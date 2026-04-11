Siete soldados resultaron heridos tras tres ataques con explosivos en el departamento del Cauca- crédito @OctavioGuzmanGu/X

Tres ataques terroristas tuvieron lugar el 10 de abril de 2026 en el departamento del Cauca. Al menos cinco soldados resultaron heridos, uno de gravedad, tras la activación de un campo minado en el corregimiento de San Juan de Mechengue, en la frontera entre El Tambo y Argelia, dentro del sector conocido como Cañón del Micay.

Las acciones violentas, atribuidas a disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, involucraron a los frentes Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, se extendieron a los municipios de Corinto y Balboa, según los reportes oficiales.

Las acciones violentas atribuidas a disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco involucran a los frentes Carlos Patiño y Dagoberto Ramos - crédito Ejército Nacional

Medios locales informaron que en San Juan del Mechengue un militar perdió una extremidad y cuatro más resultaron heridos por esquirlas cuando, a su paso, fue activado un explosivo. Mientras que en Quebrada Seca, Corinto, un soldado tiene una lesión en el ojo.

Disidencias de las Farc atacaron a la fuerza pública en Cauca y Valle del Cauca en menos de 24 horas

La región suroccidental de Colombia enfrenta una nueva escalada de violencia tras ataques consecutivos atribuidos a las disidencias de las Farc en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que dejó a integrantes de la fuerza pública heridos, una víctima fatal y daños significativos a la población civil, según informes oficiales del Ejército Nacional.

Este fue el comunicado del Ejército sobre los recientes ataques de las disidencias en el Cauca y Valle del Cauca - crédito @Ejército_Div3/X

Entre los incidentes más recientes, el Ejército advirtió que en el municipio de El Tambo (Cauca), el 11 de marzo de 2026, drones lanzaron entre seis y siete explosivos contra estaciones policiales, un hecho que resultó en heridas a cinco policías y un menor de 17 años, así como daños en viviendas cercanas al ataque, de acuerdo con declaraciones de la entidad. Este uso sistemático de drones marca una intensificación de las tácticas empleadas por el grupo armado residual Estructura Carlos Patiño, señalada como responsable de las agresiones.

Dos soldados que prestaban apoyo a la Policía Nacional en la vereda Sauce de El Tambo fueron alcanzados por esquirlas producto de otro ataque con drones. Ambos recibieron atención médica y su estado se reportó como estable, según información entregada por Sanidad Militar citada por el Ejército Nacional a través de sus canales oficiales.

El atentado en el Cauca se atribuye a grupos armados ilegales, como disidencias de las Farc, que buscan el control de territorios estratégicos para actividades ilícitas - crédito @OctavioGuzmanGu / X

La conflictividad también se agudizó el 10 de marzo en el municipio de Patía, en la vía Panamericana, donde el estallido de un artefacto explosivo instalado en un campo minado causó la muerte del soldado profesional Ferney Ramos Villalba, adscrito al Grupo Liviano de Caballería Número 8, y dejó heridos a dos de sus compañeros, que fueron evacuados a centros hospitalarios después de recibir los primeros auxilios por parte de enfermeros militares, según detalló la fuerza armada en un comunicado oficial.

El artefacto, presuntamente colocado por miembros de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, detonó al paso del vehículo militar que patrullaba este corredor vital del suroccidente colombiano, generando graves consecuencias tanto para las fuerzas armadas como para la seguridad de la infraestructura vial.

La entidad castrense enfatizó: “El Ejército Nacional lamenta profundamente esta irreparable pérdida y extiende un respetuoso mensaje de solidaridad a la familia y allegados de nuestro soldado Ramos”, al tiempo que confirmó la puesta en marcha de un protocolo de acompañamiento integral para los familiares del fallecido y de los uniformados heridos.

Acciones armadas con drones y ataques directos intensifican la tensión

La población civil resultó directamente afectada cuando un menor de 17 años sufrió heridas por uno de los explosivos empleados en estos ataques crédito Telegram

En el municipio El Tambo, cinco policías fueron heridos en un ataque similar con drones, mientras que los dispositivos aéreos también impactaron las estaciones policiales de Mondomo, en la vía Panamericana, y de Cajibío, lanzando múltiples explosivos en cada oportunidad. Este patrón evidencia la versatilidad operativa que han adquirido las facciones disidentes, que concentran sus ofensivas en infraestructura pública y operativos contra la autoridad en zonas rurales y urbanas.

La población civil resultó directamente afectada cuando un menor de 17 años sufrió heridas por uno de los explosivos empleados en estos ataques. Las viviendas cercanas a las estaciones policiales también sufrieron daños materiales, agravando la sensación de inseguridad en la zona, según precisó el Ejército Nacional.