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Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con tecnología biométrica: “En Colombia lo dejan sin mano”

El creador de contenido ha detallado en redes sociales y por streaming cómo ha sido su paso por el país asiatico

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Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con la palma de la mano - crédito @westcol / Instagram
Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con la palma de la mano - crédito @westcol / Instagram

La curiosidad y la sorpresa marcaron uno de los momentos más virales del viaje de Westcol por China, cuando el streamer colombiano descubrió en primera persona la tecnología de pagos biométricos que usa la palma de la mano.

En una de sus transmisiones en vivo a través de Kick, Westcol y su equipo visitaron una tienda local donde un amigo residente en el país asiático mostró lo que para muchos colombianos todavía parece ciencia ficción: la posibilidad de realizar compras simplemente pasando la mano por un lector.

Westcol reveló en vivo el tipo de mujer que más le escribe y lanzó un mensaje contundente a sus seguidoras - crédito @westcol/IG
Westcol vivió uno de los momentos más comentados de su viaje a China al descubrir la tecnología de pagos biométricos con la palma de la mano, un sistema que le causó sorpresa y generó debate entre sus seguidores - crédito @westcol/IG

El procedimiento, que quedó grabado en video y rápidamente se difundió en plataformas digitales, consiste en registrar previamente la huella de la palma en el sistema de pagos de la tienda. Una vez hecho esto, el usuario puede abonar el valor de cualquier producto o servicio sin necesidad de efectivo, tarjeta o transferencia, simplemente acercando la mano a un lector especial instalado en las cajas registradoras. La reacción de Westcol fue inmediata y no exenta de humor: “En Colombia lo dejan sin mano”, bromeó el creador de contenido, destacando el contraste entre la tecnología disponible en China y la percepción de seguridad que existe en otros contextos.

“Ay, usted puede pagar con la mano, ¿ya tiene registrada la mano?“, preguntó el paisa con asombro, mientras su amigo acercaba la mano al lector. “Uy, no, ¿qué es esto, Dios mío? Pa’ mocharle la mano e irme de compras, usted hace esto en Colombia y lo dejan sin mano”, añadió Westcol.

El asombro del streamer no solo se reflejó en sus palabras, sino en la interacción constante con sus seguidores, que aprovecharon el momento para preguntar detalles sobre el funcionamiento del sistema biométrico.

Durante una transmisión en vivo, el streamer colombiano experimentó el pago con la mano en una tienda local, mientras su amigo residente en China le explicaba el proceso - crédito @terrenoviral/ X

“Eso puede ser hasta peligroso, la verdad, y más en LATAM”, “El subnormal este gritando, le deberían sacar del país”, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Esta experiencia de pago con la palma de la mano no es exclusiva de una sola tienda. En varias ciudades chinas, la integración de tecnología biométrica en el comercio y los servicios públicos viene en aumento, facilitando desde compras cotidianas hasta el acceso a sistemas de transporte o edificios inteligentes.

Westcol protagoniza tenso incidente con vendedor en China durante transmisión en vivo

El viaje de Westcol por China sigue generando controversia y atención en redes sociales, no solo por sus recorridos turísticos y descubrimientos tecnológicos, sino por los episodios polémicos que protagoniza durante sus transmisiones en vivo. Otro de los momentos más comentados ocurrió en la ciudad de Chongqing, donde el streamer colombiano vivió un tenso incidente con un vendedor de comida callejera.

El episodio se desarrolló mientras Westcol, acompañado de su equipo, exploraba un mercado local en busca de nuevas experiencias gastronómicas. Al acercarse a un puesto especializado en alimentos fritos, entre los que se ofrecían insectos y carnes en pincho, el creador de contenido recibió de manos del vendedor un producto que acababa de salir del aceite caliente. En ese instante, una gota de aceite hirviendo cayó sobre la mano del streamer, causándole una quemadura y dolor.

El viaje de Westcol por China también estuvo marcado por un incidente en un mercado de Chongqing, donde sufrió una quemadura con aceite caliente - crédito @rrclips3/ TikTok
El viaje de Westcol por China también estuvo marcado por un incidente en un mercado de Chongqing, donde sufrió una quemadura con aceite caliente - crédito @rrclips3/ TikTok

Sin embargo, el momento que realmente capturó la atención del público fue la reacción verbal de Westcol frente al incidente. Visiblemente afectado y en medio de su transmisión por Kick, el antioqueño expresó su molestia de manera contundente: “Brother, me puso esto hirviendo. Casi le meto un puño, brother. Hubiera estado en Colombia, se lo conecto en la cara”. Sus palabras, que rápidamente se viralizaron en plataformas como X e Instagram, dividieron opiniones entre los seguidores y detractores del creador de contenido.

Algunos usuarios argumentaron que la reacción de Westcol obedeció al dolor y a la sorpresa por la falta de precaución del vendedor, mientras que otros criticaron la amenaza de agresión física, señalando que ese tipo de comentarios son desproporcionados y no representan adecuadamente a los colombianos en el exterior.

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