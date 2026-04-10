Fiscalía dejó en evidencia el ‘modus operandi’ de los criminales que asesinaron al profesor Neill Cubides

La Fiscalía imputó cargos a los presuntos responsables del asesinato del docente - crédito U. Externado

El 9 de abril la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de Arnold Esteban Páez Herrera, Álvaro Andrés Gómez Méndez, Michael Andrés Chitiva Henao y Sergio David Vásquez Rivera, imputados como presuntos responsables del secuestro, hurto y posterior asesinato del profesor de la Universidad Externado Neill Cubides Ariza.

A pesar del material probatorio que fue expuesto en las audiencias que se han registrado del caso, los procesados no aceptaron cargos por los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, las tres conductas agravadas. Sumado a ello, la Fiscalía pidió que los individuos sean imputados por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El modus operandi de la estructura criminal

Los detenidos harían parte de la red dedicada al ‘paseo millonario’ que operaba en varias zonas de Bogotá - crédito Fiscalía

Al revelar detalles de lo registrado el 15 de enero en la localidad de Chapinero, Bogotá, en donde el profesor abordó un taxi y, poco después, varios hombres ingresaron de forma violenta al vehículo para agredirlo físicamente con armas cortopunzantes con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas bancarias, el ente acusador dejó en evidencia el modus operandi que habría repetido la estructura criminal con otras víctimas.

Según la investigación, tras ser forzado a entregar la información, el profesor fue asfixiado y su cuerpo abandonado en una zona rural de Usme, donde fue hallado por las autoridades.

La Universidad Externado de Colombia ha pedido jusiticia por el asesinato del docente Cubides - crédito @ComExternado / X

Los investigadores reafirmaron que los detenidos formarían parte de una estructura criminal en Bogotá, que frecuentemente retenía a ciudadanos en vehículos para despojarlos de sus pertenencias bajo condiciones de violencia. El análisis del caso permitió identificar un patrón similar en otros delitos recientes en la ciudad, lo que sugiere la existencia de una organización con roles definidos y una logística planificada.

Además de la imputación, la Fiscalía confirmó que la investigación seguirá enfocada en establecer vínculos entre este hecho y otros casos similares registrados en la capital. La Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que el asesinato del profesor Cubides no constituye un hecho aislado, sino parte de una cadena de acciones delictivas como el “paseo millonario” contra un ciudadano europeo o el secuestro que sufrió la ciudadana Diana Ospina tras tomar un taxi en Chapinero.

Director de la Universidad del Externado realizó una petición al Gobierno nacional

La Fiscalía reafirmó que no se trató de un hecho aislado, sino de la repetición de un modus operandi que realizó la estructura criminal en repetidas ocasiones - crédito X

En diálogo con Blu Radio, el rector de la Universidad del Externado, Hernando Parra, indicó que en la comunidad académica se mantiene el luto por la muerte del docente Cubides.

Parra aprovechó el anuncio de la Fiscalía para enviarle un mensaje al Gobierno n

acional, al que le pidió no convertir en gestores de paz a los capturados por el asesinato del profesor universitario y los demás casos de “paseo millonario” registrados en Bogotá.

Parra manifestó que la universidad espera que los avances alcanzados por las autoridades no se vean afectados por decisiones que pudieran otorgar beneficios a los presuntos integrantes de la estructura criminal vinculada al asesinato del docente.

“El profundo dolor que aqueja nuestra universidad por el asesinato del docente y colega Neill Cubides, crimen cuyos autores parecen haber sido descubiertos y la miserable banda desmantelada gracias a la labor de la Policía y la Fiscalía; nuestra comunidad espera y exige que ninguno de estos apreciables logros resulte frustrado por el eventual reconocimiento a todos o a cualquiera de esa banda del injustificable título de gestores de paz”.

Cabe recordar que en Colombia un procesado por homicidio agravado, hurto calificado agravado, secuestro extorsivo agravado y ocultamiento o destrucción de pruebas puede enfrentar penas que, sumadas, podrán superar los 40 años de prisión. La condena exacta depende de circunstancias específicas y de la valoración judicial de los agravantes, además de aspectos que se puedan registrar durante el juicio.