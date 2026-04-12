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Conductor fue señalado de hurtar y abusar sexualmente de dos extranjeras en Antioquia: Fiscalía impuso cargos

Un individuo que operaba vehículos particulares habría utilizado una identidad falsa y un permiso fraudulento para ejecutar actos delictivos contra jóvenes en diferentes fechas y lugares del área metropolitana

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Leonardo de Jesús Acosta Bolaño fue identificado como presunto responsable tras ser señalado en dos casos de abuso sexual y hurto en Antioquia - crédito Fiscalía

Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, conductor de plataformas digitales de transporte, fue identificado y judicializado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de hurto y abuso sexual contra dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado (Antioquia), entre el 14 y el 18 de agosto de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el investigado habría utilizado un vehículo particular alquilado y posteriormente registrado para prestar servicios de transporte, hecho que le permitió acercarse a sus víctimas y ejecutar los delitos.

Las pesquisas indican que Acosta Bolaño llegó al Valle de Aburrá desde la Costa Atlántica y presentó una licencia de conducción falsificada.

Delitos cometidos en Medellín y Envigado

El primer episodio se registró la madrugada del 14 de agosto de 2025. Una joven de 21 años denunció que fue intimidada por el conductor con un arma cortopunzante, que la despojó de dinero en efectivo y, posteriormente, la agredió sexualmente.

La Fiscalía General de la Nación judicializa a un conductor de plataformas digitales en Medellín por abuso sexual y hurto contra mujeres extranjeras - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación judicializa a un conductor de plataformas digitales en Medellín por abuso sexual y hurto contra mujeres extranjeras - crédito Fiscalía

La víctima fue atacada cuando utilizaba el servicio de transporte digital.

Solo cuatro días después, el 18 de agosto, una segunda mujer, de 22 años, experimentó situaciones similares en Envigado. Según el relato de la Fiscalía, la víctima fue sometida a agresiones de carácter sexual y a la sustracción de sus pertenencias.

Ambos incidentes ocurrieron bajo el mismo modus operandi: el uso de un vehículo alquilado en una plataforma de transporte.

Las autoridades lograron obtener pruebas materiales y testimonios que permitieron vincular a Acosta Bolaño con ambas situaciones. La investigación fue liderada por una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), perteneciente a la Seccional Medellín, que aclaró que el hombre no solo habría cometido los delitos, sino que también recurrió a la falsificación de documentos públicos.

Proceso judicial y cargos imputados

Durante las audiencias concentradas, Leonardo de Jesús Acosta Bolaño se negó a aceptar los cargos que se le imputan. Los delitos relacionados incluyen acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

El procesado habría alquilado un vehículo y utilizado una licencia falsificada para operar en plataformas digitales de transporte en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía

“La violencia que usted ejerció para lograr ese propósito de accederla es violencia moral y psicológica, porque la amenazó directamente con un arma blanca, con ese cuchillo. Allí esta joven se encontraba aislada dentro del vehículo de madrugada, también frente a esta ciudadana, para esa misma fecha, en ese mismo vehículo, esto es, 14 de agosto del 2025 a las 3:15, comuna ocho, Villahermosa de Medellín. Usted en la exhibición de ese cuchillo inicialmente le solicitó entregar el celular y ante la negativa de ella a entregar el celular es que procede a accederla carnalmente. Sin embargo, al tomar usted el celular de ella para borrar la aplicación, en el celular la joven tenía la suma de doscientos mil pesos y usted se apoderó de ese dinero en efectivo, doscientos mil pesos, por lo que entonces ese dinero salió de la esfera de custodia de la víctima, incurriendo entonces en el delito de hurto calificado y agravado”, señaló la juez.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue concedida por el juez encargado del caso. El acusado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, fue capturado por el CTI
La Fiscalía imputó cargos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad en documento público agravado contra el conductor - crédito Colprensa/Archivo

Las investigaciones continúan para determinar si existen otros hechos similares en los que pudiera estar involucrado el mismo conductor. Las autoridades recomiendan a las personas que hayan sido víctimas de agresiones en circunstancias parecidas que se acerquen a los organismos competentes para denunciar.

Este caso resalta la importancia de la verificación de antecedentes y la autenticidad de la documentación presentada por conductores de plataformas digitales de transporte. La Fiscalía enfatiza que el uso de licencias falsificadas constituye un agravante en los procesos penales y una amenaza para la seguridad de los usuarios.

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