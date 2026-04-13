Colombia

Claudia López arremetió contra Iván Cepeda, ante su postura por la parranda en la cárcel de Itagüí: “Patético”

La candidata presidencial, al igual que otros personajes políticos, cuestionó la postura del aspirante a la presidencia frente al escándalo que se suscitó por la fiesta de poderosos cabecillas de estructuras criminales en este centro penitenciario

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Claudia López cuestionó a Iván Cepeda y recordó revelación de presunta infiltración del Gobierno y otras instituciones del Estado por parte de las disidencias - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Claudia López le 'cantó la tabla' a Iván Cepeda por su posición parca sobre el escándalo de la fiesta de poderosos criminales en Itagüí - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La controversia por la fiesta organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, en la que se presentaron, incluso, artistas musicales como Nelson Velásquez, desató un intenso cruce de declaraciones entre figuras políticas de primer nivel en Colombia. En especial, por la postura del candidato presidencial Iván Cepeda, que le habría hecho el quite a condenar los hechos en mención.

Cepeda, con un polémico mensaje calificó de “hipócritas” a los que, según él, solo ahora se escandalizan por la fiesta en la prisión de Itagüí, tras años de tolerar crímenes más graves. “HIPOCRESÍA. Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las ‘oficinas’ y ‘clanes’ están escandalizados por la fiesta en una cárcel”, dijo Cepeda en la primera parte de su publicación.

Iván Cepeda desató la polémica con este mensaje
Con esta publicación en redes sociales, Iván Cepeda llamó hipócritas a críticos de lo sucedido en la cárcel de Itagüí, tras fiesta de los capos con el artista Nelson Velásquez - crédito @IvanCepedaCast/X

“Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”, acotó el congresista en su publicación. Este término causó una fuerte respuesta de la aspirante presidencial Claudia López, que a través de su perfil de X no dudó en responderle al aspirante presidencial, que desató una ola de comentarios por lo que sería su intención de minimizar el hecho.

HIPOCRESÍA anunciar que en su segundo gobierno ‘sí van a luchar contra la corrupción’ ‘venga de donde venga’ y no ser capaz ni siquiera de condenar un acto de corrupción y complicidad criminal tan evidente”, expresó López en su cuenta de X, en el que centró la respuesta a su contendor en lo que sería su intención de no condenar lo sucedido, como ya lo había expresado en declaraciones anteriores.

Claudia López reaccionó a mensaje de Iván Cepeda
A través de su perfil de X, la candidata presidencial Claudia López reaccionó al mensaje de Iván Cepeda y lanzó duros dardos contra su contendor - crédito @ClaudiaLopez/X

Pero los señalamientos de la exalcaldesa de Bogotá no se quedaron ahí, fue más allá y detalló la gravedad de lo sucedido y criticó la negativa de Cepeda a condenar el hecho. “Y además decir que de él no esperen esa condena porque sería una declaración contra ‘la paz’. Patético”, remarcó López en las redes sociales, en respuesta a lo que dijo Cepeda a los medios en un evento de campaña en Bucaramanga, celebrado el viernes 10 de abril.

En este, Cepeda reiteró su rechazo a condenar públicamente el episodio, pues priorizó la defensa del proceso de paz que se adelanta con las estructuras que dominan no solo Medellín y el Valle de Aburrá, sino que también tienen presencia en Bogotá. “De mí no esperen declaraciones contra la paz”, declaró.

Líderes políticos también reaccionaron a palabras de Iván Cepeda

Las palabras de López encontraron eco inmediato en otros referentes de la política nacional. Uno de los que cuestionó al senador del Pacto Histórico fue Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, que rechazó las insinuaciones de Cepeda sobre supuestos vínculos de la oposición con estructuras criminales y le reclamó por su postura frente a lo sucedido en la cárcel de Itagüí.

Enrique Peñalosa arreció contra Iván Cepeda
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa fue otro de los que se desató contra el aspirante oficialista Iván Cepeda, que no condenó lo sucedido en la cárcel de Itagüí - crédito @EnriquePenalosa/X

Nunca he conocido a jefes de ‘oficinas’ y ‘clanes’, a diferencia suya, que ha tenido una gran camaradería con los jefes de los grupos armados criminales que han asesinado y causado infinito sufrimiento a cientos de miles de colombianos”, señaló. Lo que me escandaliza es que a un candidato muy importante a la presidencia de mi país no le escandalice una lujosa fiesta en una cárcel”, acotó.

Por su parte, Vicky Dávila, excandidata presidencial, también sumó críticas a Cepeda. “Hipocresía la suya Iván Cepeda, que le encantan los bandidos, pero lo niega. Les justifica, usted es un laxo moral con los peores criminales. Por algo ha defendido delincuentes de la talla de Jesús Santrich”, recordó Dávila, que volvió al ejercicio del periodismo en su antigua casa, Semana, aunque de forma esporádica.

Jennifer Pedraza se despachó contra Iván Cepeda
En este mensaje en X, la representante a la Cámara y senadora Jennifer Pedraza se despachó contra Iván Cepeda, por su posición con respecto a lo acontecido con la parranda de la cárcel de Itagüí - crédito @JenniferPedraz/X

A su vez, la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó la falta de pronunciamiento específico sobre el episodio. “Extensa perorata, pero al final no condena la fiesta de los narcos que según Roy Barreras le hacen campaña”, señaló la congresista, en críticas a las que también se sumó la senadora electa Jennifer Pedraza, que planteó una serie de duros señalamientos contra Cepeda.

“Senador, ninguna de las dos cosas están bien. La permisividad del Gobierno es profundamente revictimizante, ¿no le parece? El hecho de que la derecha haya sido cómplice de la violencia no autoriza a ningún otro Gobierno a premiar a las organizaciones criminales que tanto dolor han causado”, afirmó la congresista, cercana al candidato presidencial Sergio Fajardo, que hace parte de Dignidad y Compromiso.

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