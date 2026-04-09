Ordenan levantar los bloqueos de los taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdo que incluye una renuncia: estos son los detalles

Agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden intervinieron en la principal terminal aérea tras bloqueos y protestas de conductores, lo que causó suspensión de servicios y alteró el ingreso de miles de pasajeros - crédito @PasaenBogota / X

Luego de que los taxistas que operan en el aeropuerto El Dorado armaron protestas desde la jornada del 8 de abril de 2026 para expresar su desacuerdo con la gestión del gerente operativo, Julio Jiménez, voceros oficiales de Taxi Imperial S.A.S., la empresa que agrupa a los transportadores del puerto aéreo, confirmaron la renuncia de Jiménez y anunciaron que Jhon Jairo Caro asumirá el cargo.

El anuncio se realizó después de los bloqueos llevados a cabo por conductores y propietarios de taxis en las instalaciones de la terminal aérea de la capital del país. En un comunicado firmado por la representante legal, Valentina Hernández Díaz, se precisó que, en respuesta a las solicitudes de los conductores y propietarios, fue suspendido el proyecto de recaudo prepago, resaltando que este nunca se implementó.

Además, el documento señala que, a solicitud de los conductores y propietarios de Taxi Imperial, se retira el personal encargado de promover el servicio de transporte público especial e individual.

De acuerdo con la compañía, invitaron a las autoridades a reforzar los controles para evitar la informalidad en la prestación del servicio de transporte público, y convocaron a una mesa de trabajo con conductores y propietarios para establecer mecanismos que optimicen la operación.

Salió el gerente de Taxi Imperial Julio Jiménez, por petición de los taxistas de la empresa - crédito Taxi Imperial S.A.S

La representante legal también precisó en el comunicado que la flota de vehículos de servicio público especial no superará el 10% respecto al número de taxis individuales, en cumplimiento del contrato con Opain (Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional) y la normativa vigente. Asimismo, se solicitó a los conductores levantar el bloqueo en El Dorado:

“Respetuosamente solicitamos levantar el bloqueo y normalizar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros desde el aeropuerto”, puntualizó Hernández Díaz.

Levantamiento del paro tras mesa de diálogo

A partir de las 15:03 del jueves 8 de abril, el paro fue oficialmente levantado y la operación de taxis en el aeropuerto se restableció, tras una mesa de diálogo entre representantes de Taxi Imperial y el gremio, que permitió alcanzar acuerdos para la normalización del servicio.

Entre los compromisos, la empresa informó: “Nos comprometimos con las retractaciones de Julio Jiménez y las enviamos a los grupos de conductores de Taxi Imperial”. También se acordó que “el servicio especial solo será prestado por Vans para cinco o más pasajeros” y que “no ingresan al parqueadero los vehículos de servicio especial sedán y SUV”.

La eliminación de promotores en los pasillos y bandas del aeropuerto fue otro de los puntos aceptados por la gerencia. Además, la empresa indicó que será más estricta en el reglamento de disciplina y que “no se continúa con el plan piloto propuesto por la anterior gerencia operativa”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ofreció apoyo para la impugnación de comparendos y se comprometió a vigilar el cumplimiento de los acuerdos. En respuesta a la petición de mayores controles y vigilancia en las zonas de acceso, Taxi Imperial expresó: “Nos unimos a su petición”.

Estos son los acuerdos que derivaron de la mesa de diálogos entre Taxi Imperial y los conductores - crédito Taxi Imperial S.A.S

Razones del descontento y antecedentes del conflicto

La protesta de taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado derivó en bloqueos, enfrentamientos con la Policía y suspensión de servicios por un conflicto que expuso tensiones por el control del transporte en la terminal aérea y la introducción de nuevos modelos operativos.

El cese de actividades fue confirmado por Jaime Herrera, uno de los líderes del gremio, que explicó a Blu Radio que la protesta no se dirigía contra plataformas digitales, sino contra las decisiones internas tomadas por la administración de Taxi Imperial, responsable del servicio de taxis en El Dorado.

Taxi Imperial pidió a conductores levantar el bloqueo de tazistas en el aeropuerto El Dorado - crédito @BernateRomel/X

“El motivo de la protesta de nosotros es con la nueva administración, porque nos quiere colocar unas nuevas leyes de trabajo donde ellos nos quieren recaudar el dinero”, sostuvo Herrera, quien rechazó las sanciones y criticó la propuesta de remuneración diaria, o prepago, por considerarla insuficiente ante los riesgos del oficio.

Un foco del conflicto es la competencia con vehículos de servicio especial, conocidos como “camionetas blancas”, que, según los taxistas, estarían siendo promovidos dentro del aeropuerto. Herrera denunció: “Ellos colocaron unas camionetas blancas (…) y los están impulsando su trabajo internamente”, y señaló que los espacios de parqueo para taxis estarían siendo ocupados por estos vehículos, además de que a los pasajeros se les desincentiva tomar taxis amarillos.

Julio César Jiménez Medina, director de Taxi Imperial S.A.S., es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los conductores de estimular la competencia desleal - crédito Suministrado a Infobae

El gerente saliente de Taxi Imperial, Julio Jiménez, rechazó la existencia de un intento de exclusión de los taxistas tradicionales: “No quieren aceptar que la manera estratégica de recuperar los clientes es mejorar el servicio”, afirmó en entrevista con el mismo medio, y reconoció que parte de la desconfianza de los usuarios hacia el taxi amarillo se debe a denuncias de cobros excesivos.

Con respecto a los servicios especiales, Jiménez señaló: “El usuario elige dónde se va. Se le ofrece taxi amarillo y servicio especial”.

Indicó, además, que Taxi Imperial solo atiende el 20% de los servicios que llegan al aeropuerto, mientras que “el otro 80% se lo llevan las plataformas ilegales”, lo que evidencia la pérdida del mercado formal.