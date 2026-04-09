Colombia

Ya hay fecha para la próxima reunión de la junta directiva del Banco de la República para definir tasas de interés: el ministro de Hacienda no asistiría

Las proyecciones de un índice de precios al consumidor al alza y los recientes desacuerdos entre el Gobierno y el Banco Central elevan la incertidumbre sobre las próximas acciones para controlar el costo del dinero en el país

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Ministro Ricardo Boinilla y exministro José Antonio Ocampo piden que el emisor baje las tasas en 1% - crédito Colprensa
La Junta Directiva del Banco de la República analizará el 30 de abril un posible aumento de las tasas de interés en Colombia - crédito Colprensa

El futuro de las tasas de interés en Colombia volverá a definirse el jueves 30 de abril, cuando la Junta Directiva del Banco de la República sesione para decidir si procede un nuevo aumento, una decisión que estará determinada principalmente por el nivel de inflación que arroje el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, que será publicado por el Dane el jueves 9 de abril.

Según el calendario publicado por el emisor, esa fecha también marcará la actualización oficial de las expectativas inflacionarias, lo que añade presión sobre el debate en el seno de la Junta y en el entorno económico nacional.

Proyecciones recientes citadas por el medio Valora Analitik señalan que la inflación podría alcanzar el 5,5% en marzo, impulsada por el alza en el salario mínimo y el encarecimiento de ciertos alimentos cuya producción experimentó incrementos de costos durante el pasado mes.

Actualmente, los analistas mantienen la expectativa de que el Banco de la República no realizará recortes de tasas durante 2026 y estiman que los incrementos podrían continuar hasta situarse en niveles superiores al 12% en diciembre, según información consignada en las más recientes minutas del organismo.

El Banco Central de Colombia enfrenta una decisión clave sobre tasas de interés en un contexto de inflación a la baja y finanzas públicas deterioradas - crédito Banco de la República
El Banco de la República actualizará ese día oficialmente sus expectativas inflacionarias, dato clave para decisiones económicas - crédito Banco de la República

La posibilidad de un nuevo ajuste de hasta 100 puntos básicos permanece sobre la mesa, aunque ciertos grupos proyectan variaciones menos pronunciadas dependiendo del resultado inflacionario.

La última reunión de la Junta Directiva del Banco estuvo marcada por la profundización de las diferencias entre el gobierno nacional y el emisor.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, que representa al ejecutivo en la Junta, confirmó que se retiraba de manera indefinida del órgano decisor, alegando “irresponsabilidad” de la mayoría de los codirectores en la toma de decisiones y sus impactos sobre la economía.

Esta ruptura institucional, apuntan los registros y análisis recogidos por Valora Analitik, representa una tensión inédita en la relación entre el ejecutivo y el Banco Central y abre la puerta a posibles sanciones por parte de la Procuraduría contra el ministro Ávila por su ausencia.

A pesar de la protesta del titular de Hacienda, las discusiones en la Junta reflejan un consenso mayoritario en que el contexto inflacionario no permitirá reducciones de los tipos en el año en curso.

El resultado inmediato será que la expectativa del mercado, tanto para inversionistas como para consumidores, se centre en cómo evolucionará la inflación de marzo y si el comportamiento del IPC obliga a la autoridad monetaria a ejecutar un nuevo aumento, profundizando aún más la dinámica restrictiva de la política monetaria.

El Banco de la República aprueba alza de la tasa de interés en sesión dividida

El aumento fue decidido por mayoría en la junta directiva del Banco Central tras una votación dividida y tensa - crédito Banco de la República
El aumento fue decidido por mayoría en la junta directiva del Banco Central tras una votación dividida y tensa - crédito Banco de la República

El Banco de la República enfrentó el 31 de marzo una de las sesiones más tensas en su historia reciente, marcada por una votación dividida que resultó en el aumento de la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, situándola en 11,25%.

La medida, respaldada por cuatro de los siete miembros de la junta directiva, se fundamentó en la persistencia de una inflación elevada y en el temor a una crisis fiscal prolongada. La decisión generó respuestas inmediatas y la retirada de la representación gubernamental, dejando al Banco sin quórum para futuras deliberaciones, según indicó el medio El Colombiano.

Las minutas oficiales del Banco Central revelaron que la inflación en febrero llegó al 5,3%, mientras que los sectores de servicios, hoteles y restaurantes, fuertemente vinculados al salario mínimo, registraron incrementos superiores al 9%.

Estos datos, publicados por el medio citado, fueron centrales para la postura mayoritaria, que sostiene que “El comportamiento de la inflación total y básica observado en los dos primeros meses del año... confirman la necesidad de proseguir con el ciclo de ajustes”.

La fractura en la junta no sólo reflejó la división en torno a la magnitud del ajuste, sino también profundas diferencias metodológicas.

La renuncia del ministro de Hacienda Germán Ávila y la retirada del Gobierno de la junta dejaron al Banco Central sin representación estatal para sesionar - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La renuncia del ministro de Hacienda Germán Ávila y la retirada del Gobierno de la junta dejaron al Banco Central sin representación estatal para sesionar - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Dos miembros del directorio votaron por una reducción de cincuenta puntos básicos, mientras que uno defendió la estabilidad de la tasa.

El grupo contrario al incremento argumentó, según las minutas citadas por El Colombiano, que los pronósticos inflacionarios empleados en la decisión representan, en esencia, intereses del sector financiero y no la economía real, dado que más de la mitad de los hogares en Colombia opera en la informalidad y prioriza el corto plazo.

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