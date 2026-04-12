Icetex otorgará alivio en intereses a 170.000 familias con subsidio temporal del Gobierno nacional: estas son las personas beneficiadas

El subsidio temporal del Icetex cubre la tasa de interés de los créditos educativos durante abril, mayo y junio de 2026, según informó Álvaro Urquijo Gómez - crédito Icetex

Un total de 170.000 beneficiarios del Icetex que actualmente se encuentran en periodo de amortización de sus créditos educativos recibirán un subsidio temporal a la tasa de interés durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

La medida fue anunciada por el Gobierno nacional y el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, que precisaron que el apoyo representa un alivio financiero para miles de familias que han financiado la educación superior de sus hijos y se encuentran en la etapa final de pago de sus obligaciones crediticias.

Quienes acceden al beneficio

El Gobierno nacional desembolsó 100.000 millones de pesos al Icetex para cubrir la tasa de interés de los créditos educativos en amortización durante el segundo trimestre del año. Los recursos están destinados exclusivamente a aliviar la carga de quienes se encuentran pagando sus obligaciones crediticias.

La medida representa un alivio financiero para familias colombianas que han financiado la educación superior de sus hijos y están en etapa final de pago - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, señaló: “Es una buena noticia para miles de colombianas y colombianos que financiaron sus estudios con el Icetex y están pagando su crédito, ya que el Gobierno destinó 100.000 millones de pesos para cubrir la tasa de interés durante los meses de abril, mayo y junio. Los intereses de estos créditos se liquidarán con un IPC + 0 puntos, lo que representa un alivio económico importante para 170.000 estudiantes y sus familias en etapa final de amortización”.

El directivo precisó que la totalidad de estos recursos se orientan a cubrir temporalmente la carga de intereses de los beneficiarios focalizados, quienes vieron suspendido el subsidio a la tasa desde el primer semestre de 2025. Así, durante los tres meses de alivio, los intereses de los créditos serán liquidados únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin puntos adicionales, lo que significa cuotas más bajas y mayor facilidad para cumplir con los pagos.

Impacto y vigencia del subsidio

El beneficio se aplica únicamente a los 170.000 usuarios que se encuentran en la etapa de amortización, es decir, quienes ya terminaron sus estudios y están pagando el saldo pendiente de su crédito educativo. El subsidio tendrá vigencia por tres meses. A partir de julio de 2026, los intereses volverán a calcularse según la tasa de contratación pactada al inicio del crédito, que varía entre IPC + 7 % y IPC + 12% dependiendo de la línea seleccionada por el beneficiario.

El Gobierno destinó 100.000 millones de pesos para que los intereses se liquiden únicamente con IPC durante tres meses, sin puntos adicionales - crédito Colprensa

La medida se adoptó tras el desarrollo de mesas técnicas entre el Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República, en respuesta a la necesidad de construir soluciones para brindar alivio económico a quienes enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones crediticias y, al mismo tiempo, fomentar la permanencia y pertinencia de la educación superior en los territorios.

Proceso para consultar y gestionar el crédito

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus cuotas, recibos de pago y saldos a través de la Oficina Virtual de Icetex. Ingresando con su usuario y contraseña, pueden acceder a la opción “Estado de Cuenta” para visualizar el resumen de la deuda, el valor de la cuota actual, intereses y fechas límite. También es posible descargar el recibo de pago, consultar giros o realizar abonos en línea, así como recibir el recibo mensual por correo electrónico registrado. Los Centros de Experiencia Icetex siguen disponibles para atención presencial y asesoría personalizada.

Los beneficiarios pueden consultar sus cuotas, saldos e intereses de sus créditos educativos a través de la Oficina Virtual y los Centros de Experiencia Icetex - crédito Icetex

El portal de Icetex ofrece información sobre alternativas de pago, medios electrónicos, acuerdos de pago, abonos adicionales al capital del crédito, cobros de cartera y expedición de certificados. Los pagos pueden realizarse en línea mediante PSE, con descarga de recibo, o desde el exterior.

Gestión de devoluciones y garantías

Quienes tengan saldos a favor pueden solicitar su devolución a través de la plataforma del Icetex, siguiendo las instrucciones para la gestión de saldo y devolución de garantía. El proceso requiere iniciar sesión, seleccionar la opción correspondiente en el menú de solicitudes y seguir los pasos indicados para tramitar el caso.

Para quienes tengan créditos asociados a fondos en administración o líneas de corto plazo (TAE), las solicitudes se tramitan mediante el canal digital de Pprsdf, adjuntando los datos personales, referencia del crédito, certificación bancaria y, en caso de autorizar a un tercero, la autorización respectiva.