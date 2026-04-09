Colombia

Siniestralidad vial en Bogotá aumentó en 2026: motociclistas son casi la mitad de las víctimas fatales, estas son las principales causas

El último informe de la Secretaría de Movilidad indica que 162 personas han fallecido en accidentes, principalmente en vías arteriales y por comportamientos de riesgo

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Las autoridades judiciales investigan las causas del siniestro vial que dejó un muerto en Bogotá - crédito Captura video @PasaenBogota/X
Los motociclistas concentran el 44% de las fatalidades viales en Bogotá, seguidos de peatones y ciclistas, marcando una tendencia preocupante - crédito Captura video @PasaenBogota/X

Bogotá enfrenta en 2026 un preocupante aumento en la siniestralidad vial, según datos de la Secretaría de Movilidad. Entre el 1 de enero y el 5 de abril, 162 personas han perdido la vida en las vías de la ciudad, lo que representa un incremento del 13 % frente al mismo periodo del año anterior, es decir, 18 víctimas más.

Durante la reciente temporada de Semana Santa, se reportaron siete muertes asociadas a siniestros viales, incluyendo cuatro motociclistas, dos peatones y un ciclista. En seis de estos casos, la causa estuvo relacionada con maniobras peligrosas o la falta de distancia segura entre vehículos, según la entidad de Movilidad. Las autoridades insisten en la necesidad de que todos los usuarios de la vía adopten comportamientos responsables para frenar la tendencia.

Causas del incremento en la siniestralidad vial

Una persona fallecida y daños materiales dejó un fuerte siniestro vial en la capital del país - crédito @BogotaTransito/X
Durante Semana Santa de 2026, se reportan siete fallecidos por accidentes viales, entre ellos cuatro motociclistas, dos peatones y un ciclista - crédito @BogotaTransito/X

El análisis de la entidad reveló que los motociclistas concentran el 44% de las fatalidades, seguidos de los peatones (38%) y ciclistas (14%). Los usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas representan apenas el 4% de las muertes. El segmento más vulnerable entre los peatones es el de los adultos mayores, quienes corresponden al 58% de las víctimas fatales de este grupo.

El 71% de las muertes ocurre en vías arteriales, donde las velocidades son más altas. La motocicleta está involucrada en el 62% de los casos fatales, ya sea como vehículo de la víctima o como implicada en el siniestro. Las interacciones motociclista-peatón y motociclista-transporte de carga son las más críticas, con un aumento del 16% en los incidentes entre motociclistas y vehículos de carga respecto a 2025.

El fenómeno es recurrente los martes y miércoles, días que concentran la mayor cantidad de fatalidades. Otra tendencia preocupante es que el 15% de las muertes sucede entre las 8:00 p. m. y la medianoche.

La madrugada de este jueves se registró un siniestro vial en el occidente de la ciudad, donde una mujer y un menor perdieron la vida y un hombre resultó herido, según informaron los equipos de emergencia - crédito Efraín Arce
Exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de alcohol y falta de protección a usuarios vulnerables figuran como principales causas de siniestralidad vial en Bogotá - crédito Efraín Arce

Zonas más comprometidas en 2026

En 2026, la avenida NQS, entre calles 1 y 68, se ha consolidado como uno de los corredores viales más peligrosos, con 13 fallecimientos registrados en lo que va del año. La alta velocidad y la densidad de tráfico en esta arteria contribuyen al riesgo. Las vías arteriales, en general, son el escenario principal de las tragedias viales en la ciudad.

En contraste, la avenida Boyacá ha mostrado una disminución significativa en la siniestralidad desde la instalación de reductores de velocidad. Entre enero de 2021 y mayo de 2025, antes de la implementación de estas medidas, se reportaron 11 muertes y 289 lesionados por exceso de velocidad y cruces prohibidos en esta vía.

La avenida Villavicencio recibió seis resaltos parabólicos para reducir accidentes y proteger a peatones y motociclistas - crédito Secretaría de Movilidad
La instalación de reductores de velocidad en la avenida Boyacá redujo más del 50% de los lesionados y eliminó fatalidades desde su implementación - crédito Secretaría de Movilidad

Desde que se instalaron los resaltos, no se han registrado fatalidades y los lesionados se redujeron en más del 50 %, según la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. Además, el 90% de los conductores respeta hoy los límites de velocidad en la zona.

En 2025, la estrategia incluyó la instalación de 63 resaltos de los 102 proyectados para la avenida Boyacá, especialmente en el tramo entre las carreras 24 y 33, donde se colocaron 20 resaltos para gestionar velocidades máximas de 30 km/h y 50 km/h.

Factores de riesgo y comportamientos asociados

El exceso de velocidad se mantiene como el principal factor de riesgo en las vías de Bogotá. La Secretaría de Movilidad advierte que no respetar los límites —50 km/h en vías principales y 30 km/h en zonas residenciales y escolares— incrementa dramáticamente la probabilidad de fatalidad. La conducción bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, el irrespeto a las señales de tránsito y la falta de protección a los usuarios más vulnerables son otras causas identificadas.

Se presenta siniestro vial en la localidad de Bosa, entre bus y motociclista - crédito @BogotaTransito/X
Los motociclistas concentran el 44% de las fatalidades viales en Bogotá, seguidos de peatones y ciclistas, marcando una tendencia preocupante - crédito @BogotaTransito/X

Las motocicletas requieren especial atención: el zigzagueo, la conducción entre vehículos, no mantener una distancia segura y la falta de elementos de protección personal agravan la situación. La Secretaría recomienda el uso obligatorio de casco, rodilleras, chaqueta con airbag y prendas reflectivas, sobre todo en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.

Para reducir el riesgo de siniestros, la Secretaría de Movilidad reiteró la importancia de respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, y proteger a los más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. Se insiste en la corresponsabilidad de todos los actores viales para evitar tragedias y priorizar la vida en las calles de Bogotá.

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