Colombia

Tras fiesta de narcos con el cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, se pronunció el ministro de Justicia: “Se toman medidas correctivas de inmediato”

Jorge Iván Cuervo aseguró que el Ejecutivo adelanta las acciones pertinentes para esclarecer los hechos

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Capos de Medellín vinculados a la Paz Total del Gobierno Petro pagaron una millonaria parranda vallenata: Inpec anunció investigación - crédito Colprensa
Capos de Medellín vinculados a la Paz Total del Gobierno Petro pagaron una millonaria parranda vallenata: Inpec anunció investigación - crédito Colprensa

Un video difundido por Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín, reveló que el cantante de vallenato Nelson Velásquez realizó una presentación al interior de la cárcel de Itagüí el 8 de abril de 2026.

Esta situación intensificó el debate público sobre los beneficios recibidos por gestores de paz vinculados con el crimen organizado, en el marco de las negociaciones entre el Estado colombiano y estos grupos bajo el proyecto de Paz Urbana en Antioquia.

Mientras las autoridades penitenciarias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mantienen silencio sobre el hecho, la difusión de las imágenes elevó la indignación entre la ciudadanía por la aparente celebración en un centro de máxima seguridad.

Nelson Velásquez - Antioquia
Los directivos de la cárcel y el Inpec no se han pronunciado hasta el momento - crédito @claudiacarrasq/X

Las fotografías publicadas por Carrasquilla muestran a Nelson Velásquez acompañado por un hombre y una mujer en la entrada del establecimiento, donde permanecen recluidos la mayoría de los principales voceros del crimen organizado que participan en las negociaciones de Paz Urbana, según precisó la concejal en su publicación en redes sociales.

Junto a estas imágenes, Carrasquilla compartió un video tomado desde el exterior del penal, en el que se escucha al artista interpretar una canción para los internos.

“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?”, escribió en su cuenta de X.

Jorge Iván Cuervo aseguró que el Ejecutivo adelanta las acciones pertinentes para esclarecer los hechos - crédito @cuervoji/X
Jorge Iván Cuervo aseguró que el Ejecutivo adelanta las acciones pertinentes para esclarecer los hechos - crédito @cuervoji/X

Sobre la parranda vallenata que pagaron los capos vinculados con el proceso de Paz Total del Gobierno Petro, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó en sus redes sociales que no hubo autorización del Ejecutivo para hacer una fiesta en la cárcel de Itagüí.

“Lo sucedido en la penitenciaria de Itagui, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional @MinjusticiaCo ni @INPEC_Colombia . Se toman medidas correctivas de inmediato (sic)”, aseguró el titular de la cartera.

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec
Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que luego de la mega fiesta en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí en la que permanecen los jefes de las estructuras urbanas que están negociando la paz total, y en la que habría participado el cantante de vallenato Nelson Velásquez, se ordenó el retiro del director de ese penal y se abrió una investigación disciplinaria a 7 funcionarios, que estaban de servicio durante la visita.

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC- Se permite informar a la opinión pública las medidas que se van a tomar frente a las denuncias presentadas, por el ingreso de un artista al Establecimiento de Itaguí. Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, expuso la entidad en un comunicado de prensa.

Y agregó: “Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia. Se apertura una investigación disciplinaria a 07 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita”.

El Inpec también explicó que hará una revisón a los funcionarios responsables de resguardar a los presos más peligrosos.

“Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento. Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

A pesar de las acciones de los reclusos vinculados a la Paz Total, el Gobierno de Gustavo Petro sigue en diálogos con ellos.

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