Con curioso video de Donald Trump, Putin y Xi Jinping tocando cumbia, Gustavo Petro pidió evitar conflictos armados globales: “Parranda del diálogo”

La publicación del video fue hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta oficial de X - crédito @petrogustavo/X

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a un video generado por inteligencia artificial en el que aparecen él y varios líderes mundiales —Donald Trump, Xi Jinping, Vladímir Putin, Kim Jong-Un y Claudia Sheinbaum— interpretando la canción “Se me perdió la cadenita” de la Sonora Dinamita.

El mandatario colombiano aprovechó el video, viral en redes sociales, para pronunciarse sobre la política internacional y la necesidad de evitar conflictos armados a escala mundial.

Para el mandatario colombiano, el escenario sería ideal si se tratara de una “parranda del diálogo entre civilizaciones”, siempre que no estén considerando atacarse con misiles para “desaparecerlas”.

“Está sería una buena parranda del diálogo entre civilizaciones, mientras no estén pensando en desaparecerlas a punta de misiles (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aprovechó el video, viral en redes sociales, para pronunciarse sobre la política internacional y la necesidad de evitar conflictos armados a escala mundial - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, el jefe de Estado recordó lo que le expresó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante una reunión en la Casa Blanca: las “civilizaciones no deben desaparecer” y planteó la necesidad de una “gran alianza por la vida”.

“Es una gran Alianza por la vida, es el gran trato, como dije al presidente Trump las civilizaciones no deben desaparecer (sic)”, aseveró el presidente Petro.

El video, que circula en distintas redes sociales, presenta a los líderes mundiales simulando interpretar la cumbia en un salón diplomático.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aparece tocando los timbales. Vladímir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China, participan en la sección de trompetas. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, toca la guacharaca, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está al teclado.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, aparece tocando el bajo y asume el papel de vocalista del grupo.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, aparece tocando el bajo y asume el papel de vocalista del grupo - crédito @petrogustavo/X

Reacciones a la publicación

La publicación del presidente Gustavo Petro generó diversas reacciones en la red social X, especialmente por no centrarse en los problemas que enfrenta actualmente Colombia.

Papo Amín, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, afirmó que al presidente Petro le “quedó grande la seguridad” en el país.

“La falta de pantalones que usted Gustavo Petro ha tenido con los bandidos es innegable. Esto no es un tema de misiles y demás es una cuestión de seguridad nacional, cosa que le quedó grande. Habla de derechos humanos cuando en su país sus amigos los violan TODOS (sic)”, afirmó Amín.

Papo Amín, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, afirmó que al presidente Petro le “quedó grande la seguridad” en el país - crédito @papoaminCD/X

Otros usuarios compartieron memes y comentaron que pensaron que se trataba de la cuenta parodia del presidente Gustavo Petro.

““Es cínico hablar de ‘tratos por la vida’ cuando su Gobierno le entregó las cárceles a la delincuencia. Mientras usted da discursos delirantes sobre misiles y civilizaciones, los colombianos mueren a manos de los mismos bandidos que hoy celebran conciertos con su permiso. La única civilización que está desapareciendo es la del ciudadano honesto que usted abandonó para congraciarse con los criminales. ¡Tenga pantalones y recupere el orden! (sic)”, se lee en los comentarios.

Rechazo de Petro

Desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Gustavo Petro ha sido bastante crítico con los operativos.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano afirmó que es necesaria la creación de un frente mundial contra la guerra que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad.

“Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad (sic)”, expresó el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro afirmó que es necesaria la creación de un frente mundial contra la guerra que promueva un “pacto por la vida” de la humanidad - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

En su mensaje, Petro cuestionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien responsabilizó del ataque, el cual, según el presidente colombiano, calificó de ilegal.

El jefe de Estado pidió la creación de una “Constitución de la Humanidad” y reiteró su llamado al respeto del derecho internacional. “A la barbarie se le contrapone una Constitución de la Humanidad. El derecho internacional debe ser respetado”, afirmó.