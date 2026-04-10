Colombia

Asalto a mano armada en restaurante de Usaquén quedó en video: motorizados hurtaron un reloj de alta gama

Los habitantes de la localidad de Usaquén denunciaron que siguen siendo recurrentes los atracos a ciudadanos y establecimientos por parte de individuos en motocicletas

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Los sujetos armados se llevaron un reloj de alta gama, en el restaurante ubicado en la calle 109 con carrera 15 - crédito @arielarmelv/X

Un violento asalto a mano armada quedó registrado en video en las horas de la tarde del jueves 9 de abril de 2026, en un restaurante ubicado en la calle 109 con carrera 15, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El hecho ocurrió a las 12:18 m., cuando dos hombres en motocicleta identificaron a su víctima, ingresaron al establecimiento y, bajo amenazas con arma de fuego, despojaron a un ciudadano de un reloj de alta gama.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observó cómo uno de los asaltantes descendió de la motocicleta, entró al restaurante y, tras intimidar a la víctima, le arrebató el accesorio. El ladrón huyó inmediatamente con su cómplice, que lo esperaba frente al local, y ambos escaparon en la motocicleta ya identificada por las autoridades.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se confirmó el asalto y sus voceros aseguraron que ya están en marcha las investigaciones con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

En esta zona de la localidad se han reportado varios casos de hurtos a lo largo de 2026. Ciudadanos y residentes denunciaron que entre las calles 100 y 127 hay una fuerte presencia de ladrones motorizados, y casi todos los atracos suceden a manos de sujetos con armas de fuego o cortopunzantes.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad en la ciudad. El bogotano Ariel Ricardo Armel fue uno de los denunciantes del hecho.

Minutos después de ocurrido el robo publicó en su cuenta de X: “Acaba de pasar en Bogotá. Plena 109 con 15, se entran al restaurante y con arma en mano atracan por un reloj. Bogotá y Colombia al garete, en manos de los criminales que saben que con Petro no hay autoridad ni mano firme contra los hampones. El porte de armas es la solución”, dijo.

Esta fue la denuncia del atraco armado en el norte de Bogotá - crédito @arielarmelv/X
Esta fue la denuncia del atraco armado en el norte de Bogotá - crédito @arielarmelv/X

Una ciudadana que presenció los hechos dijo, citada por El Tiempo: “Mi esposo y yo bajábamos por la 109 y vimos las motos subir para salir a la 9 al sur. Nos pareció muy sospechoso; eran aprox. 4 motos”.

Usuarios de redes comentaron que, principalmente, la responsabilidad recae sobre el alcalde Carlos Fernando Galán: “Aquí gerencia el HAMPA. Las estrategias que debe tomar el alcalde deben ser EXTREMAS. Por qué no copia lo que han hecho ciudades como Madrid, NY, Buenos Aires o El Salvador. Bogotá es ya un PELIGRO eminente (sic)”.

Escolta frustró robo de bicicleta de alta gama en la autopista Norte con calle 122

Una denuncia previa, también en la localidad de Usaquén, se difundió en las redes sociales. El sociólogo capitalino Diego Maldonado expresó que la preocupación por la seguridad en Bogotá no solo afecta a los clientes de restaurantes y comercios, sino también a quienes practican deportes en la vía pública.

“Increíble que toque salir a montar bici escoltados. Hoy se frustró un robo en la autopista norte con 122 gracias al escolta motorizado y el tren kmt”, relató Maldonado.

La bicicleta volvió a manos de su propietario, por la acción preventiva de un escolta privado - crédito @DiegoMaldonadoR/X

La percepción de inseguridad ha llevado a que muchos ciudadanos modifiquen sus rutinas y busquen apoyo en colectivos o seguridad privada para realizar actividades cotidianas.

Desde la Secretaría de Seguridad respondieron que querían “conocer más detalles de lo ocurrido y brindar acompañamiento”.

Ciudadano por poco es sometido a un atraco en el norte de Bogotá, su escolta armado le ayudó - @DiegoMaldonadoR/X
Ciudadano por poco es sometido a un atraco en el norte de Bogotá, su escolta armado le ayudó - @DiegoMaldonadoR/X

Sin embargo, en la sección de comentarios de la publicación se conocieron más casos de hurtos de bicicletas en el importante corredor vial.

El internauta Edwin Perilla escribió: “Están robando de a 3 a 4 bicicletas por semana en la autopista y hasta el momento no se ve nada de mejora (sic)”, dijo, y acompañó su denuncia con capturas de pantallas de chats que reportaron varios robos recientes.

Otro usuario comentó: “Oiga, es increíble que apenas aparezcan. Llevan 4 meses robando en ese mismo sector y a esa misma hora. Qué negligencia”.

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