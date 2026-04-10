Ingreso Mínimo Garantizado: así será el pago para personas mayores de 60 años tras los cambios en los grupos del Sisbén

La Alcaldía de Bogotá garantiza la continuidad del subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado para más de 88.000 adultos mayores en 2026 - crédito Integración Social

Más de 88.000 adultos mayores en Bogotá continuarán recibiendo el apoyo del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en 2026, tras el anuncio de la Alcaldía Mayor durante la Megaferia del programa, que se llevó a cabo en el sur de la ciudad.

La decisión, comunicada por el alcalde Carlos Fernando Galán, garantiza que ningún beneficiario actual será excluido del subsidio, incluso si se producen cambios en su clasificación del Sisbén. La medida pretende dar tranquilidad y estabilidad a una de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, y refuerza el compromiso del Distrito con la protección social.

Galán enfatizó que, al inicio de su gestión, solo 38.000 adultos mayores accedían al subsidio. Actualmente, la cobertura supera los 88.000 beneficiarios, reflejando un crecimiento de más de 50.000 personas. El programa, que beneficia a cerca de 1,7 millones de ciudadanos en total, se consolida como una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza y el hambre en la capital.

Continuidad y ampliación del subsidio para adultos mayores

Ningún beneficiario actual del subsidio para adultos mayores será excluido, pese a posibles cambios en la clasificación del Sisbén - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que el subsidio Tipo C para personas mayores seguirá entregándose normalmente en 2026 a través de la plataforma IMG. La administración aseguró que, durante la transición a un esquema de integración con los Fondos de Desarrollo Local (FDL), ningún beneficiario dejará de recibir el apoyo económico mensual.

Esto se formalizó con las resoluciones 2398 y 2682 de 2025, que garantizan la continuidad del programa y descartan la eliminación del subsidio o la exclusión de personas mayores.

El subsidio atiende a más de 61.000 adultos mayores que cumplieron los criterios definidos: mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años, sin pensión, en condición de pobreza o vulnerabilidad, según las bases de datos entregadas por los FDL. Las transferencias se realizan cada mes y, para el primer semestre de 2026, se prorrogaron los convenios necesarios para asegurar la financiación.

El monto del subsidio fue incrementado por la actual administración, pasando de $130.000 a $150.000 mensuales. Este ajuste beneficia tanto a quienes ya recibían el apoyo como a los nuevos incorporados, y busca mejorar la capacidad adquisitiva de los adultos mayores sin pensión ni ingresos estables.

Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado para adultos mayores se encuentran aseguradas mediante convenios que financian el programa hasta 2026 - crédito Secretaría de Integración Social

Beneficios del IMG para las personas mayores de Bogotá

El programa IMG no solo entrega ayudas económicas, también favorece la inclusión social y productiva. El objetivo, según Galán, es que los beneficiarios puedan salir de la vulnerabilidad y no dependan de manera indefinida del subsidio. Para fortalecer este propósito, la administración ha implementado iniciativas como pasajes gratuitos en TransMilenio, de los que ya se benefician cerca de 450.000 personas. Esta medida facilita el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales para quienes más lo necesitan.

Durante la Megaferia del IMG, realizada en las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Santa Fe, la ciudadanía pudo acceder a orientación sobre los distintos componentes del programa. Allí se resolvieron dudas sobre el apoyo a personas mayores, familias en pobreza extrema, personas con discapacidad, primera infancia y educación.

Inclusión financiera y modernización de pagos

La estrategia también apuesta por la inclusión financiera, facilitando el acceso de los beneficiarios a billeteras digitales y servicios bancarios. Durante la Megaferia, el alcalde Galán y José Manuel Ayerbe, CEO de la billetera digital Dale!, lideraron un ejercicio de bancarización, acercando soluciones financieras ágiles y seguras a la población adulta mayor.

El programa IMG impulsa beneficios sociales como pasajes gratuitos en TransMilenio, favoreciendo la inclusión de 450.000 personas en Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La transición operativa hacia una administración conjunta con los FDL busca fortalecer la trazabilidad de los recursos, mejorar los mecanismos de pago y facilitar la entrega de las transferencias. Ahora, los subsidios serán financiados por los FDL mediante convenios interadministrativos con la Secretaría de Integración Social en las 20 alcaldías locales.

Cobertura, derechos y retos para 2026

El anuncio de la Alcaldía ratificó que ningún adulto mayor será excluido del Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026, sin importar actualizaciones en el Sisbén o cambios administrativos. El subsidio para adultos mayores seguirá siendo mensual, con ajustes en el monto y mejoras en la cobertura y los procesos administrativos.