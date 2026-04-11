Alcalde de Ipiales habló sobre efectos económicos y sociales del alza de aranceles impuesta por el Gobierno ecuatoriano: “Apaguemos y vámonos”

Alcalde de Ipiales habló sobre los efectos económicos y sociales tras alza de arancel impuesta por el Gobierno ecuatoriano - crédito Colprensa/EFE

Luego del anuncio de Ecuador de elevar al 100% la tasa arancelaria para importaciones colombianas, las entidades gremiales de Nariño señalaron que este incremento marca el episodio más tenso de la relación bilateral desde el surgimiento de disputas diplomáticas entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Esta medida, conocida como “tasa de seguridad”, intensifica la incertidumbre económica en la región fronteriza del suroccidente colombiano y agrava la ya precaria situación de sectores clave, según informó el alcalde Amílcar Pantoja en entrevista con La FM.

Conforme a sus declaraciones, la crisis desencadenó la pérdida de más de 2.000 empleos directos en Ipiales, concentrados en los rubros del transporte y la intermediación aduanera. Esta cifra sitúa el actual deterioro económico como un hecho “histórico” en la memoria reciente de la ciudad. Además, Pantoja detalló que la reducción del comercio transfronterizo puso en riesgo el funcionamiento de empresas que dependen del intercambio con Ecuador.

El incremento del arancel a las exportaciones colombianas afecta directamente a la dinámica económica de Ipiales y otras comunidades fronterizas, dada su alta dependencia del comercio con Ecuador - crédito Karen Toro/Reuters

Por otra parte, la falta crónica de alternativas productivas en la zona se ve reflejada en la escasa presencia industrial, ya que, como señaló el alcalde: “En Nariño no tenemos industria”.

Para Amílcar Pantoja, el incremento del arancel a las exportaciones colombianas afecta directamente la dinámica económica de Ipiales y otras comunidades fronterizas, dada su alta dependencia del comercio con Ecuador. El alcalde describió el escenario en términos de desánimo ciudadano: en sus palabras, en las calles se vive una sensación de “apaguemos y vámonos”, reflejo de la paralización de las actividades comerciales tradicionales.

La reducción drástica del flujo de mercancías y personas debilitó los sectores vinculados a la agricultura, el comercio y la logística. El mandatario local puntualizó que productos como la papa y los lácteos, así como la actividad en hoteles, restaurantes y servicios aduaneros se ven especialmente perjudicados. En ausencia de tejido industrial, la economía local depende casi por completo de estas actividades, por lo que el endurecimiento de las restricciones comerciales impacta de manera inmediata el empleo y la estabilidad social.

Restricciones en el puente de Rumichaca y riesgo de bloqueo comercial

Transportistas y comerciantes bloquean el puente de Rumichaca, principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, en protesta contra los aranceles que afectan el comercio binacional - créditosuminstrada

La crisis fronteriza modificó la operatividad habitual del puente de Rumichaca, el principal eje de tránsito entre Colombia y Ecuador. Según Amílcar Pantoja, actualmente solo está habilitado para el flujo migratorio estándar y para ciertas transacciones comerciales de baja escala. Por el contrario, el “transporte de carga grande es el que se ha visto directamente afectado”, lo que, de acuerdo con el testimonio brindado a La FM, genera consecuencias económicas para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La presión social derivada de la crisis comienza a traducirse en una escalada de protestas. El alcalde de Ipiales reveló que grupos de comerciantes se plantean “no tener otra opción que bloquear el puente Rumichaca”, como medida de reclamo por la falta de soluciones. Frente a este escenario, Pantoja afirmó haber dialogado con los sectores implicados y les advirtió sobre los posibles efectos adversos de nuevas interrupciones en el paso binacional.

La sucesión de restricciones y la creciente angustia en la frontera intensificaron un sentimiento de resignación en la población local. En palabras del alcalde Pantoja: algunos habitantes perciben su vida fronteriza como un “karma”, resultado de la dependencia exclusiva de la economía binacional.

Amílcar Pantoja indicó que la crisis diplomática desencadenó la pérdida de más de 2.000 empleos directos en la ciudad de departamento de Nariño - crédito Alcaldía Ipiales

En la búsqueda de una salida a la crisis, el mandatario hizo un llamado a las autoridades nacionales de ambos países para establecer un canal de diálogo directo. Según expresó en el diálogo: “La solución real es que ambos gobiernos se reúnan y dialoguen”. Este llamado subraya la expectativa de posibles encuentros institucionales que orienten la adopción de mecanismos para paliar la crisis y restablecer la normalidad en la región.