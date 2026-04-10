Colombia

Un cilindro de gas entro por el techo de una vivienda dejando graves daños materiales: no fue un atentado terrorista

Un menor de 10 años que se encontraba en la vivienda al escuchar el primer estruendo abrió la reja y salió a la terraza, al escuchar el segundo ruido, correspondiente a la caída del objeto, corrió hacia la calle a buscar ayuda para su abuela

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Cilindro de gas cayó en una vivienda en Soledad en Atlántico - crédito Emisora del Atlático
Cilindro de gas cayó en una vivienda en Soledad en Atlántico - crédito Emisora del Atlático

Un cilindro de gas cayó abruptamente en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, en la tarde del jueves 9 de abril 2026, provocando importantes daños en la estructura de la casa sin que se registraran lesionados.

Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron que el cilindro saliera disparado desde un taller improvisado cercano, lo que ha llevado a la intervención de la Oficina de Gestión de Riesgos de Soledad con acciones para mitigar los efectos materiales del incidente, según informó el medio El Heraldo.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 4:00 p. m., cuando, de acuerdo con el testimonio de Joyce Manotas, hija de Marta Olivares, el cilindro explotó y fue lanzado con fuerza, impactando directamente en la sala de su vivienda.

Momentos de tensión se vivieron en un barrio de Soledad, Atlántico, cuando un cilindro de gas cayó sobre el techo de una vivienda, causando graves daños materiales. Vecinos y autoridades acudieron al lugar para evaluar la situación - crédito @luchovoltios/X

Manotas relató al medio de comunicación que su hijo de 10 años se encontraba en la sala y logró salir corriendo luego de escuchar dos ruidos fuertes: primero, el de la explosión y, posteriormente, el impacto del cilindro en la vivienda. Cuenta que abrió la reja y salió a la terraza, al escuchar el segundo ruido, correspondiente a la caída del objeto, corrió hacia la calle a buscar ayuda para su abuela.

Los vecinos intervinieron rápidamente: tomaron al menor, que intentaba correr hacia la vía pública, y después auxiliaron a la señora Marta, que debió ser trasladada a un centro médico debido al fuerte impacto emocional. Manotas confirmó a El Heraldo que el chequeo médico a su madre resultó favorable y que no sufrió heridas físicas. Las declaraciones y los hechos han sido corroborados con los videos que circularon en las redes.

Este hecho fue consignado en videos que circularon en redes sociales, donde se observan tanto la llegada de la Policía y del Cuerpo de Bomberos al sitio, como las consecuencias inmediatas en el inmueble afectado.

El ciudadano dejó el tanque mal cerrado. La acumulación de gas produjo la explosión - crédito bomberosrionegro/Instagram
Los vecinos intervinieron rápidamente: tomaron al menor, que intentaba correr hacia la vía pública, y después auxiliaron a la señora - crédito bomberos/Instagram

Las imágenes difundidas muestran a la señora Marta Olivares conversando visiblemente afectada por el susto y a los bomberos extrayendo el cilindro que, tras el accidente, destruyó todo el techo, los muebles y aparatos electrónicos, como el televisor. Joyce Manotas también mencionó que: “Lo más grave es estar a la intemperie por el techo. Pero el susto con mi mamá y el niño fue grande”.

La gravedad del accidente reside en los daños materiales sufridos por la vivienda: el techo fue destruido, dejando a sus ocupantes expuestos a la intemperie, y el interior resultó afectado con la pérdida de bienes mobiliarios y electrónicos. Ante esta situación, la Oficina de Gestión de Riesgos de Soledad inició el acompañamiento a la familia, con asistencia centrada en la reparación mínima necesaria para que puedan restablecer la cubierta del inmueble.

Cilindro causó explosión y graves daños en la vivienda de un adulto mayor

Así quedó la vivienda del ciudadano de 77 años en Rionegro, Antioquia - crédito Bomberos de Rionegro
Así quedó la vivienda del ciudadano de 77 años en Rionegro, Antioquia - crédito Bomberos de Rionegro

El martes 3 de marzo de 2026, en Rionegro, Antioquia, un hombre de 77 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado tras una explosión en su vivienda, causada por una fuga de gas. El incidente se originó cuando la válvula de un cilindro de gas quedó medio abierta, lo que permitió que el gas se acumulara en el ambiente y en la cocina. La explosión ocurrió al encender la estufa.

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro recibió la alerta a las 9:52 a. m. y llegó al lugar seis minutos después. Siete bomberos, junto con personal médico, intervinieron utilizando una máquina de extinción y una ambulancia. Durante la operación, los rescatistas aseguraron el cilindro y lo trasladaron a un área abierta para evitar nuevas explosiones.

El afectado recibió atención inmediata y fue remitido a un centro asistencial para tratamiento especializado. El evento dejó daños significativos en la estructura de la vivienda, especialmente en el techo y en otras áreas internas, según reportaron los equipos de emergencia y gestión del riesgo presentes en el lugar.

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