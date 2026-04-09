Colombia

Recluso fue asesinado por otro interno en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, habría sido por venganza

Omar Acuña Machado, señalado de ser sicario del Clan del Golfo, murió tras un ataque con arma blanca y martillo dentro de su celda. Las autoridades investigan la posible relación con un crimen del pasado

Guardar
Cárcel El Bosque en Barranquilla (Atlántico) | Colprensa
Omar Acuña Machado, presunto sicario del Clan del Golfo, fue asesinado en la Penitenciaría El Bosque en un caso atribuido a venganza personal - crédito Colprensa

Omar Acuña Machado, identificado por las autoridades como presunto sicario del Clan del Golfo, murió el miércoles 8 de abril en el interior de la Penitenciaría El Bosque, ubicada en el suroccidente de Barranquilla.

Según el reporte preliminar, Acuña Machado fue asesinado dentro de la celda 1 del pasillo 5 del pabellón 10, en un hecho que la Policía atribuyó a una venganza personal. El fallecido, de 27 años, recibió heridas múltiples ocasionadas con objetos cortopunzantes y un martillo.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el ataque estaría relacionado con un antiguo homicidio. “El motivo del ataque estaría asociado a la venganza por el homicidio de la hermana del agresor, en el cual la víctima habría tenido participación hace aproximadamente diez años”, informó la Policía.

Perfil de la víctima y del agresor

Omar Acuña Machado: La víctima, de 27 años, murió tras recibir múltiples heridas causadas con un martillo y un arma blanca dentro de su celda en el pabellón 10 - crédito Policía de Barranquilla
Omar Acuña Machado: La víctima, de 27 años, murió tras recibir múltiples heridas causadas con un martillo y un arma blanca dentro de su celda en el pabellón 10 - crédito Policía de Barranquilla

Omar Acuña Machado había sido capturado en julio de 2025 en el corregimiento de San José de Saco, municipio de Juan de Acosta. Se le buscaba por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Con base en los informes oficiales, era señalado como integrante de la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, vinculada al Clan del Golfo.

El presunto agresor fue identificado como Francisco Palacio Méndez, que también cumplía condena en el mismo pabellón. Palacio Méndez registra cinco anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y homicidio. Actualmente purga una sentencia por homicidio y concierto para delinquir.

La Policía explicó que el ataque se produjo en el interior de la celda, donde Palacio Méndez habría utilizado un martillo y un arma blanca para causar la muerte de Acuña Machado. El crimen, según versiones extraoficiales, obedecería a una retaliación directa debido a la presunta participación de la víctima en el asesinato de la hermana del agresor, ocurrido una década atrás.

Investigación y reacción de las autoridades

El homicidio de Acuña Machado estaría vinculado a un antiguo asesinato en el que habría participado y que involucra a la familia del agresor - crédito Colprensa
El homicidio de Acuña Machado estaría vinculado a un antiguo asesinato en el que habría participado y que involucra a la familia del agresor - crédito Colprensa

Tras el homicidio de Acuña Machado, guardias del centro de reclusión aislaron al presunto responsable y notificaron a las autoridades judiciales. Unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal para su análisis.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad interna que facilitaron el ataque. La investigación incluye entrevistas con internos, personal de custodia y revisión de cámaras de vigilancia del penal.

Contexto de violencia y seguridad en El Bosque

La Penitenciaría El Bosque ha sido escenario de repetidos episodios de violencia interna. El caso de Omar Acuña Machado se suma al historial de incidentes graves registrados en ese centro de reclusión, donde las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en el control interno fueron señaladas por la Procuraduría General de la Nación.

Levantamiento de cadáver
En octubre de 2025, otro interno murió en una riña en el área psiquiátrica, lo que evidencia la crisis de seguridad dentro del penal - crédito Colprensa

El 11 de octubre de 2025, una riña entre reclusos con patologías psiquiátricas terminó con la muerte de Douglas Adolfo Vergara Cupidan, de 43 años, tras ser atacado por su compañero de celda, José Eulices Flórez Blanco, alias el Ñeco. Según el reporte oficial, el ataque ocurrió dentro de una celda de aislamiento, y Vergara Cupidan falleció tras recibir una herida en el cuello con un arma cortopunzante artesanal.

Estos hechos elevaron la preocupación sobre la seguridad y el control dentro de la penitenciaría. La Procuraduría había advertido sobre la sobrepoblación y las falencias estructurales del penal, factores que dificultan la prevención de hechos violentos y la protección de los internos.

El asesinato de Omar Acuña Machado reaviva el debate sobre la crisis penitenciaria en Barranquilla y, en particular, en la Penitenciaría El Bosque.

Temas Relacionados

Penitenciaría El BosqueBarranquillaViolencia CarcelariaCrisis PenitenciariaColombia-Noticias

Más Noticias

Senado aprobó en primer debate proyecto de ley que busca reducir la jornada a trabajadores estatales

La ponente del proyecto, la representante Mafe Carrascal, explicó los pormenores de la iniciativa, que busca “igualdad” con las reducciones de la jornada del sector privado

Senado aprobó en primer debate proyecto de ley que busca reducir la jornada a trabajadores estatales

Comunidad anuncia protestas por marcados incrementos en el impuesto predial en varios municipios de Santander

Desde la Gobernación del departamento confirmaron la instalación de un Puesto de Mando Unificado para monitorear posibles bloqueos

Comunidad anuncia protestas por marcados incrementos en el impuesto predial en varios municipios de Santander

Marta Lucía Ramírez criticó al ministro de Educación por decir que exámenes de ingreso a universidades son “barreras”

La exvicepresidenta aseguró que el alto funcionario pretende eliminar los “estímulos a la excelencia” en la población colombiana

Marta Lucía Ramírez criticó al ministro de Educación por decir que exámenes de ingreso a universidades son “barreras”

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

La salida definitiva del equipo más exitoso del baloncesto colombiano llega en medio de una crisis económica y una sanción de dos años por desencuentros con la Federación Colombiana de Baloncesto

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Desde China, el popular creador de contenido mira la cultura, la infraestructura y la gastronomía, pero no deja de recordar su histórico encuentro en la Casa de Nariño

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Westcol sigue hablando de su encuentro con Petro: emocionado dijo que él era su contacto con más “poder”

Mary Méndez reveló que estuvo más de 4 años en celibato y explicó la razón detrás de su decisión

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Deportes

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

Golpe en el baloncesto colombiano: Titanes de Barranquilla anunció su desvinculación definitiva de la liga

Junior resistió y sacó un valioso empate ante Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores 2026

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Así quedó el grupo del Independiente Medellín en la Copa Libertadores: mal arranque de los antioqueños

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso