Renta Joven 2026: este es el enlace para consultar los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros para el primer pago antes del 10 de abril

Renta Joven 2026 permite a 27.668 beneficiarios reclamar el primer pago del año con abonos pendientes de 2025 - crédito Prosperidad Social

Hasta el viernes 10 de abril de 2026, 27.668 jóvenes beneficiarios del programa Renta Joven podrán reclamar el primer pago del año, que incluye tanto el ciclo actual como abonos pendientes de 2025. Prosperidad Social, entidad encargada de las transferencias monetarias, destinó más de 22.700 millones de pesos para esta jornada, buscando asegurar la permanencia y graduación de estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Este ciclo de pagos cubre a participantes de universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y el Sena. Los recursos pueden reclamarse presencialmente en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, nuevos operadores habilitados para el proceso. Los jóvenes pueden consultar la ubicación exacta de los puntos de cobro por municipio en el enlace oficial: https://goo.su/UKLVg.

Detalles y modalidades del pago para Renta Joven 2026

Los incentivos entregados corresponden a diferentes conceptos según el origen académico. Para estudiantes de 33 Instituciones de Educación Superior (IES), el pago incluye el valor de la matrícula correspondiente al segundo semestre de 2025. Para los aprendices del Sena, la transferencia corresponde a los meses de octubre y noviembre de 2025.

Prosperidad Social destinó más de 22.700 millones de pesos para asegurar la permanencia y graduación de estudiantes vulnerables en Renta Joven - crédito Prosperidad Social

El monto de los incentivos varía según la modalidad:

Para IES: $400.000 por matrícula y $400.000 adicionales si se cumple el criterio de excelencia académica.

Para aprendices Sena: $200.000 por cada mes verificado durante el ciclo.

En 2026, el programa mantendrá la periodicidad y las reglas históricas para los incentivos de permanencia y excelencia. El primer ciclo del año, activo entre marzo y abril, contempla el pago a más de 52.000 beneficiarios en todo el país.

Los beneficiarios bancarizados que presentaron rechazos en los pagos de los ciclos 5 y 6 del año anterior podrán cobrar los recursos por giro, una vez validado el caso y el motivo del rechazo. El esquema de giro se mantiene como opción adicional para quienes tienen dificultades de acceso a servicios financieros, garantizando inclusión y cobertura nacional.

Nuevo operador y cobertura nacional de pagos

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que la unión de empresas SuRed y SuperGiros ganó la licitación pública Imyc 01 FIP de 2026. El contrato tiene como objetivo la prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago para los programas administrados por la entidad.

SuRed y SuperGiros, como nuevos operadores, habilitaron más de 31.000 puntos para el cobro presencial de Renta Joven en 1.108 municipios- crédito Prosperidad Social

La red de SuRed y SuperGiros habilitó más de 31.000 puntos directos en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país, llegando a zonas rurales y urbanas, especialmente donde la población no cuenta con acceso bancario. Este esquema de pago coexistirá con los canales bancarizados mientras avanza la implementación del Sistema Nacional de Pagos, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

El modelo permite que los beneficiarios elijan el canal de pago más conveniente, promoviendo la inclusión financiera de jóvenes y otros segmentos vulnerables, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 2294 de 2023.

Además de Renta Joven, la operación de SuRed y SuperGiros abarca otros programas emblemáticos como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Las transferencias se realizarán bajo la nueva modalidad, mientras se fortalece la infraestructura del sistema nacional de pagos.

Impacto del programa y cifras anuales

El monto de incentivos varía según modalidad: para IES es de hasta $800.000 y para el Sena, $200.000 por mes verificado - crédito Prosperidad Social

Durante 2025, Renta Joven benefició a 178.998 estudiantes en todo el territorio nacional, con una inversión anual de 155.536 millones de pesos. La estrategia busca apoyar la permanencia y graduación de jóvenes que cursan estudios superiores o formación técnica y tecnológica, priorizando la atención de quienes enfrentan condiciones económicas adversas.

Para el ciclo actual, Prosperidad Social reportó una inversión de más de 22.768 millones de pesos. Los pagos incluyen tanto los incentivos del ciclo 1 de 2026 como abonos pendientes de ciclos anteriores, permitiendo así que los jóvenes regularicen su situación y mantengan el acceso a los apoyos del Estado.

Los participantes que enfrenten dificultades con sus pagos bancarizados —por ejemplo, rechazos en las cuentas Daviplata— podrán gestionar el cobro por giro, previa revisión individualizada por parte de Prosperidad Social. Esta flexibilidad es parte de los esfuerzos por mejorar la cobertura y eficiencia de la política social dirigida a la juventud.