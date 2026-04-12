Colombia

Fondo Nacional del Ahorro abrió convocatoria para subsidios de vivienda para maestros en abril de 2026: estos son los requisitos

El nuevo proceso permite a maestros vinculados al Sistema General de Participaciones solicitar apoyo para acceder a vivienda propia bajo condiciones preferenciales

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FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA
El programa de vivienda para docentes en Medellín facilita apoyos económicos como reducción en la tasa de crédito hipotecario y apoyo a la cuota inicial - crédito FNA

La Secretaría de Educación de Medellín abrió la convocatoria para que docentes y directivos docentes vinculados al Sistema General de Participaciones (SGP) accedan al beneficio de vivienda en convenio con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La alianza busca facilitar el acceso a una vivienda digna mediante apoyos económicos y condiciones preferenciales, siguiendo criterios administrativos y socioeconómicos definidos en el marco del bienestar social docente.

Modalidades y apoyos disponibles

El programa ofrece dos modalidades principales:

  • Aporte a la tasa de crédito hipotecario: reducción de 100 puntos básicos en la tasa de interés del crédito hipotecario, hasta por 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), con el objetivo de aliviar la carga financiera mensual.
  • Apoyo a la cuota inicial: apoyo financiero de hasta 10 smmlv para cubrir la cuota inicial de vivienda nueva, dirigido a docentes en carrera administrativa.

Docentes y directivos docentes pueden acceder a beneficios según su antigüedad, tipo de vinculación y condiciones familiares, sin depender de evaluaciones laborales - crédiro Fondo Nacional del Ahorro
Docentes y directivos docentes pueden acceder a beneficios según su antigüedad, tipo de vinculación y condiciones familiares, sin depender de evaluaciones laborales - crédiro Fondo Nacional del Ahorro

Estos apoyos no están condicionados al desempeño laboral o a evaluaciones docentes, sino a factores como antigüedad, tipo de vinculación, carga familiar y criterios presupuestales. El beneficio es único por hogar, por lo que si ambos cónyuges son docentes, se otorgará solo uno al núcleo familiar. Un requisito clave es la ausencia de vivienda actual, tanto del solicitante como de su pareja, para evitar exclusiones injustificadas.

Cronograma de la convocatoria

El proceso contempla diversas fases, cada una con fechas y medios de comunicación específicos:

  1. Difusión: Del 6 al 10 de abril de 2026, a través de la página web de la Secretaría de Educación, chat de rectores y correos institucionales.
  2. Inscripción: Del 13 de abril al 8 de mayo de 2026, únicamente mediante un formulario Google Forms. Los aspirantes deberán enviar la documentación de respaldo al correo Tubienestar.edu@medellin.gov.co.
  3. Verificación de requisitos y asignación de puntajes: Del 11 al 29 de mayo de 2026, la Secretaría evaluará los criterios mínimos y asignará puntajes a los aspirantes según condiciones socioeconómicas y familiares.
  4. Publicación de preadjudicatarios: Entre el 1 y el 5 de junio de 2026, se expedirá el acto administrativo con el listado de docentes preseleccionados y no seleccionados, publicado en los canales oficiales.
  5. Reclamaciones: Los días 9 y 10 de junio de 2026, los aspirantes podrán presentar reclamaciones por escrito a través de un formulario digital.

- crédito Ministerio de Educación
El beneficio único por hogar excluye la doble adjudicación para parejas docentes, garantizando equidad en la entrega de vivienda - crédito Ministerio de Educación

Criterios para la asignación del beneficio

La selección se basa en criterios como:

  • Ser cabeza de familia, docente en condición de discapacidad, o en situación de desplazamiento (4 puntos cada uno).
  • Tiempo de servicio: de 12 meses a más de 20 años, con puntaje creciente de 4 a 20 puntos.
  • Tipo de vinculación: provisional (10 puntos), carrera docente (20 puntos).
  • Ingreso salarial: hasta 2 smmlv (12 puntos), más de 2 y hasta 4 smmlv (8 puntos), más de 4 smmlv (4 puntos).
  • Número de hijos menores de edad dependientes, y miembros del grupo familiar con discapacidad (4 puntos por cada caso).

La acreditación documental de estado civil, calidad de cabeza de familia y grupo familiar debe realizarse conforme a los lineamientos del Fomag y la normatividad vigente.

Requisitos de afiliación y ahorro

Para acceder al beneficio, el solicitante debe estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y adherirse a un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), tradicional o Plus, con un plazo mínimo de nueve a doce meses y un monto no inferior a 1.2 smmlv. La calidad de afiliado se adquiere con el primer pago pactado y solo se permite un contrato AVC activo por persona.

- crédito Ministerio de Educación
Las fases del proceso contemplan difusión, inscripción, verificación de requisitos, publicación de preadjudicatarios y plazo para reclamaciones en fechas establecidas de 2026 - crédito Ministerio de Educación

Procedimiento y criterios de desempate

La Secretaría verificará el cumplimiento de requisitos y aplicará criterios de desempate, en el siguiente orden: ser cabeza de familia, condición de discapacidad, menor ingreso salarial y mayor antigüedad. El listado final de beneficiarios se remitirá al FNA, que será la entidad encargada de la adjudicación y desembolso del beneficio, de acuerdo con su propio cronograma.

Las etapas del proceso serán comunicadas únicamente por los canales oficiales de la Secretaría. La inscripción y envío de documentos fuera de los plazos establecidos no serán tenidos en cuenta. La adjudicación del beneficio es competencia exclusiva del Fondo Nacional del Ahorro, quedando la Secretaría de Educación excluida de trámites posteriores a la remisión de aspirantes.

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