de abordar causas estructurales y fortalecer la respuesta estatal - crédito Defensoría

Sin embargo, los hechos recientes muestran que el desafío sigue siendo complejo. La rapidez con la que se desarrollaron los ataques y el número de víctimas evidencian que la presencia armada ilegal continúa siendo significativa. En medio de esta situación, las comunidades permanecen en alerta. El temor se instalo en varios sectores, donde la incertidumbre sobre la seguridad diaria se mezcla con la exigencia de respuestas efectivas por parte del Estado.

La Guajira, históricamente golpeada por múltiples problemáticas sociales y económicas, enfrenta ahora un nuevo capítulo de violencia que pone a prueba la capacidad institucional para garantizar la vida y la integridad de sus habitantes. El reto no se limita a contener los enfrentamientos. Implica también abordar las causas estructurales que permiten la permanencia de estos grupos y que facilitan, entre otras cosas, el reclutamiento de menores.

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