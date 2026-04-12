Antonio Sanguino señaló que el aumento del salario mínimo no destruyó el empleo: “El catastrofismo de la derecha opositora”

El empleo formal en Colombia crece pese a advertencias opositoras, según el ministro Antonio Sanguino - crédito Colprensa

El ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, difundió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que destacó que el país experimentó tres años consecutivos de aumento real en el ingreso de los trabajadores y el salario vital decretado durante la gestión del presidente Gustavo Petro.

El funcionario expuso que, a pesar de las advertencias opositoras, el mercado laboral no sufrió un colapso, sino que mostró señales de reorganización y fortalecimiento.

“¡Los datos desmontan el catastrofismo de la derecha opositora! Miren las cifras del Observatorio Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado: aumentar el salario no destruye empleo, lo dignifica y dinamiza la economía", señaló Sanguino.

Según los datos presentados por Sanguino, entre enero de 2025 y enero de 2026, el empleo formal creció en 189.000 personas, lo que representa un incremento de 2,5%.

De forma paralela, el empleo informal disminuyó en 171.000 puestos, una baja del 6%. El ministro enfatizó: “Menos informalidad y más trabajo con derechos”. Esta tendencia, de acuerdo con sus declaraciones, reflejó una mejora en la calidad de los empleos.

Antonio Sanguino afirmó que el salario vital impulsó la economía y redujo la informalidad laboral en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

El informe señaló que las microempresas encabezaron el crecimiento del empleo formal, con un alza del 10,9%, seguidas por las pequeñas empresas, que alcanzaron un 3,2%.

“Las empresas no se están quebrando, están contratando”, subrayó Sanguino. Este dato contrasta con los discursos críticos de la oposición, que habían advertido sobre riesgos para la estabilidad laboral.

En sectores como el comercio, el descenso de 140.000 empleos informales fue compensado por la creación de 139.000 empleos formales.

El ministro señaló que lo que algunos sectores opositores caracterizan como destrucción de empleo constituye en realidad un proceso de progreso y formalización. “Lo que la oposición llama destrucción es progreso y formalización”, afirmó el titular de la cartera laboral.

No obstante, el funcionario reconoció desafíos estructurales persistentes. “Más del 55% del empleo sigue siendo informal”, admitió el ministro, que calificó esta situación como un reto de fondo para el aparato productivo nacional. Esta cifra, aunque evidencia un avance, mantiene al país ante una problemática histórica.

Antonio Sanguino subrayó que las microempresas encabezaron la generación de empleo formal y que el avance salarial no provocó cierres - crédito @AntonioSanguino/X

La evidencia presentada por el Observatorio Laboral, según el ministro Antonio Sanguino, demuestra que el incremento del salario no solo no destruyó puestos de trabajo, sino que los dignificó y contribuyó al dinamismo económico. “Mejorar el salario no destruye el empleo, lo dignifica y mueve la economía”, expresó Sanguino.

El funcionario cerró su mensaje asegurando que los datos y la realidad “derrotan el catastrofismo” atribuido a los sectores de la derecha opositora y reiteró la importancia de mantener el salario vital como eje de la política laboral.

Desempleo en Colombia se ubicó en mínimos históricos pese a aumento salarial, según informe internacional

Durante los primeros meses de 2026, Colombia enfrentó un contexto laboral marcado por el aumento del salario mínimo, que subió 23,7% tras el decreto del Gobierno Petro en diciembre.

Un reciente informe de JP Morgan concluyó que el mercado laboral absorbió ese ajuste sin registrar impactos negativos significativos.

La investigación del banco estadounidense resaltó que la desocupación se mantuvo cerca de mínimos históricos y los salarios reales avanzaron a un ritmo acelerado.

JP Morgan afirmó en un informe reciente que el mercado laboral colombiano mantiene estabilidad tras el ajuste del salario mínimo decretado en diciembre - crédito JP Morgan

Según el documento, la informalidad se mantuvo estable, lo que permitió un entorno favorable tanto para el empleo formal como para el informal. “El dinamismo del empleo se mantuvo positivo”, indicó JP Morgan.

En febrero de 2026, la tasa de desempleo nacional fue de 9,2%, el nivel más bajo para el mes desde que existe registro, de acuerdo con el Dane. En las principales ciudades, el indicador se ubicó en 8,5%, cifra similar al promedio de 2025 y cercana al mínimo de 8,3% observado en noviembre del año pasado.

Respecto a la generación de empleo, el crecimiento nacional alcanzó 1% en febrero, tras una leve caída de 0,2% en enero. El banco subrayó que “la expansión se enfrió considerablemente, situándose en 1,8% intermensual anualizado, lejos del 6,15% del cuarto trimestre de 2025”.

El número de personas desempleadas bajó 3,6% en todo el país y 2,6% en áreas urbanas, mientras la tasa de empleo nacional llegó a 59,2% y en las ciudades a 60,8%. Aunque estos indicadores aún no recuperan los registros previos a la pandemia, se aproximan a los niveles históricos.