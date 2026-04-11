Colombia

El Festival del Chucu Chucu transformará el Parque Simón Bolívar en una gran pista de baile

Artistas icónicos, innovaciones técnicas y un enfoque social prometen una celebración única para el público bogotano

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El Festival del Chucu Chucu transformará el Parque Simón Bolívar en Bogotá en una gran pista de baile el próximo 18 de julio.
El Festival del Chucu Chucu transformará el Parque Simón Bolívar en Bogotá en una gran pista de baile el próximo 18 de julio.

El Festival del Chucu Chucu transformará el Parque Simón Bolívar en Bogotá en una gran pista de baile. La experiencia incluirá una tarima 360 grados y la presencia de destacados artistas de la música popular, tropical, salsa y vallenato.

El evento, que se llevará a cabo el 18 de julio de 2026, participarán figuras como Espinoza Paz, Wilfrido Vargas, Alci Acosta (en su despedida), Pipe Bueno, Paola Jara, Los Melódicos, Fruko y Sus Tesos, y Peter Manjarrés.

El acceso será exclusivo para mayores de 18 años; los boletos pueden adquirirse con un 40% de descuento hasta el 30 de abril.

Cartel de artistas y repertorio del Festival del Chucu Chucu

El aclamado compositor mexicano, Espinoza Paz, reveló una desconocida anécdota de su juventud durante una entrevista, explicando cómo los nervios le jugaron en contra
Espinoza Paz es uno de los compositores y cantantes más reconocidos de la música regional mexicana.

La programación incluye voces representativas de la música popular, la salsa, el merengue, el bolero y el vallenato.

Espinoza Paz, cuyo nombre real es Isidro Chávez Espinoza, nacido en Angostura, Sinaloa, México, es uno de los compositores y cantantes más reconocidos de la música regional mexicana gracias a éxitos como “Soltero Feliz”, “Olvido Intencional” y “El Próximo Viernes”.

El “Rey del Merengue”, Wilfrido Vargas, músico, compositor, productor y director de orquesta, es considerado una figura clave en la internacionalización del merengue popularizando canciones como “El baile del perrito”, “El jardinero”, “Abusadora” y “Volveré”.

Checo Acosta reveló que recientemente descubrieron que su padre no tenía ingresos fijos por sus canciones - crédito @alciacostac/Instagram
El destacado maestro del bolero, Alci Acosta, se despide de su público después de seis décadas de carrera.- crédito @alciacostac/Instagram

El destacado maestro del bolero, Alci Acosta, se despide de su público después de seis décadas de carrera. Este cantante, pianista y compositor reconocido por su interpretación de boleros y música tropical se ha destacado por su voz profunda y su estilo melancólico, popularizando temas como “Traicionera” y “La copa rota”.

Pipe Bueno brindará éxitos de la música popular como “Cupido Falló” y “Guaro”. Andrés Felipe Giraldo Bueno, su nombre real, se ha destacado en la música popular colombiana fusionando géneros como la ranchera y la música regional mexicana con sonidos modernos, consolidando una base de seguidores en Colombia y otros países de América Latina.

Paola Jara. Esta reconocida cantante y compositora de música popular colombiana inició su carrera desde temprana edad y se consolidó como una de las voces femeninas más representativas del género, interpretando canciones que abordan temas de amor y desamor como “Murió el amor”, “Mala mujer” y “Salud por él”.

La cantante de música popular se dejó llevar por el ambiente durante una reciente presentación en Nariño - crédito @paolajarapj/Instagram
Paola Jara se consolidó como una de las voces femeninas más representativas del género, interpretando canciones que abordan temas de amor y desamor como “Murió el amor”, “Mala mujer” y “Salud por él”. - crédito @paolajarapj/Instagram

La orquesta Los Melódicos, fundada en Caracas por el músico y director Billo Frómeta, es una de las más emblemáticas de la música tropical en América Latina y ha marcado varias generaciones, manteniendo presencia constante en salones de baile, festivales y fiestas familiares gracias a éxitos como “Apágame La Vela”, “Merecumbe” y “Amparito”.

La salsa estará presente con Fruko y Sus Tesos, agrupación colombiana fundada por el músico y productor Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruko. A lo largo de su historia, han contado con vocalistas emblemáticos como Joe Arroyo y Wilson Saoko, y han popularizado éxitos como “El preso”, “Tania”, “El Preso” y “El Caminante”.

Finalmente, el vallenato llegará de la mano de Peter Manjarrés, quien ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del vallenato contemporáneo, colaborando con importantes acordeoneros como Juancho de la Espriella y Sergio Luis Rodríguez. Entre sus interpretaciones más conocidas figuran “El Caballero”, “Te empeliculaste” y “Traga’o de ti”, con las que ha obtenido premios como el Grammy Latino y varios Congos de Oro.

Experiencia y despliegue técnico en el Parque Simón Bolívar

Peter Manjarrés fue declarado culpable en caso de abuso laboral ante la Corte Suprema de Justicia
Peter Manjarrés, quien ha logrado consolidarse como una de las voces más reconocidas del vallenato contemporáneo, colaborando con importantes acordeoneros como Juancho de la Espriella y Sergio Luis Rodríguez - crédito @petermanjarres/Instagram

La organización del festival estará en manos de Juan Velásquez Entretenimiento y Ricardo Leyva Producciones, quienes implementarán una innovadora tarima 360 grados. De esta forma, el público tendrá visibilidad sin obstáculos desde cualquier ubicación.

El despliegue incluye tecnología avanzada en luces y sonido, así como pantallas de última generación diseñadas para maximizar la experiencia musical y visual. La propuesta busca asegurar cercanía entre los artistas y los asistentes durante toda la jornada.

Parque Simón Bolívar será el escenario de una celebración musical continua, con el compromiso de ofrecer confort y seguridad para quienes asistan. El montaje técnico de primer nivel será clave para crear una atmósfera festiva y envolvente.

Boletas, descuentos y causa social del festival

Fruko y sus Tesos se presentarán el sábado 23 de marzo en el Festival Estéreo Picnic - crédito @FrukoOnLine/Facebook
La agrupación Fruko y Sus Tesos, a lo largo de su historia, han contado con vocalistas emblemáticos como Joe Arroyo y Wilson Saoko, - crédito @FrukoOnLine/Facebook

La entrada está reservada para personas mayores de 18 años. La boletería ya está disponible y quienes adquieran sus boletos antes del 30 de abril recibirán un 40% de descuento.

El Festival del Chucu Chucu trasciende el espectáculo artístico y promueve la unión entre la música y la solidaridad, al integrar una causa social en su desarrollo.

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