Colombia

Cámara de Comercio de Bogotá abrió inscripciones para nuevos talentos en Gastrofest 2026: así puedes postular su restaurante

Los establecimientos seleccionados recibirán acompañamiento empresarial y acceso a escenarios de visibilidad como el Concurso de Cocina y rutas promocionales

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La Cámara de Comercio de Bogotá abre convocatoria para Gastrofest 2026, impulsando la gastronomía de Bogotá y Cundinamarca - crédito Cámara de Comercio de Bogotá
La Cámara de Comercio de Bogotá abre convocatoria para Gastrofest 2026, impulsando la gastronomía de Bogotá y Cundinamarca - crédito Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su Clúster de Seguridad Alimentaria, anunció la apertura de la convocatoria para Gastrofest 2026, el programa que busca destacar y fortalecer a las joyas gastronómicas de Bogotá y Cundinamarca.

La iniciativa, que ha apoyado a cerca de 1.000 empresarios en sus cinco ediciones, está dirigida a restaurantes, panaderías, reposterías, chocolaterías, cafés y productores de cerveza artesanal que representen la autenticidad, la identidad territorial y el uso de ingredientes locales en sus propuestas gastronómicas.

El presidente ejecutivo de la CCB, Ovidio Claros Polanco, destacó la relevancia de este programa: “Gastrofest es una plataforma estratégica que impulsa el talento, promueve la identidad territorial y abre oportunidades reales de crecimiento para quienes transforman ingredientes locales en experiencias memorables”.

Hasta 220 negocios gastronómicos serán preseleccionados para recibir asesoría especializada y fortalecer su propuesta de valor en el mercado - crédito Secretaría de Integración Social
Hasta 220 negocios gastronómicos serán preseleccionados para recibir asesoría especializada y fortalecer su propuesta de valor en el mercado - crédito Secretaría de Integración Social

¿A quién va dirigida la convocatoria?

La postulación está abierta para:

  • Restaurantes, panaderías, reposterías, chocolaterías, cafés y cervecerías artesanales
  • Establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá
  • Negocios con local abierto al público o productores de cerveza artesanal
  • Proyectos con al menos una red social activa o página web
  • Empresarios que postulen un plato o producto individual que resalte el uso de ingredientes locales
  • Participantes que diligencien completamente el formulario de inscripción

Se otorgarán puntos adicionales a quienes pertenezcan al Círculo de Afiliados de la CCB y cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Proceso y cronograma

La inscripción se realiza mediante un formulario digital disponible en los canales oficiales de la CCB, con plazo hasta el 30 de abril de 2026. Una vez cerrada la convocatoria, hasta 220 establecimientos serán preseleccionados para recibir hasta cuatro horas de acompañamiento individual especializado en producto gastronómico, fortalecimiento de la propuesta de valor y diferenciación en el mercado.

Los criterios de selección en Gastrofest incluyen innovación, sostenibilidad, madurez digital y uso de ingredientes regionales en los productos - crédito Cámara de Comercio de Bogotá
Los criterios de selección en Gastrofest incluyen innovación, sostenibilidad, madurez digital y uso de ingredientes regionales en los productos - crédito Cámara de Comercio de Bogotá

Un equipo curador externo seleccionará, bajo criterios técnicos y estratégicos, un total de 81 establecimientos para los diferentes escenarios de visibilidad y competencia del programa. La postulación no garantiza preselección ni participación final; todo el proceso está sujeto a criterios objetivos de evaluación.

Criterios de evaluación

La selección de los participantes se basa en los siguientes aspectos:

  • Oferta de valor y factor diferenciador del plato o producto
  • Narrativa y experiencia en el establecimiento
  • Uso de ingredientes locales y nivel de innovación
  • Fortalecimiento de competencias empresariales y madurez digital
  • Prácticas de sostenibilidad (inocuidad, gestión de residuos, eficiencia energética y gestión del agua)
  • Relacionamiento con mercados locales e identidad territorial

Premios y escenarios de visibilidad

Los establecimientos seleccionados podrán acceder a varios beneficios:

  • Acompañamiento empresarial: hasta 220 establecimientos recibirán acompañamiento personalizado para fortalecer su propuesta gastronómica.
  • Visibilidad y promoción: 81 empresas serán seleccionadas por curaduría externa para figurar en el directorio Gastrofest 2026. De estos, 21 participarán en el Concurso de Cocina y 60 formarán parte de las rutas “Territorios Gastrofest”.
  • Concurso de Cocina: 21 empresas competirán en agosto de 2026 en un certamen culinario evaluado por jurados expertos, con premiación y promoción especial para los ganadores.
  • Ruta gastronómica: hasta 60 establecimientos integrarán “Territorios Gastrofest”, rutas promocionadas masivamente para que el público viva la experiencia en sus locales durante septiembre de 2026.
  • Feria del Hogar 2026: 12 empresas o productores participarán en el evento central del 3 al 20 de septiembre, ampliando su exposición ante consumidores y aliados estratégicos.

Restaurantes, panaderías, reposterías, chocolaterías, cafés y cervecerías artesanales pueden inscribirse en la convocatoria hasta el 30 de abril de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE
Restaurantes, panaderías, reposterías, chocolaterías, cafés y cervecerías artesanales pueden inscribirse en la convocatoria hasta el 30 de abril de 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

Cómo participar

Los interesados deben consultar los términos de referencia y realizar la inscripción a través de la página oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. La información y el enlace al formulario están disponibles en los canales digitales de la entidad y el Clúster de Seguridad Alimentaria.

Desde su lanzamiento en 2021, Gastrofest ha recibido más de 1.000 postulaciones y, solo en 2025, registró más de 300 inscripciones, consolidándose como una plataforma líder para el desarrollo y promoción del sector gastronómico de la región. La edición 2026 espera superar estos números, impulsando la competitividad, proyección y sostenibilidad de los empresarios que convierten los sabores locales en verdaderos motores de desarrollo económico y cultural.

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