Colombia

Santiago Botero arremetió contra Abelardo de la Espriella, al que consideró un “bufón” de la política: “Ese man es un bandido”

En entrevista concedida a Infobae Colombia, el candidato que promete “balín” para los delincuentes no se guardó calificativos para describir lo que representa el abogado de derecha, al que vinculó con poderosos criminales como Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

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Santiago Botero visitó Infobae Colombia
El aspirante presidencial Santiago Botero aprovechó su visita a Infobae Colombia para despacharse en contra del abogado Abelardo de la Espriella - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En un huracán de calificativos, fieles a su estilo contestatario y sin filtros, el aspirante presidencial Santiago Botero cargó con dureza contra uno de sus contendores en la carrera hacia la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, al que no dudó de calificar como “bufón” y, además, acusó de aprovecharse del sistema que mantiene a más de la mitad del país en la pobreza.

Botero, en su visita a las instalaciones de Infobae Colombia, aseguró que De la Espriella, pese a prometer un cambio, “ha representado a narcotraficantes” y otros poderosos criminales y sostuvo prácticas políticas tradicionales que, bajo su Gobierno, “ampliarían las brechas de pobreza y de desigualdad”, y permitirían —según dijo— que “los bandidos se multipliquen en este país”.

Yo no tengo nada personal contra Abelardo. A mí, lo que me parece es que es un bufón. Es un tipo que toda la vida ha vivido del sistema que hoy tiene a 27 millones de pobres en Colombia. Ha representado a narcotraficantes, a “Papá Pitufo”, se ha aprovechado de la plata de los pobres de Venezuela, y hoy llega y dice que es el que va a sacar a los pobres de la pobreza”, señaló.

Abelardo de la Espriella fue objeto de contundentes señalamientos por parte del candidato presidencial Santiago Botero, que lo acusó de querer "robarse el país" - crédito REUTERS - Colprensa
Abelardo de la Espriella fue objeto de contundentes señalamientos por parte del candidato presidencial Santiago Botero, que lo acusó de querer "robarse el país" - crédito REUTERS - Colprensa

A su vez, con su acostumbrado tono desafiante, Botero diferenció su candidatura de la de otros sectores y enfatizó que la suya “no tiene jefe económico ni político”. Y que su campaña es autofinanciada, excluyendo a figuras como el presidente Gustavo Petro, o los exmandatarios Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos o César Gaviria de cualquier injerencia, como sucedería con otros aspirantes.

Y es que el empresario recalcó que, mientras los candidatos principales, incluyendo a Iván Cepeda, Paloma Valencia y el mismo De la Espriella dependen de las estructuras políticas existentes, su fórmula “puede tomar las decisiones que se tienen que tomar para arreglar este país”. Eso fue apenas la antesala de su especial andanada contra el abogado que promueve el lema de ‘firmes por la patria’.

Hoy está mendigándole a Cambio Radical y a los partidos políticos que se le unan. El outsider, el antipolítico, rogándole a los politiqueros que se le sumen", agregó el candidato antioqueño, que puso un ejemplo para representar su indignación frente a esta candidatura. “Aquí estamos diciendo que vamos a poner a cuidar al barrio a los ladrones del barrio. Es una bufonada”, remarcó Botero a esta redacción.

Santiago Botero culpó a Abelardo de la Espriella de aprovecharse del hambre en Colombia y Venezuela
Santiago Botero culpó a Abelardo de la Espriella de aprovecharse del hambre en Colombia y Venezuela - crédito equipo de comunicaciones Santiago Botero

Santiago Botero a Abelardo de la Espriella: “Se quiere robar este país completo”

Con ello, el candidato aprovechó para criticar la propuesta reciente de De la Espriella de crear un departamento de investigación dependiente de la presidencia. “Abelardo diciendo que él iba a montar un departamento de investigación debajo del presidente para investigar cuando él sea presidente. ¿Cuál es la separación de poderes? Ese man es un bandido y se quiere robar este país completo”, señaló.

Ante la pregunta sobre el liderazgo real en la contienda, Botero sostuvo que la centralidad sigue estando en Gustavo Petro, al que describió como el verdadero “competidor” y aseguró que la diferencia es que él sí sabe “producir plata” en contraste con los “teóricos” de la clase política tradicional, pues en su condición de empresario es consciente de manera plena “por dónde entra el billete”.

Así rechazó el aparataje político tradicional y cuestionó la transparencia de sus rivales

Botero aseguró que los aspirantes fuertes en las encuestas “son políticos corrientes” subordinados a intereses económicos o de partidos, a diferencia de su proyecto, el cual calificó de genuinamente independiente. “No tenemos jefe político ni jefe económico, ni trabajamos con actores armados. Sí tenemos la capacidad de hacer lo que hay que hacer, porque estamos dispuestos a dar la vida”.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
Carlos Fernando Cuevas es la fórmula vicepresidencial del controvertido Santiago Botero, que lucha por abrirse un espacio en la contienda política - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En esa misma línea defendió la legitimidad de su popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, en el que afirmó liderar la comunicación política, y señaló la diferencia con el resto de candidatos. “Nosotros manejamos el cincuenta por ciento de la comunicación y yo ni he pautado, ni he comprado un bot, ni he comprado un usuario (...) Soy genuinamente real”, destacó Botero.

Sobre los recursos económicos de la campaña, el candidato insistió en que “se está financiando directamente. Así que (Luis Carlos) Sarmiento Ángulo, los contratistas y todos los empleados de este país no nos pueden dar órdenes”, dijo a Infobae Colombia, al insistir que el origen de los recursos determina la autonomía política para “tomar las decisiones que se tienen que tomar”.

Y enfatizó su transparencia invitando a un eventual debate con prueba de polígrafo. “Yo creo que ninguno de ellos es capaz de hacer una prueba de polígrafo con nosotros en un debate. Nosotros sí. (...) A mí me revisó el Morgan Stanley, los bancos cuando les vendí mis fondos. Yo soy a prueba de todas esas pendejadas y tengo una ventaja. Los hechos hablan más que las palabras”, reafirmó el paisa.

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