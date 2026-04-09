Colombia

Termales cerca a Bogotá: estos son los destinos a pocos minutos de la capital para descansar y recargar energía

La proximidad de estos lugares a la capital facilita el acceso para personas interesadas en experiencias de relajación en entornos naturales, lo que ha impulsado el flujo de visitantes que buscan descanso y beneficios para la salud

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Las aguas termales de Boyacá se consolidan como destino cercano para el turismo de bienestar - créditos Situr
Las aguas termales de Boyacá se consolidan como destino cercano para el turismo de bienestar - créditos Situr

A pocas horas de Bogotá, en medio de paisajes montañosos y entornos naturales, se encuentran algunos de los destinos más apetecidos por quienes buscan una pausa del ritmo urbano.

Se trata de las aguas termales de Boyacá, espacios que combinan turismo, bienestar y naturaleza, y que se han consolidado como una opción ideal tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones más prolongadas.

En Colombia, la diversidad de climas y geografías permite encontrar múltiples alternativas turísticas. Sin embargo, los termales han ganado protagonismo por su capacidad de ofrecer descanso físico y mental.

“En Colombia existen múltiples destinos de turismo ideales para conocer durante un fin de semana o un periodo de descanso. Entre playas paradisíacas y cabañas cómodas en el bosque, también existen los termales, cuerpos de agua caliente que emergen desde la tierra a una temperatura alta”, destacan guías del sector turístico.

El turismo termal en Boyacá impulsa la economía local y ofrece alternativas de descanso - crédito Instituto Termal de Paipa.
El turismo termal en Boyacá impulsa la economía local y ofrece alternativas de descanso - crédito Instituto Termal de Paipa.

Estos espacios no solo son valorados por su atractivo natural, sino también por los beneficios que aportan a la salud. El contacto con aguas ricas en minerales puede convertirse en una experiencia terapéutica, especialmente para quienes buscan aliviar tensiones acumuladas.

Este es un lugar bueno para ir a conectarse con la naturaleza y recargar energía al contacto con el agua natural que nacen desde la profundidad”, señalan expertos, resaltando el valor de estos destinos en medio de la rutina diaria.

Más allá del turismo, las aguas termales son reconocidas por sus propiedades que favorecen el bienestar físico. En Boyacá, varios de estos espacios contienen minerales como azufre, magnesio y calcio, los cuales están asociados con efectos positivos en el cuerpo.

Además de aliviar el estrés y la ansiedad, también ayuda a reducir dolores musculares y articulares y mejorar la circulación de la sangre en el cuerpo. Esto gracias a los minerales de azufre, magnesio y calcio que están contenidos en este líquido”, explican desde el sector turístico, lo que ha impulsado la llegada de visitantes durante todo el año.

El plan perfecto: las aguas termales de Boyacá conquistan a quienes buscan relajarse cerca de Bogotá - crédito Situr
El plan perfecto: las aguas termales de Boyacá conquistan a quienes buscan relajarse cerca de Bogotá - crédito Situr

Este potencial ha llevado a que al menos siete municipios del departamento cuenten con este tipo de atractivos, fortaleciendo la oferta turística de la región y posicionándola como un destino cercano y accesible para los habitantes de la capital.

Paipa: el epicentro de los termales en Boyacá

Uno de los destinos más destacados es Paipa, ubicado a poco más de tres horas de Bogotá y a dos de Tunja. Este municipio es reconocido por su infraestructura turística alrededor de las aguas termales, con opciones que van desde espacios familiares hasta experiencias de relajación más especializadas.

El Parque Termal de Paipa es uno de los lugares más visitados. Allí, los turistas pueden acceder a servicios de hidroterapia, spa y zonas recreativas, incluyendo un parque acuático. Su ubicación estratégica y variedad de actividades lo convierten en un plan atractivo para todo tipo de viajeros.

A pocos kilómetros, también se encuentran las Termales El Batán, un espacio más tranquilo y enfocado en el descanso. Este lugar es ideal para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar de un ambiente más íntimo, rodeado de naturaleza.

Para los viajeros que parten desde la capital, la ruta más directa a Paipa es por la Autopista Norte y la vía Tunja-Duitama - crédito Parquetermalpaipa/Página web
Paipa se convierte en el destino estrella para sumergirse en bienestar y naturaleza con sus famosas aguas termales - crédito Parquetermalpaipa/Página web

Otras opciones para una escapada relajante

Otra alternativa en Boyacá son las Piscinas Termales Agua Caliente, ubicadas en la vía Chinavita – Tunja. Este destino se destaca por la composición mineral de sus aguas, ricas en hierro, azufre y bicarbonatos, lo que potencia sus beneficios terapéuticos.

Además del baño en aguas termales, este lugar ofrece servicios complementarios como restaurante, zonas de camping y hospedaje, lo que permite a los visitantes extender su estadía y disfrutar de una experiencia completa.

Sobre la vía Chinavita – Tunja se encuentran las Piscinas Termales Agua Caliente que se caracterizan por su hierro, azufre y bicarbonatos que brindan una buena experiencia a los visitantes”, destacan desde el sector turístico.

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