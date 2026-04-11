Colombia

Hombre con un machete irrumpió en el Hospital Universitario de Cali por problema con su esposa: fue dejado en libertad

La escena quedó registrada en video. El hombre burló la inseguridad e intimidó con el arma tanto al personal de seguridad, a pacientes y a personal médico. Como no fue tramitada ninguna denuncia en su contra lo dejaron en libertad

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El hombre fue llevado a una estación de Policía, pero fue dejado en libertad - crédito @ColombiaOscura/X

Un episodio de terror ocurrió en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., en Cali, cuando un hombre armado un machete ingresó de forma violenta en el centro de salud y alteró la tranquilidad de los pacientes y el personal médico.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae Colombia que en el momento de los hechos solo había vigilancia privada en el hospital, lo que permitió que el agresor burlara los controles de seguridad y lograra acceder al interior portando el arma cortopunzante.

El hecho se registró en las áreas de salas de espera, donde el individuo rompió un vidrio y amenazó a varias personas, motivado por una disputa relacionada con su esposa, que se encontraba en el hospital.

Hombre con un machete acorraló a policías y seguridad en el Hospital Universitario de Cali - crédito capturas de pantalla @ColombiaOscura/X
Hombre con un machete acorraló a policías y seguridad en el Hospital Universitario de Cali - crédito capturas de pantalla @ColombiaOscura/X

La escena terminó en forcejeos y gritos, mientras la seguridad privada del Hospital Universitario intentaba controlar al hombre antes de la llegada de las autoridades. De hecho, entre vigilantes, policías y personal médico, debieron acorralarse tras una camilla en un pasillo para salvaguardarse de los movimientos del joven con su arma cortopunzante.

En las grabaciones se oye que el agresor exigía ver a su esposa, mientras los vigilantes trataban de contenerlo y persuadirlo para que soltara el machete: “Llámame a mi mujer, papi”, repetía el hombre, a lo que los guardias respondían: “Suéltalo (el machete), que no estamos haciendo nada malo, hombre. Soltá el machete, güeón (sic)”.

A medida que la situación se intensificaba, uno de los vigilantes advertía: “Cierren, cierren, cierren, cierren”, buscando proteger a quienes permanecían en el área.

Ante la gravedad de la situación, desde la administración del hospital solicitaron la intervención inmediata de la Policía, cuyos agentes lograron reducir al hombre y retirarlo del lugar, y llevarlo a una estación para evitar una tragedia mayor.

Los hechos ocurrieron en los pasillos del Hospital Universitario del Valle - crédito Gobernación del Valle del Cauca
Los hechos ocurrieron en los pasillos del Hospital Universitario del Valle - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El individuo fue trasladado, pero no quedó en calidad de capturado. Según información suministrada a Infobae Colombia, desde el hospital no se presentó denuncia formal por lo ocurrido, de manera que el hombre recuperó su libertad pocas horas después del acontecimiento. Las autoridades evalúan reforzar los protocolos de seguridad en el hospital para evitar que hechos similares se repitan.

Concejales de Cali advierten por aumento de homicidios y cuestionan la estrategia de seguridad: “Estamos contando muertos”

En una sesión de control político realizada en el Concejo de Cali, varios cabildantes expresaron su preocupación por el incremento de homicidios y la falta de resultados de la actual estrategia de seguridad en la ciudad.

Solo en lo que va de 2026, Cali suma 267 asesinatos, cifra que se disparó tras una Semana Santa especialmente violenta, con 25 muertes reportadas.

Durante el debate, los concejales coincidieron en señalar que los recursos económicos no son el problema principal. Cali cuenta con presupuestos históricos para seguridad, pero los indicadores de violencia siguen en aumento y la percepción de inseguridad se mantiene alta.

Concejales de Cali denuncian exponencial incremento de inseguridad - crédito Alcaldía de Cali
Concejales de Cali denuncian exponencial incremento de inseguridad - crédito Alcaldía de Cali

Según informó el medio CW+, la concejal María Carmen Londoño cuestionó la distribución de las cámaras de vigilancia en la ciudad. Explicó que la mayoría de los dispositivos están concentrados en sectores de altos ingresos como Ciudad Jardín y Granada, mientras que en comunas con mayor incidencia de homicidios, como la 13, 14 y 15, la presencia tecnológica es mínima. Londoño agregó que, de las casi 2.000 cámaras que existen, más de 800 se encuentran fuera de servicio o son obsoletas.

El concejal Roberto Ortiz criticó, citado por el mismo medio, la gestión del alcalde Alejandro Eder, advirtiendo que la administración parece desconectada de la realidad.

Cali implementará 42 nuevos sistemas automáticos de fotodetección electrónica, con 30 cámaras fijas y 12 móviles, para fortalecer la seguridad vial - crédito Alcaldía de Cali
Las cámaras de seguridad de Cali no funcionan en su totalidad - crédito Alcaldía de Cali

Ortiz señaló que, mientras el mandatario promociona el turismo en redes sociales, la ciudadanía enfrenta una crisis de violencia. El cabildante enfatizó la necesidad de dotar a la Policía de drones de última tecnología, vehículos blindados y un comando central moderno. “El alcalde es el jefe de la Policía y no puede seguir escudándose en el Gobierno Nacional”, afirmó.

Por su parte, el concejal Juan Felipe Murgueitio advirtió sobre la cercanía de cultivos de coca y la presencia de narcotráfico en los alrededores de Cali. Murgueitio sostuvo que las organizaciones criminales han cambiado su estrategia y la administración local no ha logrado adaptarse a ese escenario. “No es falta de plata, es cómo se está gastando”, puntualizó.

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