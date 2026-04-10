Bebé nació en ambulancia en vía de Santander durante los bloqueos: la madre se desmayó mientras buscaba ayuda

La gestante, con 35 semanas de embarazo, tuvo que recorrer a pie parte del trayecto hasta el peaje de Lebrija por los bloqueos viales en Santander - crédito @ViasdeLaCigarra/X

En medio de los bloqueos en las vías del departamento de Santander por las protestas contra el aumento del impuesto predial, una mujer dio a luz en una ambulancia tras recorrer varios kilómetros a pie para buscar atención médica, durante los bloqueos y protestas del jueves 9 de abril de 2026.

La mujer, proveniente de la vereda La Fuente, intentaba llegar al hospital de Girón para un control de embarazo, pero el cierre de la vía los obligó a ella y a su esposo a caminar gran parte del trayecto.

El nacimiento se volvió viral en redes sociales, ya que las unidades de la Policía y funcionarios de salud debieron movilizarse en el trayecto entre Lebrija y Girón, luego de que la gestante, con 35 semanas de embarazo, cayera desmayada en el peaje de Lebrija debido al esfuerzo físico y la imposibilidad de movilizarse en vehículo.

El hospital más cercano del peaje de Lebrija era el Hospital Local de Lebrija, a 4.7 kilómetros a pie - crédito Google Maps

Al llegar al peaje, sufrió una caída y comenzó el trabajo de parto. El médico Jorge Villamizar y el equipo de emergencias la atendieron en la ambulancia, donde la bebé nació en apenas cuatro minutos, con un peso de 2.100 gramos, considerado bajo por los especialistas que atendieron a la progenitora.

“La ambulancia llegó en menos de un minuto. Los médicos notaron que tenía dilatación completa, de 10 centímetros, lista para el expulsivo”, explicó Ronaldo Uribe, director del Servicio de Atención al Usuario (SAU) del programa Vías de la Cigarra, encargado de la atención en la emergencia, en diálogo con el medio santandereano Vanguardia.

Según el equipo médico, tanto la madre como la recién nacida “se encuentran estables”, aunque la bebé, por ser prematura y de bajo peso, fue remitida a un centro especializado, relató una fuente médica consultada por El Tiempo.

Los bloqueos, que forman parte de una ola de protestas por el alza en los avalúos catastrales, han generado complicaciones en el acceso a servicios de salud en la región.

La bebé nació baja de peso y prematura, pero está estable según los especialistas que la están atendiendo - crédito @ViasdeLaCigarra/X

En lo que va de la jornada, el personal de Vías de la Cigarra —programa que lidera el Instituto Nacional de Vías (Invías) con la asistencia técnica integral de Findeter, para mejorar la red vial de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro— confirmó que atendió otras cuatro emergencias, incluida la de un adulto mayor que requería soporte de oxígeno.

Aumentos de hasta un 300%: los reclamos de los santandereanos por incrementos en el impuesto catastral

Desde la mañana del 9 de abril, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija, Santander, bloquearon la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja y el Aeropuerto Internacional Palonegro, en rechazo a los incrementos en el impuesto predial.

Las manifestaciones afectaron la movilidad para viajeros y transportadores en una de las rutas más importantes del departamento que, incluso, significó la alerta por parte de la Aeronáutica Civil a los viajeros para revisar sus itinerarios de viaje.

Los manifestantes denunciaron que, tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), los cobros del predial han aumentado hasta un 300%.

La jornada de protestas del 9 de abril estuvo monitoreada por un Puesto de Mando Unificado en Santander - crédito Gobernación de Santander

La movilización no se limitó a Lebrija. También se reportaron bloqueos y concentraciones en municipios como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector del Páramo de Berlín.

Entre las principales exigencias de los manifestantes están la revisión de los avalúos catastrales y la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno nacional y las administraciones locales.

Un habitante del municipio de Floridablanca informó a este medio que el incremento fue casi general. Relató que, de forma anormal, “acá en la casa el impuesto es superior al millón de pesos. El año pasado estaba en 625,000 pesos aproximadamente. Subió a 1,025,000 pesos”. Sin embargo, se reportaron costos que sobrepasaron los dos millones de pesos, en algunos casos.