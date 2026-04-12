Colombia

Antonio Sanguino señaló que el aumento del salario mínimo no destruyó el empleo: “El catastrofismo de la derecha opositora”

El ministro del Trabajo destacó que el empleo formal subió 2,5% y la informalidad laboral cayó 6% entre enero de 2025 y enero de 2026, atribuible al aumento del salario vital

Guardar
El ministro Antonio Sanguino aseguró que el ajuste salarial está sustentado en la ley y es un derecho adquirido de los trabajadores - crédito Colprensa
El empleo formal en Colombia crece pese a advertencias opositoras, según el ministro Antonio Sanguino - crédito Colprensa

El ministro del Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, difundió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que destacó que el país experimentó tres años consecutivos de aumento real en el ingreso de los trabajadores y el salario vital decretado durante la gestión del presidente Gustavo Petro.

El funcionario expuso que, a pesar de las advertencias opositoras, el mercado laboral no sufrió un colapso, sino que mostró señales de reorganización y fortalecimiento.

¡Los datos desmontan el catastrofismo de la derecha opositora! Miren las cifras del Observatorio Laboral y de Seguridad Social de la Universidad Externado: aumentar el salario no destruye empleo, lo dignifica y dinamiza la economía", señaló Sanguino.

Según los datos presentados por Sanguino, entre enero de 2025 y enero de 2026, el empleo formal creció en 189.000 personas, lo que representa un incremento de 2,5%.

De forma paralela, el empleo informal disminuyó en 171.000 puestos, una baja del 6%. El ministro enfatizó: “Menos informalidad y más trabajo con derechos”. Esta tendencia, de acuerdo con sus declaraciones, reflejó una mejora en la calidad de los empleos.

Antonio Sanguino afirmó que el salario vital impulsó la economía y redujo la informalidad laboral en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino afirmó que el salario vital impulsó la economía y redujo la informalidad laboral en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

El informe señaló que las microempresas encabezaron el crecimiento del empleo formal, con un alza del 10,9%, seguidas por las pequeñas empresas, que alcanzaron un 3,2%.

Las empresas no se están quebrando, están contratando”, subrayó Sanguino. Este dato contrasta con los discursos críticos de la oposición, que habían advertido sobre riesgos para la estabilidad laboral.

En sectores como el comercio, el descenso de 140.000 empleos informales fue compensado por la creación de 139.000 empleos formales.

El ministro señaló que lo que algunos sectores opositores caracterizan como destrucción de empleo constituye en realidad un proceso de progreso y formalización. “Lo que la oposición llama destrucción es progreso y formalización”, afirmó el titular de la cartera laboral.

No obstante, el funcionario reconoció desafíos estructurales persistentes. “Más del 55% del empleo sigue siendo informal”, admitió el ministro, que calificó esta situación como un reto de fondo para el aparato productivo nacional. Esta cifra, aunque evidencia un avance, mantiene al país ante una problemática histórica.

Antonio Sanguino subrayó que las microempresas encabezaron la generación de empleo formal y que el avance salarial no provocó cierres - crédito @AntonioSanguino/X

La evidencia presentada por el Observatorio Laboral, según el ministro Antonio Sanguino, demuestra que el incremento del salario no solo no destruyó puestos de trabajo, sino que los dignificó y contribuyó al dinamismo económico. “Mejorar el salario no destruye el empleo, lo dignifica y mueve la economía”, expresó Sanguino.

El funcionario cerró su mensaje asegurando que los datos y la realidad “derrotan el catastrofismo” atribuido a los sectores de la derecha opositora y reiteró la importancia de mantener el salario vital como eje de la política laboral.

Desempleo en Colombia se ubicó en mínimos históricos pese a aumento salarial, según informe internacional

Durante los primeros meses de 2026, Colombia enfrentó un contexto laboral marcado por el aumento del salario mínimo, que subió 23,7% tras el decreto del Gobierno Petro en diciembre.

Un reciente informe de JP Morgan concluyó que el mercado laboral absorbió ese ajuste sin registrar impactos negativos significativos.

La investigación del banco estadounidense resaltó que la desocupación se mantuvo cerca de mínimos históricos y los salarios reales avanzaron a un ritmo acelerado.

JP Morgan afirmó en un informe reciente que el mercado laboral colombiano mantiene estabilidad tras el ajuste del salario mínimo decretado en diciembre - crédito JP Morgan
JP Morgan afirmó en un informe reciente que el mercado laboral colombiano mantiene estabilidad tras el ajuste del salario mínimo decretado en diciembre - crédito JP Morgan

Según el documento, la informalidad se mantuvo estable, lo que permitió un entorno favorable tanto para el empleo formal como para el informal. “El dinamismo del empleo se mantuvo positivo”, indicó JP Morgan.

En febrero de 2026, la tasa de desempleo nacional fue de 9,2%, el nivel más bajo para el mes desde que existe registro, de acuerdo con el Dane. En las principales ciudades, el indicador se ubicó en 8,5%, cifra similar al promedio de 2025 y cercana al mínimo de 8,3% observado en noviembre del año pasado.

Respecto a la generación de empleo, el crecimiento nacional alcanzó 1% en febrero, tras una leve caída de 0,2% en enero. El banco subrayó que “la expansión se enfrió considerablemente, situándose en 1,8% intermensual anualizado, lejos del 6,15% del cuarto trimestre de 2025”.

El número de personas desempleadas bajó 3,6% en todo el país y 2,6% en áreas urbanas, mientras la tasa de empleo nacional llegó a 59,2% y en las ciudades a 60,8%. Aunque estos indicadores aún no recuperan los registros previos a la pandemia, se aproximan a los niveles históricos.

Temas Relacionados

Antonio SanguinoMinistro del TrabajoSalario mínimoDerecha políticaColombia-Noticias

Más Noticias

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

El gimnasta cucuteño sumó su segunda medalla de oro en la temporada tras la conseguida en la misma prueba durante la parada en Azerbaiyán de la Copa del Mundo

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

La cantante de Medellín habló sin rodeos sobre su postura ante las infidelidades, dejando claro que no tolera engaños y que prefiere seguir adelante antes que quedarse atada al pasado

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Los Embajadores calientan el clásico con video de goles al Cardenal en los clásicos

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Los Embajadores calientan el clásico con video de goles al Cardenal en los clásicos

Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí en polémica parranda vallenata

La presencia de automóviles de lujo dentro del penal abrió investigaciones por posible complicidad institucional y nuevas indagaciones sobre corrupción

Identifican a propietarios de camionetas de alta gama que ingresaron a la cárcel de Itagüí en polémica parranda vallenata

Video|Nuevamodalidad de robo se hace cada vez más común: entre cuatro personas atacan a su víctima y no hay tiempo no de reaccionar

En la grabación se evidencia que varias personas roban a un adulto mayor aprovechando una distracción creada por un cómplice

Video|Nuevamodalidad de robo se hace cada vez más común: entre cuatro personas atacan a su víctima y no hay tiempo no de reaccionar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Los Embajadores calientan el clásico con video de goles al Cardenal en los clásicos

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas