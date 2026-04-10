Interpol emitió circulares rojas contra Iván Márquez y el Zarco Aldinever por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: los buscarán hasta en Venezuela

El senador del Centro Democrático señaló la proximidad de cultivos ilícitos de coca a la ciudad de Cúcuta - crédito Colprensa

La Policía Nacional de Colombia informó que ya fueron emitidas las circulares rojas de Interpol con el fin de localizar y capturar a Iván Márquez y Zarco Aldinever, ambos reconocidos como cabecillas de la Segunda Marquetalia, quienes son señalados por las autoridades como presuntos responsables intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La decisión fue anunciada este viernes 10 de abril por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

La Fiscalía General de la Nación había solicitado semanas atrás las órdenes de captura contra los líderes de esta organización disidente de las Farc, impulsando así la activación del mecanismo de búsqueda internacional.

Según la Policía Nacional, la publicación de la circular roja activa la colaboración de 196 países miembros de Interpol para localizar y detener a Iván Márquez, John 40 y Zarco Aldinever. Otros incluidos son John Jairo Bedoya Arias (alias Rusbel o Rumba), Alberto Cruz Lobo (alias Enrique Marulanda) y Diógenes Medina Hernández (alias Gonzalo), con una recompensa de 2.000 millones de pesos para cada uno.

Iván Márquez y 'zarco' Aldinéver ya tienen circular por aprte de la Interpol - crédito Ariana Cubillos/AP

Tal disposición amplía el alcance operativo de las autoridades colombianas, permitiendo que las agencias policiales de todos los continentes contribuyan a la aprehensión de los señalados.

La medida busca no solo la detención, sino consolidar un frente de cooperación judicial que refuerce los esfuerzos de Colombia para desarticular redes criminales con capacidad de acción transnacional.

La Dijin de la Policía Nacional, en declaraciones recogidas en su comunicado oficial, subrayó que el objetivo es lograr tanto la judicialización como la captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Uribe Turbay: “Ese es el firme propósito de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, lograr la judicialización y la captura del último responsable y de quienes participaron en este lamentable magnicidio”, afirmó coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Co

Las disidencias de las Farc fueron señaladas como presuntas responsables materiales dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades en el caso - crédito Reuters

La Fiscalía mantiene activas varias líneas de investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en circunstancias que siguen siendo materia de esclarecimiento judicial. Las autoridades han reiterado que el objetivo es identificar tanto a los autores materiales como a los determinadores del crimen.

Dentro del proceso también se ha hecho referencia a alias Kendy Téllez Álvarez, conocido como “Yako”, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos a cambio de información que permita ubicarlo. Este anuncio hace parte del programa de recompensas que busca incentivar la colaboración ciudadana en la desarticulación de redes criminales.

En el caso de alias Zarco Aldinever, las autoridades han reiterado que continúa siendo buscado y que no existe evidencia oficial de su muerte. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó recientemente que, para los investigadores, el jefe militar de la Segunda Marquetalia permanece con vida, por lo que sigue vigente la orden de captura en su contra tras el cierre de los canales de diálogo con esa estructura armada.

Cartel de los más buscados divulgado por la Fiscalía General de la Nación, en el que se ofrecen recompensas por información que permita ubicar a los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados en la investigación - crédito Fiscalía General

Por su parte, alias Iván Márquez, identificado como Luciano Marín Arango, es considerado uno de los principales objetivos de las autoridades colombianas y extranjeras. Fuentes de inteligencia lo ubican fuera del país, con presunta permanencia en territorio venezolano, donde habría contado con redes de protección, aunque estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

El Gobierno colombiano y la Fiscalía han reiterado que las recompensas por información sobre su paradero se mantienen vigentes, incluyendo ofertas que alcanzan los 5.000 millones de pesos en el caso de Márquez, además de incentivos internacionales que, según reportes oficiales, pueden llegar hasta los 10 millones de dólares.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la presión internacional contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia y avanzar en su captura, en medio de un proceso judicial que continúa abierto y que sigue generando cooperación entre organismos de distintos países.