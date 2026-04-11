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Resultados de la Lotería de Medellín viernes 10 de abril: números ganadores del último sorteo

Como cada viernes, aquí están los ganadores de la Lotería de Medellín

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La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes 10 de abril de 2026, es el 3904.

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados ganadores de su último sorteo llevado a cabo este viernes 10 de abril de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 10 de abril de 2026.

Sorteo: 4830.

Premio mayor: 3904.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín celebra un sorteo a la semana, cada viernes a las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Protejasu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que salga ganador, mantengalo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Para reclamar el premio tiene que acudir a las instalaciones de la Lotería de Medellín con el billete premiado y su cédula de ciudadanía. Si es inferior a los 20 millones de pesos puede reclamarlo en cualquier agencia distribuidora del país. El premio se entrega a través de una transferencia bancaria.

Recuerda que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el premio en la Lotería de Medellín.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.

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